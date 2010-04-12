Surfer написав:Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу.
в чем проблема? берите кирку в руки и долбите землю. а потом ведрами таскайте себе газ домой. он же вам принадлежит. не можете? не указывайте другим сколько стоит газ вам домой доставить.
по сути сказать нечего ? или "грефневая" "логика" уже не работает ? Еще как укажут вам и вам подобным. И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только. И за премии в десятки лимонов в полунищей стране еще как ответите. Сидеть вам всем кодлом.
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 17 чер, 2018 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Surfer написав:Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу.
в чем проблема? берите кирку в руки и долбите землю. а потом ведрами таскайте себе газ домой. он же вам принадлежит. не можете? не указывайте другим сколько стоит газ вам домой доставить.
по сути сказать нечего ? или "грефневая" "логика" уже не работает ? Еще как укажут вам и вам подобным. И за премии в десятки лимонов в полунищей стране еще как ответите. Сидеть вам всем кодлом.
так начинайте указывать. только не забудьте что надра это не только газ. поедьте янтарным копачам укажите что они копают ваш янтарь. или слабо? заодно ахметке скажите что хотите прокат на халявку. он же из ваших надр его делает. или на цементный завод мотнитесь и потребуйте цементика на халяву. он же тоже из ваших недр. или все же кишка тонка? и гречку я привело что бы тугим было понятнее. хотя халявщикам оно все глаза застилает. желание самому ниче не делать и что бы другие на него пахали.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 17 чер, 2018 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Surfer написав:Тугой здесь как раз вы раз ваша "логика" нифига не работает.
Халявщики это как раз вам подобные кобелевы которые жрут там где не сеяли. Поедут и покажут вам подобным , ждите уже скоро, допрыгаетесь.
так начинай показывать. заводов делающих продукцию из сырья добываемого из недр полно в Украине. Начинай по очереди на все заезжать и качать права. Что тебе на халявку должны отсыпать. Че ты только к газу приклеился? Ты уж на все свои права губу раскатывай.
Surfer написав:И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только.
я чет так и подумал - яркий представитель халявщиков. сами нихрена делать не умеют и не хотят зато дайте им всего и побольше.
Surfer написав:И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только.
я чет так и подумал - яркий представитель халявщиков. сами нихрена делать не умеют и не хотят зато дайте им всего и побольше.
Я то всю жизнь своим трудом зарабатываю , это вы упыри присосались к тому что вам не принадлежит и живете с распилов, бездари.
mephala написав:Че ты только к газу приклеился? Ты уж на все свои права губу раскатывай.
Ты глянь как заерзал , как его эта тема задела - как пить дать приблатненный к нафтогазовым распилам. Сам знает что рыло в пуху еще и борзеет. Вот с газа и начнем - с чего то начинать все равно надо. Всех вас, тварей, достанем.
Чогось всі дуже люблять Норвегію як приклад виставляти. Але ця країна не імпортує газ як ми від слова зовсім, а лише експортує і його у них дуже багато. Але я не про це - чого ніхто не пише скільки там газ коштує для населення, га? Відповім: з різних джерел, що знайшов від майже 600 до 700 доларів! Тобто в рази вища ніж у нас. А тепер гляньте на карту - Швеція поряд, транспортування нічого не вартує - газ 1372$! І ніхто ні там, ні там не репетує, що надра належать народу і що газ дорогий, і що його потрібно роздавати задурно, бо він нічий, тому що належить ВСІМ жителям планети Земля (от би забрати у багатих все і поділити ) А чому? Відповідати не буду, лише для того, щоб тут дехто включив мізки і намагався думати САМ.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне написав: Чогось всі дуже люблять Норвегію як приклад виставляти. Але ця країна не імпортує газ як ми від слова зовсім, а лише експортує і його у них дуже багато. Але я не про це - чого ніхто не пише скільки там газ коштує для населення, га? Відповім: з різних джерел, що знайшов від майже 600 до 700 доларів! Тобто в рази вища ніж у нас. А тепер гляньте на карту - Швеція поряд, транспортування нічого не вартує - газ 1372$! І ніхто ні там, ні там не репетує, що надра належать народу і що газ дорогий, і що його потрібно роздавати задурно, бо він нічий, тому що належить ВСІМ жителям планети Земля (от би забрати у багатих все і поділити ) А чому? Відповідати не буду, лише для того, щоб тут дехто включив мізки і намагався думати САМ. [@image@]
Верно, а теперь расскажи нам про уровень доходов в Норвегии, там простой дворник получает во много раз выше чем у нас, следовательно, стоимость труда там нааамного выше, и ни кто не ссылается на кризис или еще там что то, так вот, почему зарплата у того же дворника или рабочего, добывающего тот же украинский газ должна быть в 10 раз ниже чем в Норвегии например, а газ должен стоить столько же, это при том, что себестоимость газа украинской добычи, которого вполне хватает на нужды населения гораздо ниже ?
Чогось всі дуже люблять Норвегію як приклад виставляти. Але ця країна не імпортує газ як ми від слова зовсім, а лише експортує і його у них дуже багато. Але я не про це - чого ніхто не пише скільки там газ коштує для населення, га? Відповім: з різних джерел, що знайшов від майже 600 до 700 доларів! Тобто в рази вища ніж у нас. А тепер гляньте на карту - Швеція поряд, транспортування нічого не вартує - газ 1372$! І ніхто ні там, ні там не репетує, що надра належать народу і що газ дорогий, і що його потрібно роздавати задурно, бо він нічий, тому що належить ВСІМ жителям планети Земля (от би забрати у багатих все і поділити ) А чому? Відповідати не буду, лише для того, щоб тут дехто включив мізки і намагався думати САМ.
Вася, ты реально тупой упоротый порохобот? или ты "на зарплате" и пять лет подряд пишешь здесь ахинею