Додано: Нед 17 чер, 2018 10:27

freeze написав: Василь, смотрим внимательно Вашу табличку. Чтобы далеко не ходить, в 100 км от меня упоминаемая Молдова. Смотрим в табличку - газ для населения Молдовы 368 $.

Обращаем внимание внизу на источник в таблице - данные в обработке Нафтогаз Украины, то есть от Коболева в его арранжировке.

Теперь гуглим -

Цены на природный газ для бытовых потребителей (населения) снижены в Молдове на 20%.Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике. Цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.Таким образом, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (6,193 тысяч гривен по курсу НБУ) до 280 долларов (7,379 тысяч гривен по курсу НБУ) за тысячу кубических метров, в зависимости от объемов потребления.



И это в стране, которая не добывает ни молекулы своего газа. Василь, смотрим внимательно Вашу табличку. Чтобы далеко не ходить, в 100 км от меня упоминаемая Молдова. Смотрим в табличку - газ для населения Молдовы 368 $.Обращаем внимание внизу на источник в таблице - данные в обработке Нафтогаз Украины, то есть от Коболева в его арранжировке.Теперь гуглим -Цены на природный газ для бытовых потребителей (населения) снижены в Молдове на 20%.Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике. Цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.Таким образом, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (6,193 тысяч гривен по курсу НБУ) до 280 долларов (7,379 тысяч гривен по курсу НБУ) за тысячу кубических метров, в зависимости от объемов потребления.И это в стране, которая не добывает ни молекулы своего газа.

Все экономические и политические проблемы современной Украины как раз и вызваны тем, что у нас все годы независимости цены на газ тоже вот так же брали и снижали ... От потолка ...Понятно, что эту разницу должен кто-то покрывать. Зарубежный поставщик врядли. Значит кто-то внутри страны. У нас эта честь выпала народу. Покрывали разницу на тот объем, который потребляли сами и на тот объем, который потребляли олигархи.$140 млрд. в офшорах наших олигархов по большей части за счет этого.Я думаю, они очень признательны и за предоставленную скидку, и за то, что вы ее им оплачивали из своего кармана. Если кто тугой, то уточняю - через бюджет и за счет ваших налогов.Думаете случайно все наши международные партнеры во вглау угла ставят требование одинаковой цены для всех потребителей?Я думаю, что абсолютно правильно.Это единственно правильный путь.И тут уже давайте считать, сколько этот газ должен стоить у нас. Но только чур без озираний по сторонам и без "опыта" разных соседей, которые идут той тупиковой дорогой, который шли мы почти 30 лет.ЗЫИ еще, что касается скидок. Их можно делать в размере даже 100%. Не только на газ. На всё. На все товары в магазине скидка 100%. Налетай. Твоя дыра в 100 км от границей с Молдовой станет самой вожделенной точкой мира. Но только на полдня. А если сделать скидку только на 20%, магазины протянут чуть дольше.Тут уже вспоминали Туркмению. Там в свое время газ, свет и воду сделали абсолютно бесплатными для населения. Я тогда как-то бухал с туркменами банкирами и сказал, ну у вас вообще там типа коммунизм ...Они переглянулись, улыбнулись и ответили, чувак ты вроде тоже родом из коммунизма и должен знать, что если что-то бесплатно, то это в реале значит, что его нет воообще. Народ сидит без газа, без света и без воды ... Воду возим на ишаках, лепешки печем на улице на кострах, спать ложимся с заходом солнца ... Платежки за воду, свет и газ не приходят ...Вот это конечный итог, к чему приводят "скидки."