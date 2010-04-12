Додано: Нед 17 чер, 2018 13:11

edvardd написав: Понимаете , дело не в этих расследованиях , А в Майдане весна 14г. «коса в каляске» , а через месяц на 12см. шпильках . Какая вера может быть после этого ? Опять ковыряетесь в г..вне пытаясь найти , что-то полезное. Понимаете , дело не в этих расследованиях , А в Майдане весна 14г. «коса в каляске» , а через месяц на 12см. шпильках . Какая вера может быть после этого ? Опять ковыряетесь в г..вне пытаясь найти , что-то полезное.

вот не поверите, как спинальник говорю, что хороший мануальщик может с коляски за один сеанс на ноги поставить, а в тюрьме мануальщиков не было..., а теперь мысленно умножьте 75 лимонов на 26...кстати у нынешних порохоботов наверное консультанты те же, как и методички, да.....................................................,.Понимаете , я не пытаюсь кого-то переубедить в правильности выбора или симпатий к будущим кандидатам в Президенты . Из того что сейчас вдалбливают в наши головы и показывают рейтинги тех или иных старых персонажей , в любом случае будет «зрада» над чем и смеются в кремле , так как Порошенко не выберут, а остальные это предатели или слабаки . Кто не удобен москве я пока не вижу в плане кандидатов или похороним европейский вектор развития государства , что приведет к очень большим последствиям для государственности и целостности Украины ,Libo станет Президентом тот кандидат ,который продолжит начатый путь к цивилизованному Миру и больше фанатичней чем нынешнее руководство страны . Мир обеспечивает в государстве только сильная армия и дипломатия , тогда считаются и разговаоивают со страной . А нынешние кандидаты все за старое «за холодильнык» и многие идиоты в очередной раз поведутся , как бараны , а за военных и армию полная тишина ,молчат . За что б*** воюем ? Что бы какое-то Мурло пришло и обьявило миллионам , что вы не правильно все делали и ни туда шли . Досадно б...