tea написав:А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде.
решили за Юлю тут поглорить? потом, когда она тут вжарит всех, за ручку с х..лом, медведчуком и всякими портновыми, вы ведь забудете свои пламенные призывы, дурачком снова прикинетесь и на привычную клубничку к пану на запад. но я напомню.
Знайдіть де я закликав голосувати за Юлю,або за будь-якого іншого кадидата.Нитка дискусії починалась про інше. Я написав,що практично всі кандидати обіцяють знизити ціну на газ.Від Богословської до Ляшка.Чому я згадав лише Юлю і Гриценка.Бо вони займають лідируючі позиції в рейтингах. Я можу Вам нагадати свою позицію по Юлі - я пам"ятаю її кабальний газовий контракт з Росією,я пам"ятаю,як вона хіхікала з Путіним,коли Росія напала на Грузію і я пам"ятаю голосування БЮТ,коли в ВР ставилось питання про визнання актом агресії вторгнення Росії в Грузію.
Libo написав:А если сделать скидку только на 20%, магазины протянут чуть дольше.
Прожженные торговцы знают, что, если после наценки в 300 процентов сделать скидку в 20 процентов, то магазины смогут протянуть неограниченно долго. Себестоимость украинского газа по разным источникам от 1000 грн до максимально, что встречал 3000 грн. Импортного газа в стране потребляется меньше, чем собственного. Импортный газ и сегодня продается в основном промышленности по реальным ценам. Почему остальной газ продается по формуле Коболев+, тут дело мутное. Напоминает игру в наперстки в начале 90-х. Очень естественна тут ситуация, когда часть импортных советчиков продавать газ по максимальной цене всем, вдруг оказывается в наблюдательных советах ряда добывающих украинских компаний. Ничего личного - только бизнес.
freeze написав:Импортный газ и сегодня продается в основном промышленности по реальным ценам. Почему остальной газ продается по формуле Коболев+, тут дело мутное. Напоминает игру в наперстки в начале 90-х.
Я как раз об этом и говорил. Коболев+ все равно на пару тыщ дешевле импортного и олигархи его всё равно всеми неправдами покупают для своих предприятий. Была бы одна цена для всех, то не было бы интереса. Простой заработок за счёт народа. Источник коррупции.
Libo написав:Я как раз об этом и говорил. Коболев+ все равно на пару тыщ дешевле импортного и олигархи его всё равно всеми неправдами покупают для своих предприятий.
Так а почему украинцы должны покупать украинский газ по цене импортного+ ? Может надо дать по рукам олигархам, а не насиловать всю страну?
Украинцы должны покупать по цене ниже импортного, но выше собственного. Но! Эта цена обязательно должна быть единой для всех. И лучше её определять не в чиновничьих кабинетах, а на свободном рынке. Как на картошку.
Вкладчик1234 написав:Так а почему украинцы должны покупать украинский газ по цене импортного+ ? Может надо дать по рукам олигархам, а не насиловать всю страну?
Думаю на население перекладывают и обслуживание ГТС повышая цену на газ и ест. тарифы , так как транзит упал и еще упадет ,недополучение средств , своего рода , а труба может превратится в металлолом . За все будет платить «пипл».
tea написав:А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде.
решили за Юлю тут поглорить? потом, когда она тут вжарит всех, за ручку с х..лом, медведчуком и всякими портновыми, вы ведь забудете свои пламенные призывы, дурачком снова прикинетесь и на привычную клубничку к пану на запад. но я напомню.
Кампания по дискредитации Тимошенко стоила 75 миллионов долларов, - расследование The Guardian Недавно британская газета The Guardian опубликовала статью, основанную на документах американских правоохранительных органов по делу Пола Манафорта – бывшего пиарщика Виктора Януковича. В материале известного британского издания говорится – в течении многих лет лидера партии «Батьківщина» дискредитировали в глазах сограждан за их же счет. И, согласно документам, потратила на это команда экс-президента – 75 миллионов долларов. Только за год в различных средствах массовой информации было размещено более 2 тысяч манипуляционных и дезинформационных материалов, единственной целью которых было создание негативного образа Юлии Тимошенко.Как сообщает uainfo.org, The Guardian опубликовало результаты годовой дискредитационной кампании под названием «Украина – цифровая дорожная карта». Ее разработчиком был ключевой иностранный консультант Партии регионов Пол Манафорт совместно с пиарщиком Аланом Фридманом. Их целью было сделать в глазах украинцев из лидера «Батьківщини» «коррупционера», «газовую принцессу», «человека, который хочет обладать властью ради власти» и пр. По информации uainfo.org, «этим занимался специально созданный экспертно-аналитический Центр исследования стран бывших социалистических Советских республик (CXSSR). Интересно, что сам центр CXSSR находился в Вене, а сайт центра – на сервере в Москве». В кампании «Украина - цифровая дорожная карта» использовались и другие техники манипуляции. В частности, поведение Юлии Тимошенко во время судебного процесса против нее планировалось использовать против лидера «Батьківщини». Зарубежные технологи, собирались брать моменты, в которых Тимошенко показывает неуважение к судьям, где она ведет себя «не как госдеятель» и максимально раскручивать их, подавая украинцам под правильным соусом. Как пишет uainfo.org, «еще одним методом публичной дискредитации было создание сайта TheTymoshenkoFiles, который должен был бы публиковать во всем мире компрометирующие материалы, разные «плохие истории» о жизни Тимошенко и противопоставлять ее Инне Богословской. Кстати, Богословской всячески пытались создать образ «положительного героя». Чтобы негатив о Тимошенко не вызывал сомнения у украинцев, материалы за соответствующее материальное вознаграждение сначала выдавались иностранными СМИ, и только после тиражировались украинскими изданиями. «В отчетах, опубликованных The Guardian, фигурируют фамилии экс-нардепа от Партии регионов Инны Богословской, экс-министра иностранных дел Константина Грищенко и других «экспертов», которые принимали участие в глобальной кампании по дискредитации Юлии Тимошенко», - пишет uainfo.org. Авторитетное британское издание The Guardian отмечает – в вышеупомянутой кампании впервые использовалась кремлевская «фабрика ботов». Это говорит о том, что именно на деле Тимошенко кремлевские политтехнологи испробовали технологии, которые позже активно применяли в информационной войне против Украины. Таким образом, материалы, опубликованные The Guardian, доказывают, что весь негатив, вылитый на Юлию Тимошенко, оказался результатом четко спланированной и дорогостоящей информационной кампании.
tea написав:А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде.
решили за Юлю тут поглорить? потом, когда она тут вжарит всех, за ручку с х..лом, медведчуком и всякими портновыми, вы ведь забудете свои пламенные призывы, дурачком снова прикинетесь и на привычную клубничку к пану на запад. но я напомню.
Кампания по дискредитации Тимошенко стоила 75 миллионов долларов, - расследование The Guardian Недавно британская газета The Guardian опубликовала статью, основанную на документах американских правоохранительных органов по делу Пола Манафорта – бывшего пиарщика Виктора Януковича. В материале известного британского издания говорится – в течении многих лет лидера партии «Батьківщина» дискредитировали в глазах сограждан за их же счет. И, согласно документам, потратила на это команда экс-президента – 75 миллионов долларов. Только за год в различных средствах массовой информации было размещено более 2 тысяч манипуляционных и дезинформационных материалов, единственной целью которых было создание негативного образа Юлии Тимошенко.Как сообщает uainfo.org, The Guardian опубликовало результаты годовой дискредитационной кампании под названием «Украина – цифровая дорожная карта». Ее разработчиком был ключевой иностранный консультант Партии регионов Пол Манафорт совместно с пиарщиком Аланом Фридманом. Их целью было сделать в глазах украинцев из лидера «Батьківщини» «коррупционера», «газовую принцессу», «человека, который хочет обладать властью ради власти» и пр. По информации uainfo.org, «этим занимался специально созданный экспертно-аналитический Центр исследования стран бывших социалистических Советских республик (CXSSR). Интересно, что сам центр CXSSR находился в Вене, а сайт центра – на сервере в Москве». В кампании «Украина - цифровая дорожная карта» использовались и другие техники манипуляции. В частности, поведение Юлии Тимошенко во время судебного процесса против нее планировалось использовать против лидера «Батьківщини». Зарубежные технологи, собирались брать моменты, в которых Тимошенко показывает неуважение к судьям, где она ведет себя «не как госдеятель» и максимально раскручивать их, подавая украинцам под правильным соусом. Как пишет uainfo.org, «еще одним методом публичной дискредитации было создание сайта TheTymoshenkoFiles, который должен был бы публиковать во всем мире компрометирующие материалы, разные «плохие истории» о жизни Тимошенко и противопоставлять ее Инне Богословской. Кстати, Богословской всячески пытались создать образ «положительного героя». Чтобы негатив о Тимошенко не вызывал сомнения у украинцев, материалы за соответствующее материальное вознаграждение сначала выдавались иностранными СМИ, и только после тиражировались украинскими изданиями. «В отчетах, опубликованных The Guardian, фигурируют фамилии экс-нардепа от Партии регионов Инны Богословской, экс-министра иностранных дел Константина Грищенко и других «экспертов», которые принимали участие в глобальной кампании по дискредитации Юлии Тимошенко», - пишет uainfo.org. Авторитетное британское издание The Guardian отмечает – в вышеупомянутой кампании впервые использовалась кремлевская «фабрика ботов». Это говорит о том, что именно на деле Тимошенко кремлевские политтехнологи испробовали технологии, которые позже активно применяли в информационной войне против Украины. Таким образом, материалы, опубликованные The Guardian, доказывают, что весь негатив, вылитый на Юлию Тимошенко, оказался результатом четко спланированной и дорогостоящей информационной кампании.
Понимаете , дело не в этих расследованиях , А в Майдане весна 14г. «коса в каляске» , а через месяц на 12см. шпильках . Какая вера может быть после этого ? Опять ковыряетесь в г..вне пытаясь найти , что-то полезное.
freeze написав:Гречка, газ. Смешались в кучу кони, люди/C-Лермонтов/ Гречка изначально посеяна товаропроизводителем за купленные на свои деньги семена. Что делать с гречкой - личное дело товаропроизводителя, за сколько продавать или просто раздать на выборы. Газ изначально не принадлежит добывающей компании, это просто обслуга, подрядившаяся добыть чужой газ. Поэтому хозяин, в нашем случае государство, выступающее от имени населения, вправе обременять подрядчика рядом условий, которые могут быть прямо выписаны в лицензии на право добычи. Ну, вот вообще условный пример, обременение - ты должен жителям Полтавской области, из недр которой ты добываешь чужой газ, продавать 30 процентов добычи с 30 процентной скидкой, остальное как хочешь. Какой суд может запретить государству так делать? Никакой. Не нравится, давай до свидания, открытый тендер, другой придет на смену. И удивитесь очередь будет стоять, если инвестиции будут жестко защищены.
то что пример с гречкой не совсем аналогия газу тут согласен. просто гречка самый яркий пример когда решили держать низкую цену в угоду пиплу и товар просто выезжает из страны. ведь многим горлодралам это не понятно. они думают что бизнес им будет на халву все производить потому что они так хотят. кстати с газом происходит у нас не совсем так как вы описали (и так не только с газом - так добывается все из недр Украины. Почему я и предложил голопупенку сходить на все предприятия которые занимаются добычей и производством товара из добытого сырья). есть добыча государственными предприятиями а есть добыча частниками. если добыча идет государственными то газ выкупается у них по цене определенной НКРЕ. Кстати это одна из проблем укргаздобычи - цена НКРЕ часто занижается что создает проблемы с финансированием развития новых скважин. если же добыча идет частником - он платит лицензию государству. и дальше все - газ уже ихний а не народный как вы думаете. и частник кому хочет тому и продает этот газ. и конечно он не будет голопупенку продавать его за даром. он продаст его или предприятиям или продаст за границу (хотя это у нас не практикуется - его и предприятия выкупают). если вас будет возмущать ситуация когда газ добытый частником это уже его собственность то вы просто вспомните остальную добычу частниками - железная руда, уголь и все остальное. заплатив лицензию частник можно сказать уже выкупил надра. и дальше он сам решает кому и по чем продавать. стоимость лицензии на добычу - это отдельная тема. так что то что вещают юли и прочие популисты с экранов разным голопупенкам далеко от действительности. но зато как они млеют от слов что щас им будет халва.