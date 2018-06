Додано: Нед 17 чер, 2018 08:36

есть мировая цена на сырье.если вам вдруг захочется что бы вам продали его дешевле - его или перестанут производить или вывезут за кордон.ах да. о газе. можно сколько угодно мечтать о стоимости украинского газа с подачи юли и прочей гоп компании но если его будут заставлять продавать дешевле чем есть мировая цена его просто будут гнать на экспорт всеми правдами и не правдами. а вам в трубу подмешивать разную хрень что бы не бухтели. горит - ну и ладно. зато же дешево.



Касательно Украины - наш региональный рынок нечто колеблющееся между Восточной Европой и СНГ. Внутреннего рынка вообще нету. Есть жестко фиксированные цены, выставленные довольно произвольным образом по принципу "повыше, но чтоб население окончательно не сдохло и на бунт не вышло". Нет никакой "мировой цены" на газ.Есть региональные рынки (причем иногда такой региональный рынок - одна-две страны), и есть внутренние рынки.Касательно Украины - наш региональный рынок нечто колеблющееся между Восточной Европой и СНГ. Внутреннего рынка вообще нету. Есть жестко фиксированные цены, выставленные довольно произвольным образом по принципу "повыше, но чтоб население окончательно не сдохло и на бунт не вышло".

Кому не нравится Туркменистан-могу про оплот всего и всяческого - США: ""Соединенные Штаты Америки - цены бензина: Мы показываем цены с 05-март-2018 г. по 11-июнь-2018 г. Средняя цена для страны в этот период составляет 0.80 (U.S. Dollar) с минимальные 0.75 (U.S. Dollar), 05-март-2018 года и не более 0.86 (U.S. Dollar), 28-май-2018 года. Для сравнения, средняя цена бензина в мире за этот период составляет 1.55 U.S. Dollar.""И не вывозят и производят и нет у них,..., этой вашей "мировой цены"