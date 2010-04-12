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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5158515951605161>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Василь, смотрим внимательно Вашу табличку. Чтобы далеко не ходить, в 100 км от меня упоминаемая Молдова. Смотрим в табличку - газ для населения Молдовы 368 $.
Обращаем внимание внизу на источник в таблице - данные в обработке Нафтогаз Украины, то есть от Коболева в его арранжировке.

По-перше Ви не могли не побачити, що там на писано "За даними Eurostat"
По-друге: при чому тут Коболєв, та Молодова (з її проросійським нахилом там ціна газу мала би бути як в Білорусі, хто лиже одне місце Кремлю, той має ціну, чи Ви не в курсі?) в цілому? Навіть якщо і виникла одна помилка яка як такою і не є, бо ці дані на перше січня, а збиралися, можливо, в минулому році.
По-третє до цього допису рахував Вас виваженою та адекватно-мислячою людиною, помилився, буває. Всі сім плюсів які Ви маєте на 16-00 неділі, виставлені Вам махровими українофобами, не скочуйтесь будь-ласка до такого собі аляк намбер ту. Я розумію, що медалі тут найлегше здобути пишучи, що все пропало, у нас всі крадуть, кругом злодії та порохоботи, нам оні далжни платіть как в нарвєгіі, а газ па 3 грн за куб, але цим медалькам тут грош ціна, якщо не сказати сильніше, бо їх тут нуууууу такі вже екземпляри отримують, щооооо ... ой, перехрещусь.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 17 чер, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:50

Крайні новини з фронту.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... enV-Ftm5Mw
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:11

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 17 чер, 2018 14:25, всього редагувалось 3 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 13:19

  Перес де Куэльяр написав:Понимаете , я не пытаюсь кого-то переубедить в правильности выбора или симпатий к будущим кандидатам в Президенты . Из того что сейчас вдалбливают в наши головы и показывают рейтинги тех или иных старых персонажей , в любом случае будет «зрада» над чем и смеются в кремле , так как Порошенко не выберут, а остальные

Чим ближче до виборів,тим горячіші дискусії будуть тут у вихідні дні.І це свдчить про те,що в Україні демократія.Кожен може відстояти позиції того кандидата,за якого збирається голосувати.Головне,щоб форумчани за відсутності аргументів не переходили на образи один одного.
Якби зараз вгорі адміни провели опитування серед форумчан,за кого б голосували,то люди б віддали голоси щонайменше за 10 кандидатів.Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:02

  mephala написав:
  freeze написав:Гречка, газ. Смешались в кучу кони, люди/C-Лермонтов/
Гречка изначально посеяна товаропроизводителем за купленные на свои деньги семена.
Что делать с гречкой - личное дело товаропроизводителя, за сколько продавать или просто раздать на выборы.
Газ изначально не принадлежит добывающей компании, это просто обслуга, подрядившаяся добыть чужой газ. Поэтому хозяин, в нашем случае государство, выступающее от имени населения, вправе обременять подрядчика рядом условий, которые могут быть прямо выписаны в лицензии на право добычи.
Ну, вот вообще условный пример, обременение - ты должен жителям Полтавской области, из недр которой ты добываешь чужой газ, продавать 30 процентов добычи с 30 процентной скидкой, остальное как хочешь. Какой суд может запретить государству так делать? Никакой. Не нравится, давай до свидания, открытый тендер, другой придет на смену. И удивитесь очередь будет стоять, если инвестиции будут жестко защищены.

то что пример с гречкой не совсем аналогия газу тут согласен. просто гречка самый яркий пример когда решили держать низкую цену в угоду пиплу и товар просто выезжает из страны. ведь многим горлодралам это не понятно. они думают что бизнес им будет на халву все производить потому что они так хотят.
кстати с газом происходит у нас не совсем так как вы описали (и так не только с газом - так добывается все из недр Украины. Почему я и предложил голопупенку сходить на все предприятия которые занимаются добычей и производством товара из добытого сырья).
есть добыча государственными предприятиями а есть добыча частниками.
если добыча идет государственными то газ выкупается у них по цене определенной НКРЕ. Кстати это одна из проблем укргаздобычи - цена НКРЕ часто занижается что создает проблемы с финансированием развития новых скважин.
если же добыча идет частником - он платит лицензию государству. и дальше все - газ уже ихний а не народный как вы думаете. и частник кому хочет тому и продает этот газ. и конечно он не будет голопупенку продавать его за даром. он продаст его или предприятиям или продаст за границу (хотя это у нас не практикуется - его и предприятия выкупают).
если вас будет возмущать ситуация когда газ добытый частником это уже его собственность то вы просто вспомните остальную добычу частниками - железная руда, уголь и все остальное. заплатив лицензию частник можно сказать уже выкупил надра. и дальше он сам решает кому и по чем продавать. стоимость лицензии на добычу - это отдельная тема.
так что то что вещают юли и прочие популисты с экранов разным голопупенкам далеко от действительности. но зато как они млеют от слов что щас им будет халва.

ЗЫ
если будет желание то пролистайте
https://mind.ua/publications/20179857-s ... v-ukrayini

Да, в Дубае популисты сидят, бензин внутри страны могут не по мировым ценам продавать, и в Египте и ужас в США бензин дешевле, а в Норвегии раз в год распределяется часть ренты от добычи полезных ископаемых на всех граждан. Каждому на счёт падает определенная сумма. Поулисты! Только у нас все для РЛА, бо не популисты.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:02

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:люди б віддали голоси щонайменше за 10 кандидатів.Є на форумі прихильники Юлі, Гриценка, Порошенка, Ляшка, Бойка, Рабіновіча, Садового тощо.

10 сортів ... е-е-е... граблів. Кандидат Тощо, мабуть, кращий.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Давайте порахуємо.Україна споживає приблизно 40 млрд.кубів газу,з яких приблизно 20 млрд.кубів - газ власного видобутку.Значить "Нафтогазу" за кордоном потрібно купити приблизно 20 млрд.кубів.

Шкода, що тема газу викликає стільки неконтрольованої злоби, виплеску жовчі, хамства від деяких "екземплярів", але продовжу з надією на подальшу адекватність дискусії, якщо її не буде, замовкну, борсатися в лайні немає бажання.
Сподіваюсь шановний tea не образиться, якщо я наведу більш точні цифри: Україна минулого року спожила 32 мільярди кубів, з яких 21 мільярд - власного видобутку. На зараз запаси газу в сховищах складають десь біля 11 млрд, а може вже і більше. Зрозуміло, що весь звідти не викачаєш, має бути певний залишок - 4-6 млрд. Тобто, фактично, газ нам вже купувати і не потрібно - як мінімум 9 мрд до кінця року буде видобуто у нас, в Україні. Тобто не все так критично з газом. І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів, тобто побутує думка, що можна знизити ціну на газ до 3,5-4 тисячи і таким чином позбутися субсидіювання населення. Моя думка така - це можна зробите лише після закінчення судової реформи та початку повноцінної роботи антикорупційного суду який буде здатний проголошувати реальні вироки з відсидкою чиновників всіх рівнів у тюрмі, лише так, в іншому випадку, махінації злодійство - ми це все вже проходили і наступати на граблі повторно немає сенсу.
А тепер екскурс в історію. Чого про це пишу - тому що в російськомовному сегменті інтернету ця інформація замовчується і цензурується, ким і навіщо, міркую, що адекватним українцям зрозуміло. В 1975 р Україна видобувала 68,5 мрд. кубів газу постачаючи його для потреб радянського союзу, а також на експорт. В Європу ми почали його експортувати в 1967 році побудувавши установку по очищенню газу на Битків-Батчинському родовищі. Газ із Сибіру почали постачати в Україну та на експорт лише в 1976 році, коли виснажили родовища газу в УРСР. саме цікаве, що український газ йшов не лише на експорт та в інші республіки радянського союзу, а і в РФ, і, відповідно, в Москву. Наприклад, видобутий газ на Більче-Волицькому родовищі на початку 1960-х постачався в трансреспубліканські газопроводи: Дашава-Мінськ-Вільнюс-Рига та Дашава-Київ-Брянськ-Москва.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:13

  Василь-Рівне написав:
  tea написав:Давайте порахуємо.Україна споживає приблизно 40 млрд.кубів газу,з яких приблизно 20 млрд.кубів - газ власного видобутку.Значить "Нафтогазу" за кордоном потрібно купити приблизно 20 млрд.кубів.

Сподіваюсь шановний tea не образиться, якщо я наведу більш точні цифри: Україна минулого року спожила 32 мільярди кубів, з яких 21 мільярд - власного видобутку. На зараз запаси газу в сховищах складають десь біля 11 млрд, а може вже і більше. Зрозуміло, що весь звідти не викачаєш, має бути певний залишок - 4-6 млрд. Тобто, фактично, газ нам вже купувати і не потрібно - як мінімум 9 мрд до кінця року буде видобуто у нас, в Україні. Тобто не все так критично з газом. І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів

Дякую за більш точні цифри.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 14:17

  centurionus написав:
  tea написав:люди б віддали голоси щонайменше за 10 кандидатів.Є на форумі прихильники Юлі, Гриценка, Порошенка, Ляшка, Бойка, Рабіновіча, Садового тощо.

10 сортів ... е-е-е... граблів. Кандидат Тощо, мабуть, кращий.

Вибори покажуть.В кожного виборця будуть свої критерії до кандидатів.
Ближче до виборів список кандидатів буде розширюватись.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 16:01

Пам’ятаю 14 рiк пiсля того як вигнали «овоча» , спочатку пiсляреволюцiйнI обранцI приходили на Майдан ,на сцену, та звiтували що зробили , та що планують у майбутьньому , як би з народом радились на Великiй РадI. А потiм , що сталося? Добре влаштувалися, дерибан осiдлали, мусорiв наплодили i все народ непотрiдний , були ще випадки деяких обранцiв вийти до люду , але iм били пики , та з ганьбою випроваджували все бiльне вiддаляляючись вiд проблем народу . Мабуть щось не те робила обрана влада? таке питання виника ,або дурний народ ,що таких обрав . Готовлять «граблi» вкотрий раз , невже не розумiють люди , що обирати з однi€I колоди ,кращого не буде . Гадаю Майдан повинен був очолити лiдер з народу , а не з новоi-староI шайки , тепер деякI жалiються як все погано в краiнi. Була така помилка, яка знiвелювала здобутки Революцii ГiдностI.

*Відправлено з Чату
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