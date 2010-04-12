Гречка, газ. Смешались в кучу кони, люди/C-Лермонтов/ Гречка изначально посеяна товаропроизводителем за купленные на свои деньги семена. Что делать с гречкой - личное дело товаропроизводителя, за сколько продавать или просто раздать на выборы. Газ изначально не принадлежит добывающей компании, это просто обслуга, подрядившаяся добыть чужой газ. Поэтому хозяин, в нашем случае государство, выступающее от имени населения, вправе обременять подрядчика рядом условий, которые могут быть прямо выписаны в лицензии на право добычи. Ну, вот вообще условный пример, обременение - ты должен жителям Полтавской области, из недр которой ты добываешь чужой газ, продавать 30 процентов добычи с 30 процентной скидкой, остальное как хочешь. Какой суд может запретить государству так делать? Никакой. Не нравится, давай до свидания, открытый тендер, другой придет на смену. И удивитесь очередь будет стоять, если инвестиции будут жестко защищены.
Кто уполномочивал государство и Нафтогаз устроить нынешнюю ценовую вакханалию в этом сегменте? Правильно население на прошлых выборах, это то население, которое крайне недовольно сейчас этим положением вещей. Так что ничего страшного, тут уже считанные месяцы остались, чтобы каждый высказал своё согласие и несогласие.
Василь, смотрим внимательно Вашу табличку. Чтобы далеко не ходить, в 100 км от меня упоминаемая Молдова. Смотрим в табличку - газ для населения Молдовы 368 $. Обращаем внимание внизу на источник в таблице - данные в обработке Нафтогаз Украины, то есть от Коболева в его арранжировке. Теперь гуглим - Цены на природный газ для бытовых потребителей (населения) снижены в Молдове на 20%.Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике. Цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.Таким образом, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (6,193 тысяч гривен по курсу НБУ) до 280 долларов (7,379 тысяч гривен по курсу НБУ) за тысячу кубических метров, в зависимости от объемов потребления.
И это в стране, которая не добывает ни молекулы своего газа.
mephala написав:есть мировая цена на сырье. если вам вдруг захочется что бы вам продали его дешевле - его или перестанут производить или вывезут за кордон.
ах да. о газе. можно сколько угодно мечтать о стоимости украинского газа с подачи юли и прочей гоп компании но если его будут заставлять продавать дешевле чем есть мировая цена его просто будут гнать на экспорт всеми правдами и не правдами. а вам в трубу подмешивать разную хрень что бы не бухтели. горит - ну и ладно. зато же дешево.
Нет никакой "мировой цены" на газ. Есть региональные рынки (причем иногда такой региональный рынок - одна-две страны), и есть внутренние рынки. Касательно Украины - наш региональный рынок нечто колеблющееся между Восточной Европой и СНГ. Внутреннего рынка вообще нету. Есть жестко фиксированные цены, выставленные довольно произвольным образом по принципу "повыше, но чтоб население окончательно не сдохло и на бунт не вышло".
Кому не нравится Туркменистан-могу про оплот всего и всяческого - США: ""Соединенные Штаты Америки - цены бензина: Мы показываем цены с 05-март-2018 г. по 11-июнь-2018 г. Средняя цена для страны в этот период составляет 0.80 (U.S. Dollar) с минимальные 0.75 (U.S. Dollar), 05-март-2018 года и не более 0.86 (U.S. Dollar), 28-май-2018 года. Для сравнения, средняя цена бензина в мире за этот период составляет 1.55 U.S. Dollar."" И не вывозят и производят и нет у них,..., этой вашей "мировой цены"
Доброго дня! ....читаю і "офігіваю" (с) Як то зразу всіх видно, немов на долоні! ...зразу видно тих, хто все життя важко працює, щоб забезпечити свою сім'ю! - і водночас, бачимо тих, хто ранішше(чи може ще й зараз) працював у певних структурах, де можна було брати хабарі, вкрасти/розпилити державні(людські) кошти, де круть-верть і захапати добрячий шмат землі, або невеликий, але в хорошому місці(або ще на халяву спадщина впала, чи женився на дочці якогось чиновника) ..... і т. д., і т. п. - ті люди, просто НЕ РОЗУМІЮТЬ, як то важко заробляються гроші!..... - їм все життя все давалось легко/задурно/халявно..... ....то ж зрозуміло, що таким (не)людям, по-барабану ті всі ціни, які для простого люду - вічне ярмо!
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вот нафлудили)) та понятно, что королю со свитой ссориться низзя, вот и кормятся с тарифов в том числе. они даже все эти хзэнерго фрагментируют и прихватизируют токмо доходную часть. Либо трон пролонгировать король не собирается и готовится к спокойному отдыху, то ли сейчас очень нуждается....эконономическая обоснованность--оксюморон в нашем законодательно-экономически-олигархически-правовом поле П,С я и сам не понял чего написал))
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко