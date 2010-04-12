tea написав:А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде.
решили за Юлю тут поглорить? потом, когда она тут вжарит всех, за ручку с х..лом, медведчуком и всякими портновыми, вы ведь забудете свои пламенные призывы, дурачком снова прикинетесь и на привычную клубничку к пану на запад. но я напомню.
Знайдіть де я закликав голосувати за Юлю,або за будь-якого іншого кадидата.Нитка дискусії починалась про інше. Я написав,що практично всі кандидати обіцяють знизити ціну на газ.Від Богословської до Ляшка.Чому я згадав лише Юлю і Гриценка.Бо вони займають лідируючі позиції в рейтингах. Я можу Вам нагадати свою позицію по Юлі - я пам"ятаю її кабальний газовий контракт з Росією,я пам"ятаю,як вона хіхікала з Путіним,коли Росія напала на Грузію і я пам"ятаю голосування БЮТ,коли в ВР ставилось питання про визнання актом агресії вторгнення Росії в Грузію.
tea написав:А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде.
Вы нация пассионарных популистов. Вам обязательно надо сп. что-нибудь красивое, чтоб вас зажечь. Мир, который с восхищением следил за Майданом, недоумевал, когда из уст продвинутых демократических лидеров звучали бредовые лозунги типа не повышать пенсионный возраст, снизить тарифы и цены на газ, доллар по 8 и пр. ахинею ... Почему так? Почему вас надо обязательно кормить подачками? Привыкли к панской милостыне? Надо бороться за свое кровное. Поджигательными и при этом справедливыми могли бы быть лозунги даешь минималку по $500, з/п по $1500 и т.п. С такой з/п можно честно платить и европейские тарифы. В таком бы случае и олигархи тоже вынуждены были платить европейские тарифы ...
Libo написав:А если сделать скидку только на 20%, магазины протянут чуть дольше.
Прожженные торговцы знают, что, если после наценки в 300 процентов сделать скидку в 20 процентов, то магазины смогут протянуть неограниченно долго. Себестоимость украинского газа по разным источникам от 1000 грн до максимально, что встречал 3000 грн. Импортного газа в стране потребляется меньше, чем собственного. Импортный газ и сегодня продается в основном промышленности по реальным ценам. Почему остальной газ продается по формуле Коболев+, тут дело мутное. Напоминает игру в наперстки в начале 90-х. Очень естественна тут ситуация, когда часть импортных советчиков продавать газ по максимальной цене всем, вдруг оказывается в наблюдательных советах ряда добывающих украинских компаний. Ничего личного - только бизнес.
freeze написав:Импортный газ и сегодня продается в основном промышленности по реальным ценам. Почему остальной газ продается по формуле Коболев+, тут дело мутное. Напоминает игру в наперстки в начале 90-х.
Я как раз об этом и говорил. Коболев+ все равно на пару тыщ дешевле импортного и олигархи его всё равно всеми неправдами покупают для своих предприятий. Была бы одна цена для всех, то не было бы интереса. Простой заработок за счёт народа. Источник коррупции.
Libo написав:Я как раз об этом и говорил. Коболев+ все равно на пару тыщ дешевле импортного и олигархи его всё равно всеми неправдами покупают для своих предприятий.
Так а почему украинцы должны покупать украинский газ по цене импортного+ ? Может надо дать по рукам олигархам, а не насиловать всю страну?
Украинцы должны покупать по цене ниже импортного, но выше собственного. Но! Эта цена обязательно должна быть единой для всех. И лучше её определять не в чиновничьих кабинетах, а на свободном рынке. Как на картошку.