Додано: Нед 17 чер, 2018 06:35

Surfer написав: как у норвежцев на нефтяных вышках как у норвежцев на нефтяных вышках

Чогось всі дуже люблять Норвегію як приклад виставляти. Але ця країна не імпортує газ як ми від слова зовсім, а лише експортує і його у них дуже багато. Але я не про це - чого ніхто не пише скільки там газ коштує для населення, га? Відповім: з різних джерел, що знайшов від майже 600 до 700 доларів! Тобто в рази вища ніж у нас. А тепер гляньте на карту - Швеція поряд, транспортування нічого не вартує - газ 1372$! І ніхто ні там, ні там не репетує, що надра належать народу і що газ дорогий, і що його потрібно роздавати задурно, бо він нічий, тому що належить ВСІМ жителям планети Земля (от би забрати у багатих все і поділити) А чому? Відповідати не буду, лише для того, щоб тут дехто включив мізки і намагався думати САМ.