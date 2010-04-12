Додано: Нед 17 чер, 2018 08:21

Гречка, газ. Смешались в кучу кони, люди/C-Лермонтов/

Гречка изначально посеяна товаропроизводителем за купленные на свои деньги семена.

Что делать с гречкой - личное дело товаропроизводителя, за сколько продавать или просто раздать на выборы.

Газ изначально не принадлежит добывающей компании, это просто обслуга, подрядившаяся добыть чужой газ. Поэтому хозяин, в нашем случае государство, выступающее от имени населения, вправе обременять подрядчика рядом условий, которые могут быть прямо выписаны в лицензии на право добычи.

Ну, вот вообще условный пример, обременение - ты должен жителям Полтавской области, из недр которой ты добываешь чужой газ, продавать 30 процентов добычи с 30 процентной скидкой, остальное как хочешь. Какой суд может запретить государству так делать? Никакой. Не нравится, давай до свидания, открытый тендер, другой придет на смену. И удивитесь очередь будет стоять, если инвестиции будут жестко защищены.



Кто уполномочивал государство и Нафтогаз устроить нынешнюю ценовую вакханалию в этом сегменте? Правильно население на прошлых выборах, это то население, которое крайне недовольно сейчас этим положением вещей. Так что ничего страшного, тут уже считанные месяцы остались, чтобы каждый высказал своё согласие и несогласие.



Василь, смотрим внимательно Вашу табличку. Чтобы далеко не ходить, в 100 км от меня упоминаемая Молдова. Смотрим в табличку - газ для населения Молдовы 368 $.

Обращаем внимание внизу на источник в таблице - данные в обработке Нафтогаз Украины, то есть от Коболева в его арранжировке.

Теперь гуглим -

Цены на природный газ для бытовых потребителей (населения) снижены в Молдове на 20%.Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике. Цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.Таким образом, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (6,193 тысяч гривен по курсу НБУ) до 280 долларов (7,379 тысяч гривен по курсу НБУ) за тысячу кубических метров, в зависимости от объемов потребления.



И это в стране, которая не добывает ни молекулы своего газа.