Василь-Рівне написав: І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів, тобто побутує думка, що можна знизити ціну на газ до 3,5-4 тисячи і таким чином позбутися субсидіювання населення. Моя думка така - це можна зробите лише після закінчення судової реформи та початку повноцінної роботи антикорупційного суду який буде здатний проголошувати реальні вироки з відсидкою чиновників всіх рівнів у тюрмі, лише так, в іншому випадку, махінації злодійство - ми це все вже проходили і наступати на граблі повторно немає сенсу.
если уж рассуждать про то что газ народный и всем должно быть хорошо то у меня вопрос. а где доля тех кто газом вообще не пользуется? например есть села не газифицированные. как эти люди будут участвовать в празднике жизни который называется газ по дешеке. ИМХО. (спорить не собираюсь потому можете не напрягаться отвечать) Весь газ собственной добычи должен продаваться по цене импортируемого. грубо говоря - всем по одной цене. А разница между затратами на добычу собственного газа и ценой продажи должна раз в год делиться на всех граждан страны поровну (что то отдаленно подобное есть в Норвегии). А дальше уж сам каждый решает на что пустить полученные деньги. И так должно быть со всеми ресурсами которые добывают у нас в стране а не только газом. Но этот метод к сожалению применим только к гос добыче.
mephala написав:А разница между затратами на добычу собственного газа и ценой продажи должна раз в год делиться на всех граждан страны поровну (что то отдаленно подобное есть в Норвегии). А дальше уж сам каждый решает на что пустить полученные деньги.
Вот! Вот в этом случае будут довольны все абсолютно, кроме тех кто оседлал денежные потоки и доит их. Это называется нирвана социальной справедливости. Махатма Ганди аплодировал бы стоя. Малоимущим можно было бы дать квартальную отсрочку платежа, чтобы они от таких денег, поступивших на их счет, оплачивали бы полную рыночную стоимость газа. И побоку строгие дяди, которые то дают субсидии, то если у тебя есть четырехлетний ланос не дают.
mephala написав:А разница между затратами на добычу собственного газа и ценой продажи должна раз в год делиться на всех граждан страны поровну (что то отдаленно подобное есть в Норвегии). А дальше уж сам каждый решает на что пустить полученные деньги.
Вот! Вот в этом случае будут довольны все абсолютно, кроме тех кто оседлал денежные потоки и доит их. Это называется нирвана социальной справедливости. Махатма Ганди аплодировал бы стоя. Малоимущим можно было бы дать квартальную отсрочку платежа, чтобы они от таких денег, поступивших на их счет, оплачивали бы полную рыночную стоимость газа. И побоку строгие дяди, которые то дают субсидии, то если у тебя есть четырехлетний ланос не дают.
Було б добре, звичайно. Але ... . Особисто в мене до загального невдоволення газовим питанням додається те, що на землі, яка до колективізації належала моїм прямим родичам, стоїть декілька робочих свердловин. Якби хоч держава щось мала з того ... .
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centurionus написав:Особисто в мене до загального невдоволення газовим питанням додається те, що на землі, яка до колективізації належала моїм прямим родичам, стоїть декілька робочих свердловин.
Фантазировать не вредно Вот мои родственники после 1812 владели несколькими селами, и сахарозаводы построили рядом с ними Ну не верю, что семье героям Отечественной войны 1812г вернут пусть не села и сахарозаводы, ну хоть землю под ними