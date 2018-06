Додано: Нед 17 чер, 2018 11:48

Yuri_T написав: tea написав: А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде. А Юля чи Гриценко обіцяють знизити ціни на газ,бо тоді залежності від МВФ не буде.

решили за Юлю тут поглорить?

потом, когда она тут вжарит всех, за ручку с х..лом, медведчуком и всякими портновыми, вы ведь забудете свои пламенные призывы, дурачком снова прикинетесь и на привычную клубничку к пану на запад.

Кампания по дискредитации Тимошенко стоила 75 миллионов долларов, - расследование The GuardianНедавно британская газета The Guardian опубликовала статью, основанную на документах американских правоохранительных органов по делу Пола Манафорта – бывшего пиарщика Виктора Януковича. В материале известного британского издания говорится – в течении многих лет лидера партии «Батьківщина» дискредитировали в глазах сограждан за их же счет. И, согласно документам, потратила на это команда экс-президента – 75 миллионов долларов.Только за год в различных средствах массовой информации было размещено более 2 тысяч манипуляционных и дезинформационных материалов, единственной целью которых было создание негативного образа Юлии Тимошенко.Как сообщает uainfo.org, The Guardian опубликовало результаты годовой дискредитационной кампании под названием «Украина – цифровая дорожная карта». Ее разработчиком был ключевой иностранный консультант Партии регионов Пол Манафорт совместно с пиарщиком Аланом Фридманом. Их целью было сделать в глазах украинцев из лидера «Батьківщини» «коррупционера», «газовую принцессу», «человека, который хочет обладать властью ради власти» и пр.По информации uainfo.org, «этим занимался специально созданный экспертно-аналитический Центр исследования стран бывших социалистических Советских республик (CXSSR). Интересно, что сам центр CXSSR находился в Вене, а сайт центра – на сервере в Москве».В кампании «Украина - цифровая дорожная карта» использовались и другие техники манипуляции. В частности, поведение Юлии Тимошенко во время судебного процесса против нее планировалось использовать против лидера «Батьківщини». Зарубежные технологи, собирались брать моменты, в которых Тимошенко показывает неуважение к судьям, где она ведет себя «не как госдеятель» и максимально раскручивать их, подавая украинцам под правильным соусом.Как пишет uainfo.org, «еще одним методом публичной дискредитации было создание сайта TheTymoshenkoFiles, который должен был бы публиковать во всем мире компрометирующие материалы, разные «плохие истории» о жизни Тимошенко и противопоставлять ее Инне Богословской. Кстати, Богословской всячески пытались создать образ «положительного героя».Чтобы негатив о Тимошенко не вызывал сомнения у украинцев, материалы за соответствующее материальное вознаграждение сначала выдавались иностранными СМИ, и только после тиражировались украинскими изданиями. «В отчетах, опубликованных The Guardian, фигурируют фамилии экс-нардепа от Партии регионов Инны Богословской, экс-министра иностранных дел Константина Грищенко и других «экспертов», которые принимали участие в глобальной кампании по дискредитации Юлии Тимошенко», - пишет uainfo.org.Авторитетное британское издание The Guardian отмечает – в вышеупомянутой кампании впервые использовалась кремлевская «фабрика ботов». Это говорит о том, что именно на деле Тимошенко кремлевские политтехнологи испробовали технологии, которые позже активно применяли в информационной войне против Украины.Таким образом, материалы, опубликованные The Guardian, доказывают, что весь негатив, вылитый на Юлию Тимошенко, оказался результатом четко спланированной и дорогостоящей информационной кампании.