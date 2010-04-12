Додано: Нед 17 чер, 2018 12:29

freeze написав: Гречка, газ. Смешались в кучу кони, люди/C-Лермонтов/

Гречка изначально посеяна товаропроизводителем за купленные на свои деньги семена.

Что делать с гречкой - личное дело товаропроизводителя, за сколько продавать или просто раздать на выборы.

Газ изначально не принадлежит добывающей компании, это просто обслуга, подрядившаяся добыть чужой газ. Поэтому хозяин, в нашем случае государство, выступающее от имени населения, вправе обременять подрядчика рядом условий, которые могут быть прямо выписаны в лицензии на право добычи.

Ну, вот вообще условный пример, обременение - ты должен жителям Полтавской области, из недр которой ты добываешь чужой газ, продавать 30 процентов добычи с 30 процентной скидкой, остальное как хочешь. Какой суд может запретить государству так делать? Никакой. Не нравится, давай до свидания, открытый тендер, другой придет на смену. И удивитесь очередь будет стоять, если инвестиции будут жестко защищены.

Гречка, газ. Смешались в кучу кони, люди/C-Лермонтов/Гречка изначально посеяна товаропроизводителем за купленные на свои деньги семена.Что делать с гречкой - личное дело товаропроизводителя, за сколько продавать или просто раздать на выборы.Газ изначально не принадлежит добывающей компании, это просто обслуга, подрядившаяся добыть чужой газ. Поэтому хозяин, в нашем случае государство, выступающее от имени населения, вправе обременять подрядчика рядом условий, которые могут быть прямо выписаны в лицензии на право добычи.Ну, вот вообще условный пример, обременение - ты должен жителям Полтавской области, из недр которой ты добываешь чужой газ, продавать 30 процентов добычи с 30 процентной скидкой, остальное как хочешь. Какой суд может запретить государству так делать? Никакой. Не нравится, давай до свидания, открытый тендер, другой придет на смену. И удивитесь очередь будет стоять, если инвестиции будут жестко защищены.

то что пример с гречкой не совсем аналогия газу тут согласен. просто гречка самый яркий пример когда решили держать низкую цену в угоду пиплу и товар просто выезжает из страны. ведь многим горлодралам это не понятно. они думают что бизнес им будет на халву все производить потому что они так хотят.кстати с газом происходит у нас не совсем так как вы описали (и так не только с газом - так добывается все из недр Украины. Почему я и предложил голопупенку сходить на все предприятия которые занимаются добычей и производством товара из добытого сырья).есть добыча государственными предприятиями а есть добыча частниками.если добыча идет государственными то газ выкупается у них по цене определенной НКРЕ. Кстати это одна из проблем укргаздобычи - цена НКРЕ часто занижается что создает проблемы с финансированием развития новых скважин.если же добыча идет частником - он платит лицензию государству. и дальше все - газ уже ихний а не народный как вы думаете. и частник кому хочет тому и продает этот газ. и конечно он не будет голопупенку продавать его за даром. он продаст его или предприятиям или продаст за границу (хотя это у нас не практикуется - его и предприятия выкупают).если вас будет возмущать ситуация когда газ добытый частником это уже его собственность то вы просто вспомните остальную добычу частниками - железная руда, уголь и все остальное. заплатив лицензию частник можно сказать уже выкупил надра. и дальше он сам решает кому и по чем продавать. стоимость лицензии на добычу - это отдельная тема.так что то что вещают юли и прочие популисты с экранов разным голопупенкам далеко от действительности. но зато как они млеют от слов что щас им будет халва.ЗЫесли будет желание то пролистайте