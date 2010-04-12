RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5157515851595160

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Василь, смотрим внимательно Вашу табличку. Чтобы далеко не ходить, в 100 км от меня упоминаемая Молдова. Смотрим в табличку - газ для населения Молдовы 368 $.
Обращаем внимание внизу на источник в таблице - данные в обработке Нафтогаз Украины, то есть от Коболева в его арранжировке.

По-перше Ви не могли не побачити, що там на писано "За даними Eurostat"
По-друге: при чому тут Коболєв, та Молодова (з її проросійським нахилом там ціна газу мала би бути як в Білорусі, хто лиже одне місце Кремлю, той має ціну, чи Ви не в курсі?) в цілому? Навіть якщо і виникла одна помилка яка як такою і не є, бо ці дані на перше січня, а збиралися, можливо, в минулому році.
По-третє до цього допису рахував Вас виваженою та адекватно-мислячою людиною, помилився, буває.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 07.04.12
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:50

Крайні новини з фронту.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... enV-Ftm5Mw
tea
 
Повідомлень: 14382
З нами з: 15.11.08
Подякував: 160 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:11

  edvardd написав:Понимаете , дело не в этих расследованиях , А в Майдане весна 14г. «коса в каляске» , а через месяц на 12см. шпильках . Какая вера может быть после этого ? Опять ковыряетесь в г..вне пытаясь найти , что-то полезное.
вот не поверите, как спинальник говорю, что хороший мануальщик может с коляски за один сеанс на ноги поставить, а в тюрьме мануальщиков не было..., а теперь мысленно умножьте 75 лимонов на 26...кстати у нынешних порохоботов наверное консультанты те же, как и методички, да
.....................................................,.Понимаете , я не пытаюсь кого-то переубедить в правильности выбора или симпатий к будущим кандидатам в Президенты . Из того что сейчас вдалбливают в наши головы и показывают рейтинги тех или иных старых персонажей , в любом случае будет «зрада» над чем и смеются в кремле , так как Порошенко не выберут, а остальные это предатели или слабаки . Кто не удобен москве я пока не вижу в плане кандидатов или похороним европейский вектор развития государства , что приведет к очень большим последствиям для государственности и целостности Украины ,Libo станет Президентом тот кандидат ,который продолжит начатый путь к цивилизованному Миру и больше фанатичней чем нынешнее руководство страны . Мир обеспечивает в государстве только сильная армия и дипломатия , тогда считаются и разговаоивают со страной . А нынешние кандидаты все за старое «за холодильнык» и многие идиоты в очередной раз поведутся , как бараны , а за военных и армию полная тишина ,молчат . За что б*** воюем ? Что бы какое-то Мурло пришло и обьявило миллионам , что вы не правильно все делали и ни туда шли . Досадно б...

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 06.01.17
Подякував: 510 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5157515851595160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, marina611 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1233, 1234, 1235
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12343 1353688
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 21:02
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6279 1328761
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 09:48
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 240803
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2924)
17.06.2018 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.