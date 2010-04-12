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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5158515951605161>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:42

  Yuri_T написав:
  tea написав:А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде.

решили за Юлю тут поглорить?
потом, когда она тут вжарит всех, за ручку с х..лом, медведчуком и всякими портновыми, вы ведь забудете свои пламенные призывы, дурачком снова прикинетесь и на привычную клубничку к пану на запад.
но я напомню.

Знайдіть де я закликав голосувати за Юлю,або за будь-якого іншого кадидата.Нитка дискусії починалась про інше.
Я написав,що практично всі кандидати обіцяють знизити ціну на газ.Від Богословської до Ляшка.Чому я згадав лише Юлю і Гриценка.Бо вони займають лідируючі позиції в рейтингах.
Я можу Вам нагадати свою позицію по Юлі - я пам"ятаю її кабальний газовий контракт з Росією,я пам"ятаю,як вона хіхікала з Путіним,коли Росія напала на Грузію і я пам"ятаю голосування БЮТ,коли в ВР ставилось питання про визнання актом агресії вторгнення Росії в Грузію.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:50

удалил
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 чер, 2018 11:13, всього редагувалось 2 разів.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:52

Yuri_T
... чого ти тут? — вже повернувся з параду? :wink: :mrgreen:..... васю там за..... руку тримав? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 10:55

  tea написав:А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде.


Вы нация пассионарных популистов.
Вам обязательно надо сп. что-нибудь красивое, чтоб вас зажечь.
Мир, который с восхищением следил за Майданом, недоумевал, когда из уст продвинутых демократических лидеров звучали бредовые лозунги типа не повышать пенсионный возраст, снизить тарифы и цены на газ, доллар по 8 и пр. ахинею ...
Почему так?
Почему вас надо обязательно кормить подачками?
Привыкли к панской милостыне?
Надо бороться за свое кровное.
Поджигательными и при этом справедливыми могли бы быть лозунги даешь минималку по $500, з/п по $1500 и т.п.
С такой з/п можно честно платить и европейские тарифы. В таком бы случае и олигархи тоже вынуждены были платить европейские тарифы ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:04

  Libo написав:А если сделать скидку только на 20%, магазины протянут чуть дольше.


Прожженные торговцы знают, что, если после наценки в 300 процентов сделать скидку в 20 процентов, то магазины смогут протянуть неограниченно долго.
Себестоимость украинского газа по разным источникам от 1000 грн до максимально, что встречал 3000 грн. Импортного газа в стране потребляется меньше, чем собственного.
Импортный газ и сегодня продается в основном промышленности по реальным ценам.
Почему остальной газ продается по формуле Коболев+, тут дело мутное. Напоминает игру в наперстки в начале 90-х. Очень естественна тут ситуация, когда часть импортных советчиков продавать газ по максимальной цене всем, вдруг оказывается в наблюдательных советах ряда добывающих украинских компаний. Ничего личного - только бизнес.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:16

  freeze написав:Импортный газ и сегодня продается в основном промышленности по реальным ценам.
Почему остальной газ продается по формуле Коболев+, тут дело мутное. Напоминает игру в наперстки в начале 90-х.


Я как раз об этом и говорил. Коболев+ все равно на пару тыщ дешевле импортного и олигархи его всё равно всеми неправдами покупают для своих предприятий.
Была бы одна цена для всех, то не было бы интереса. :!:
Простой заработок за счёт народа. Источник коррупции.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:17

  Долярчик написав:Yuri_T
... чого ти тут? — вже повернувся з параду? :wink: :mrgreen:..... васю там за..... руку тримав? :mrgreen:

местечковый жлоб, местечковые понятия, местечковые мысли...
мой ноги теще.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:19

  Libo написав:Я как раз об этом и говорил. Коболев+ все равно на пару тыщ дешевле импортного и олигархи его всё равно всеми неправдами покупают для своих предприятий.

Так а почему украинцы должны покупать украинский газ по цене импортного+ ?
Может надо дать по рукам олигархам, а не насиловать всю страну?


Кстати, насчёт "импортного паритета":

о ценах на яйца в США и Украине, зарплатах, и "любых друзях рошенка" (косюк)


Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:27

  Вкладчик1234 написав:
  Libo написав:Я как раз об этом и говорил. Коболев+ все равно на пару тыщ дешевле импортного и олигархи его всё равно всеми неправдами покупают для своих предприятий.

Так а почему украинцы должны покупать украинский газ по цене импортного+ ?
Может надо дать по рукам олигархам, а не насиловать всю страну?


Украинцы должны покупать по цене ниже импортного, но выше собственного.
Но!
Эта цена обязательно должна быть единой для всех.
И лучше её определять не в чиновничьих кабинетах, а на свободном рынке. Как на картошку. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:31

Вкладчик1234

Я уже прокомментировал эту х., а ты опять вытащил этот баян. :?
Libo
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