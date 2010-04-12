freeze написав:Василь, смотрим внимательно Вашу табличку. Чтобы далеко не ходить, в 100 км от меня упоминаемая Молдова. Смотрим в табличку - газ для населения Молдовы 368 $. Обращаем внимание внизу на источник в таблице - данные в обработке Нафтогаз Украины, то есть от Коболева в его арранжировке.
По-перше Ви не могли не побачити, що там на писано "За даними Eurostat" По-друге: при чому тут Коболєв, та Молодова (з її проросійським нахилом там ціна газу мала би бути як в Білорусі, хто лиже одне місце Кремлю, той має ціну, чи Ви не в курсі?) в цілому? Навіть якщо і виникла одна помилка яка як такою і не є, бо ці дані на перше січня, а збиралися, можливо, в минулому році. По-третє до цього допису рахував Вас виваженою та адекватно-мислячою людиною, помилився, буває.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Перес де Куэльяр написав:Понимаете , я не пытаюсь кого-то переубедить в правильности выбора или симпатий к будущим кандидатам в Президенты . Из того что сейчас вдалбливают в наши головы и показывают рейтинги тех или иных старых персонажей , в любом случае будет «зрада» над чем и смеются в кремле , так как Порошенко не выберут, а остальные
Чим ближче до виборів,тим горячіші дискусії будуть тут у вихідні дні.І це свдчить про те,що в Україні демократія.Кожен може відстояти позиції того кандидата,за якого збирається голосувати.Головне,щоб форумчани за відсутності аргументів не переходили на образи один одного. Якби зараз вгорі адміни провели опитування серед форумчан,за кого б голосували,то люди б віддали голоси щонайменше за 10 кандидатів.Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.
freeze написав:Гречка, газ. Смешались в кучу кони, люди/C-Лермонтов/ Гречка изначально посеяна товаропроизводителем за купленные на свои деньги семена. Что делать с гречкой - личное дело товаропроизводителя, за сколько продавать или просто раздать на выборы. Газ изначально не принадлежит добывающей компании, это просто обслуга, подрядившаяся добыть чужой газ. Поэтому хозяин, в нашем случае государство, выступающее от имени населения, вправе обременять подрядчика рядом условий, которые могут быть прямо выписаны в лицензии на право добычи. Ну, вот вообще условный пример, обременение - ты должен жителям Полтавской области, из недр которой ты добываешь чужой газ, продавать 30 процентов добычи с 30 процентной скидкой, остальное как хочешь. Какой суд может запретить государству так делать? Никакой. Не нравится, давай до свидания, открытый тендер, другой придет на смену. И удивитесь очередь будет стоять, если инвестиции будут жестко защищены.
то что пример с гречкой не совсем аналогия газу тут согласен. просто гречка самый яркий пример когда решили держать низкую цену в угоду пиплу и товар просто выезжает из страны. ведь многим горлодралам это не понятно. они думают что бизнес им будет на халву все производить потому что они так хотят. кстати с газом происходит у нас не совсем так как вы описали (и так не только с газом - так добывается все из недр Украины. Почему я и предложил голопупенку сходить на все предприятия которые занимаются добычей и производством товара из добытого сырья). есть добыча государственными предприятиями а есть добыча частниками. если добыча идет государственными то газ выкупается у них по цене определенной НКРЕ. Кстати это одна из проблем укргаздобычи - цена НКРЕ часто занижается что создает проблемы с финансированием развития новых скважин. если же добыча идет частником - он платит лицензию государству. и дальше все - газ уже ихний а не народный как вы думаете. и частник кому хочет тому и продает этот газ. и конечно он не будет голопупенку продавать его за даром. он продаст его или предприятиям или продаст за границу (хотя это у нас не практикуется - его и предприятия выкупают). если вас будет возмущать ситуация когда газ добытый частником это уже его собственность то вы просто вспомните остальную добычу частниками - железная руда, уголь и все остальное. заплатив лицензию частник можно сказать уже выкупил надра. и дальше он сам решает кому и по чем продавать. стоимость лицензии на добычу - это отдельная тема. так что то что вещают юли и прочие популисты с экранов разным голопупенкам далеко от действительности. но зато как они млеют от слов что щас им будет халва.
Да, в Дубае популисты сидят, бензин внутри страны могут не по мировым ценам продавать, и в Египте и ужас в США бензин дешевле, а в Норвегии раз в год распределяется часть ренты от добычи полезных ископаемых на всех граждан. Каждому на счёт падает определенная сумма. Поулисты! Только у нас все для РЛА, бо не популисты.
tea написав:Давайте порахуємо.Україна споживає приблизно 40 млрд.кубів газу,з яких приблизно 20 млрд.кубів - газ власного видобутку.Значить "Нафтогазу" за кордоном потрібно купити приблизно 20 млрд.кубів.
Шкода, що тема газу викликає стільки неконтрольованої злоби, виплеску жовчі, хамства від деяких "екземплярів", але продовжу з надією на подальшу адекватність дискусії, якщо її не буде, замовкну, борсатися в лайні немає бажання. Сподіваюсь шановний tea не образиться, якщо я наведу більш точні цифри: Україна минулого року спожила 32 мільярди кубів, з яких 21 мільярд - власного видобутку. На зараз запаси газу в сховищах складають десь біля 11 млрд, а може вже і більше. Зрозуміло, що весь звідти не викачаєш, має бути певний залишок - 4-6 млрд. Тобто, фактично, газ нам вже купувати і не потрібно - як мінімум 9 мрд до кінця року буде видобуто у нас, в Україні. Тобто не все так критично з газом. І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів, тобто побутує думка, що можна знизити ціну на газ до 3,5-4 тисячи і таким чином позбутися субсидіювання населення. Моя думка така - це можна зробите лише після закінчення судової реформи та початку повноцінної роботи антикорупційного суду який буде здатний проголошувати реальні вироки з відсидкою чиновників всіх рівнів у тюрмі, лише так, в іншому випадку, махінації злодійство - ми це все вже проходили і наступати на граблі повторно немає сенсу. А тепер екскурс в історію. Чого про це пишу - тому що в російськомовному сегменті інтернету ця інформація замовчується і цензурується, ким і навіщо, міркую, що адекватним українцям зрозуміло. В 1975 р Україна видобувала 68,5 мрд. кубів газу постачаючи його для потреб радянського союзу, а також на експорт. В Європу ми почали його експортувати в 1967 році побудувавши установку по очищенню газу на Битків-Батчинському родовищі. Газ із Сибіру почали постачати в Україну та на експорт лише в 1976 році, коли виснажили родовища газу в УРСР. саме цікаве, що український газ йшов не лише на експорт та в інші республіки радянського союзу, а і в РФ, і, відповідно, в Москву. Наприклад, видобутий газ на Більче-Волицькому родовищі на початку 1960-х постачався в трансреспубліканські газопроводи: Дашава-Мінськ-Вільнюс-Рига та Дашава-Київ-Брянськ-Москва.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
tea написав:Давайте порахуємо.Україна споживає приблизно 40 млрд.кубів газу,з яких приблизно 20 млрд.кубів - газ власного видобутку.Значить "Нафтогазу" за кордоном потрібно купити приблизно 20 млрд.кубів.
Сподіваюсь шановний tea не образиться, якщо я наведу більш точні цифри: Україна минулого року спожила 32 мільярди кубів, з яких 21 мільярд - власного видобутку. На зараз запаси газу в сховищах складають десь біля 11 млрд, а може вже і більше. Зрозуміло, що весь звідти не викачаєш, має бути певний залишок - 4-6 млрд. Тобто, фактично, газ нам вже купувати і не потрібно - як мінімум 9 мрд до кінця року буде видобуто у нас, в Україні. Тобто не все так критично з газом. І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів
Зарабатываешь? А почему не написал, что выборы как всегда будут юез выбора? Что все кандидаты на роль Президента являются куклами олигархов? Почему об этом не написал? И,например, что ты рассказываешь сыну, когда он тебя спрашивает про перспективу стать Президентом?