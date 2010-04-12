freeze написав:Василь, смотрим внимательно Вашу табличку. Чтобы далеко не ходить, в 100 км от меня упоминаемая Молдова. Смотрим в табличку - газ для населения Молдовы 368 $. Обращаем внимание внизу на источник в таблице - данные в обработке Нафтогаз Украины, то есть от Коболева в его арранжировке.
По-перше Ви не могли не побачити, що там на писано "За даними Eurostat" По-друге: при чому тут Коболєв, та Молодова (з її проросійським нахилом там ціна газу мала би бути як в Білорусі, хто лиже одне місце Кремлю, той має ціну, чи Ви не в курсі?) в цілому? Навіть якщо і виникла одна помилка яка як такою і не є, бо ці дані на перше січня, а збиралися, можливо, в минулому році. По-третє до цього допису рахував Вас виваженою та адекватно-мислячою людиною, помилився, буває.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
edvardd написав:Понимаете , дело не в этих расследованиях , А в Майдане весна 14г. «коса в каляске» , а через месяц на 12см. шпильках . Какая вера может быть после этого ? Опять ковыряетесь в г..вне пытаясь найти , что-то полезное.
вот не поверите, как спинальник говорю, что хороший мануальщик может с коляски за один сеанс на ноги поставить, а в тюрьме мануальщиков не было..., а теперь мысленно умножьте 75 лимонов на 26...кстати у нынешних порохоботов наверное консультанты те же, как и методички, да .....................................................,.Понимаете , я не пытаюсь кого-то переубедить в правильности выбора или симпатий к будущим кандидатам в Президенты . Из того что сейчас вдалбливают в наши головы и показывают рейтинги тех или иных старых персонажей , в любом случае будет «зрада» над чем и смеются в кремле , так как Порошенко не выберут, а остальные это предатели или слабаки . Кто не удобен москве я пока не вижу в плане кандидатов или похороним европейский вектор развития государства , что приведет к очень большим последствиям для государственности и целостности Украины ,Libo станет Президентом тот кандидат ,который продолжит начатый путь к цивилизованному Миру и больше фанатичней чем нынешнее руководство страны . Мир обеспечивает в государстве только сильная армия и дипломатия , тогда считаются и разговаоивают со страной . А нынешние кандидаты все за старое «за холодильнык» и многие идиоты в очередной раз поведутся , как бараны , а за военных и армию полная тишина ,молчат . За что б*** воюем ? Что бы какое-то Мурло пришло и обьявило миллионам , что вы не правильно все делали и ни туда шли . Досадно б...