Додано: Нед 17 чер, 2018 14:03

tea написав: Давайте порахуємо.Україна споживає приблизно 40 млрд.кубів газу,з яких приблизно 20 млрд.кубів - газ власного видобутку.Значить "Нафтогазу" за кордоном потрібно купити приблизно 20 млрд.кубів. Давайте порахуємо.Україна споживає приблизно 40 млрд.кубів газу,з яких приблизно 20 млрд.кубів - газ власного видобутку.Значить "Нафтогазу" за кордоном потрібно купити приблизно 20 млрд.кубів.

Шкода, що тема газу викликає стільки неконтрольованої злоби, виплеску жовчі, хамства від деяких "екземплярів", але продовжу з надією на подальшу адекватність дискусії, якщо її не буде, замовкну, борсатися в лайні немає бажання.Сподіваюсь шановний tea не образиться, якщо я наведу більш точні цифри: Україна минулого року спожила 32 мільярди кубів, з яких 21 мільярд - власного видобутку. На зараз запаси газу в сховищах складають десь біля 11 млрд, а може вже і більше. Зрозуміло, що весь звідти не викачаєш, має бути певний залишок - 4-6 млрд. Тобто, фактично, газ нам вже купувати і не потрібно - як мінімум 9 мрд до кінця року буде видобуто у нас, в Україні. Тобто не все так критично з газом. І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів, тобто побутує думка, що можна знизити ціну на газ до 3,5-4 тисячи і таким чином позбутися субсидіювання населення. Моя думка така - це можна зробите лише після закінчення судової реформи та початку повноцінної роботи антикорупційного суду який буде здатний проголошувати реальні вироки з відсидкою чиновників всіх рівнів у тюрмі, лише так, в іншому випадку, махінації злодійство - ми це все вже проходили і наступати на граблі повторно немає сенсу.А тепер екскурс в історію. Чого про це пишу - тому що в російськомовному сегменті інтернету ця інформація замовчується і цензурується, ким і навіщо, міркую, що адекватним українцям зрозуміло. В 1975 р Україна видобувалагазу постачаючи його для потреб радянського союзу, а також на експорт. В Європу ми почали його експортувати в 1967 році побудувавши установку по очищенню газу на Битків-Батчинському родовищі. Газ із Сибіру почали постачати в Україну та на експорт лише в 1976 році, коли виснажили родовища газу в УРСР. саме цікаве, що український газ йшов не лише на експорт та в інші республіки радянського союзу, а і в РФ, і, відповідно, в Москву. Наприклад, видобутий газ на Більче-Волицькому родовищі на початку 1960-х постачався в трансреспубліканські газопроводи: Дашава-Мінськ-Вільнюс-Рига та Дашава-Київ-Брянськ-Москва.