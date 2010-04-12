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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5155515651575158 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 786 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 110 5. более 75% 62% 490 Всього голосів : 786 Додано: Нед 17 чер, 2018 00:25 mephala написав: Surfer написав: Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу. Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу.

в чем проблема? берите кирку в руки и долбите землю. а потом ведрами таскайте себе газ домой. он же вам принадлежит.

не можете? не указывайте другим сколько стоит газ вам домой доставить. в чем проблема? берите кирку в руки и долбите землю. а потом ведрами таскайте себе газ домой. он же вам принадлежит.не можете? не указывайте другим сколько стоит газ вам домой доставить.



по сути сказать нечего ? или "грефневая" "логика" уже не работает ? Еще как укажут вам и вам подобным. И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только. И за премии в десятки лимонов в полунищей стране еще как ответите. Сидеть вам всем кодлом. по сути сказать нечего ? или "грефневая" "логика" уже не работает ? Еще как укажут вам и вам подобным. И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только. И за премии в десятки лимонов в полунищей стране еще как ответите. Сидеть вам всем кодлом. Востаннє редагувалось Surfer в Нед 17 чер, 2018 00:41, всього редагувалось 1 раз. Surfer Повідомлень: 1122 З нами з: 14.11.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 чер, 2018 00:41 Surfer написав: mephala написав: Surfer написав: Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу. Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу.

в чем проблема? берите кирку в руки и долбите землю. а потом ведрами таскайте себе газ домой. он же вам принадлежит.

не можете? не указывайте другим сколько стоит газ вам домой доставить. в чем проблема? берите кирку в руки и долбите землю. а потом ведрами таскайте себе газ домой. он же вам принадлежит.не можете? не указывайте другим сколько стоит газ вам домой доставить.



по сути сказать нечего ? или "грефневая" "логика" уже не работает ? Еще как укажут вам и вам подобным. И за премии в десятки лимонов в полунищей стране еще как ответите. Сидеть вам всем кодлом. по сути сказать нечего ? или "грефневая" "логика" уже не работает ? Еще как укажут вам и вам подобным. И за премии в десятки лимонов в полунищей стране еще как ответите. Сидеть вам всем кодлом.

так начинайте указывать. только не забудьте что надра это не только газ.

поедьте янтарным копачам укажите что они копают ваш янтарь. или слабо?

заодно ахметке скажите что хотите прокат на халявку. он же из ваших надр его делает. или на цементный завод мотнитесь и потребуйте цементика на халяву. он же тоже из ваших недр. или все же кишка тонка?

и гречку я привело что бы тугим было понятнее. хотя халявщикам оно все глаза застилает. желание самому ниче не делать и что бы другие на него пахали. так начинайте указывать. только не забудьте что надра это не только газ.поедьте янтарным копачам укажите что они копают ваш янтарь. или слабо?заодно ахметке скажите что хотите прокат на халявку. он же из ваших надр его делает. или на цементный завод мотнитесь и потребуйте цементика на халяву. он же тоже из ваших недр. или все же кишка тонка?и гречку я привело что бы тугим было понятнее. хотя халявщикам оно все глаза застилает. желание самому ниче не делать и что бы другие на него пахали. Востаннє редагувалось mephala в Нед 17 чер, 2018 00:44, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 3097 З нами з: 07.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 чер, 2018 00:43 Тугой здесь как раз вы раз ваша "логика" нифига не работает.



Халявщики это как раз вам подобные кобелевы которые жрут там где не сеяли. Поедут и покажут вам подобным , ждите уже скоро, допрыгаетесь. Surfer Повідомлень: 1122 З нами з: 14.11.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 чер, 2018 00:47 Surfer написав: Тугой здесь как раз вы раз ваша "логика" нифига не работает.



Халявщики это как раз вам подобные кобелевы которые жрут там где не сеяли. Поедут и покажут вам подобным , ждите уже скоро, допрыгаетесь. Тугой здесь как раз вы раз ваша "логика" нифига не работает.Халявщики это как раз вам подобные кобелевы которые жрут там где не сеяли. Поедут и покажут вам подобным , ждите уже скоро, допрыгаетесь.

так начинай показывать. заводов делающих продукцию из сырья добываемого из недр полно в Украине. Начинай по очереди на все заезжать и качать права.

Что тебе на халявку должны отсыпать.

Че ты только к газу приклеился? Ты уж на все свои права губу раскатывай.

Surfer написав: И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только. И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только.

я чет так и подумал - яркий представитель халявщиков. сами нихрена делать не умеют и не хотят зато дайте им всего и побольше. так начинай показывать. заводов делающих продукцию из сырья добываемого из недр полно в Украине. Начинай по очереди на все заезжать и качать права.Что тебе на халявку должны отсыпать.Че ты только к газу приклеился? Ты уж на все свои права губу раскатывай.я чет так и подумал - яркий представитель халявщиков. сами нихрена делать не умеют и не хотят зато дайте им всего и побольше. mephala Повідомлень: 3097 З нами з: 07.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 чер, 2018 03:00 mephala написав: Surfer написав: И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только. И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только.

я чет так и подумал - яркий представитель халявщиков. сами нихрена делать не умеют и не хотят зато дайте им всего и побольше. я чет так и подумал - яркий представитель халявщиков. сами нихрена делать не умеют и не хотят зато дайте им всего и побольше.



Я то всю жизнь своим трудом зарабатываю , это вы упыри присосались к тому что вам не принадлежит и живете с распилов, бездари.





mephala написав: Че ты только к газу приклеился? Ты уж на все свои права губу раскатывай. Че ты только к газу приклеился? Ты уж на все свои права губу раскатывай.



Ты глянь как заерзал , как его эта тема задела - как пить дать приблатненный к нафтогазовым распилам. Сам знает что рыло в пуху еще и борзеет. Вот с газа и начнем - с чего то начинать все равно надо. Всех вас, тварей, достанем. Я то всю жизнь своим трудом зарабатываю , это вы упыри присосались к тому что вам не принадлежит и живете с распилов, бездари.Ты глянь как заерзал , как его эта тема задела - как пить дать приблатненный к нафтогазовым распилам. Сам знает что рыло в пуху еще и борзеет. Вот с газа и начнем - с чего то начинать все равно надо. Всех вас, тварей, достанем. Surfer Повідомлень: 1122 З нами з: 14.11.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5155515651575158 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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