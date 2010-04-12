Додано: Нед 17 чер, 2018 07:22

Василь-Рівне написав: Чогось всі дуже люблять Норвегію як приклад виставляти. Але ця країна не імпортує газ як ми від слова зовсім, а лише експортує і його у них дуже багато. Але я не про це - чого ніхто не пише скільки там газ коштує для населення, га? Відповім: з різних джерел, що знайшов від майже 600 до 700 доларів! Тобто в рази вища ніж у нас. А тепер гляньте на карту - Швеція поряд, транспортування нічого не вартує - газ 1372$! І ніхто ні там, ні там не репетує, що надра належать народу і що газ дорогий, і що його потрібно роздавати задурно, бо він нічий, тому що належить ВСІМ жителям планети Земля (от би забрати у багатих все і поділити ) А чому? Відповідати не буду, лише для того, щоб тут дехто включив мізки і намагався думати САМ. [@image@] Чогось всі дуже люблять Норвегію як приклад виставляти. Але ця країна не імпортує газ як ми від слова зовсім, а лише експортує і його у них дуже багато. Але я не про це - чого ніхто не пише скільки там газ коштує для населення, га? Відповім: з різних джерел, що знайшов від майже 600 до 700 доларів! Тобто в рази вища ніж у нас. А тепер гляньте на карту - Швеція поряд, транспортування нічого не вартує - газ 1372$! І ніхто ні там, ні там не репетує, що надра належать народу і що газ дорогий, і що його потрібно роздавати задурно, бо він нічий, тому що належить ВСІМ жителям планети Земля (от би забрати у багатих все і поділити ) А чому? Відповідати не буду, лише для того, щоб тут дехто включив мізки і намагався думати САМ. [@image@]

Верно, а теперь расскажи нам про уровень доходов в Норвегии, там простой дворник получает во много раз выше чем у нас, следовательно, стоимость труда там нааамного выше, и ни кто не ссылается на кризис или еще там что то, так вот, почему зарплата у того же дворника или рабочего, добывающего тот же украинский газ должна быть в 10 раз ниже чем в Норвегии например, а газ должен стоить столько же, это при том, что себестоимость газа украинской добычи, которого вполне хватает на нужды населения гораздо ниже ?