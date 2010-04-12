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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5158515951605161

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 16:39

  Василь-Рівне написав: І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів, тобто побутує думка, що можна знизити ціну на газ до 3,5-4 тисячи і таким чином позбутися субсидіювання населення. Моя думка така - це можна зробите лише після закінчення судової реформи та початку повноцінної роботи антикорупційного суду який буде здатний проголошувати реальні вироки з відсидкою чиновників всіх рівнів у тюрмі, лише так, в іншому випадку, махінації злодійство - ми це все вже проходили і наступати на граблі повторно немає сенсу.

если уж рассуждать про то что газ народный и всем должно быть хорошо то у меня вопрос. а где доля тех кто газом вообще не пользуется?
например есть села не газифицированные. как эти люди будут участвовать в празднике жизни который называется газ по дешеке.
ИМХО. (спорить не собираюсь потому можете не напрягаться отвечать)
Весь газ собственной добычи должен продаваться по цене импортируемого. грубо говоря - всем по одной цене. А разница между затратами на добычу собственного газа и ценой продажи должна раз в год делиться на всех граждан страны поровну (что то отдаленно подобное есть в Норвегии). А дальше уж сам каждый решает на что пустить полученные деньги.
И так должно быть со всеми ресурсами которые добывают у нас в стране а не только газом. Но этот метод к сожалению применим только к гос добыче.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:01

  mephala написав:А разница между затратами на добычу собственного газа и ценой продажи должна раз в год делиться на всех граждан страны поровну (что то отдаленно подобное есть в Норвегии). А дальше уж сам каждый решает на что пустить полученные деньги.


Вот!
Вот в этом случае будут довольны все абсолютно, кроме тех кто оседлал денежные потоки и доит их. Это называется нирвана социальной справедливости. Махатма Ганди аплодировал бы стоя.
Малоимущим можно было бы дать квартальную отсрочку платежа, чтобы они от таких денег, поступивших на их счет, оплачивали бы полную рыночную стоимость газа. И побоку строгие дяди, которые то дают субсидии, то если у тебя есть четырехлетний ланос не дают.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

В Україні хліб нового врожаю подорожчає на 20-25%.
https://www.obozrevatel.com/economics/f ... gn=webpush
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:05

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Вибори покажуть

Чергові вибори вкотре покажуть те й саме: недостатні розумові здібності та низький моральний рівень більшості електорату. Дива не станеться, на жаль.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:25

  freeze написав:
  mephala написав:А разница между затратами на добычу собственного газа и ценой продажи должна раз в год делиться на всех граждан страны поровну (что то отдаленно подобное есть в Норвегии). А дальше уж сам каждый решает на что пустить полученные деньги.


Вот!
Вот в этом случае будут довольны все абсолютно, кроме тех кто оседлал денежные потоки и доит их. Это называется нирвана социальной справедливости. Махатма Ганди аплодировал бы стоя.
Малоимущим можно было бы дать квартальную отсрочку платежа, чтобы они от таких денег, поступивших на их счет, оплачивали бы полную рыночную стоимость газа. И побоку строгие дяди, которые то дают субсидии, то если у тебя есть четырехлетний ланос не дают.

Було б добре, звичайно. Але ... .
Особисто в мене до загального невдоволення газовим питанням додається те, що на землі, яка до колективізації належала моїм прямим родичам, стоїть декілька робочих свердловин. :? Якби хоч держава щось мала з того ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:56

Re: Валютный рынок в контексте

  centurionus написав:Особисто в мене до загального невдоволення газовим питанням додається те, що на землі, яка до колективізації належала моїм прямим родичам, стоїть декілька робочих свердловин.

Фантазировать не вредно
Вот мои родственники после 1812 владели несколькими селами, и сахарозаводы построили рядом с ними
Ну не верю, что семье героям Отечественной войны 1812г вернут пусть не села и сахарозаводы, ну хоть землю под ними
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:03

  ЧИА написав:Фантазировать не вредно Вот мои родственники после 1812 владели несколькими селами, и сахарозаводы построили рядом с ними Ну не верю, что семье героям Отечественной войны 1812г вернут пусть не села и сахарозаводы, ну хоть землю под ними

Один нащадок Вольфа Исааковича Эйдельштейн теж мрi€ про шматочок Украiни.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:10

... і знову жрачка, жрачка, жрачка......

Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти
Українці, за даними США, витратили 2016 року 38% від усіх доходів на продукти і 8,1% – на алкоголь і сигарети. Тобто загальні витрати на ці дві групи становили 46,1%”,
.......
Це через низькі доходи у поєднанні з досить високими цінами.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42821 ... ty-ekspert

.... і то, ще за 2016р.!
- цікаво, що за цей рік буде?

... але так, нічого страшного! - зарплати пересічних зросли! - тепер вони можуть більше купити неякісних продуктів! :D
- а якісних? :shock:
.... а на якісні, треба викласти всі 100% а то і більше свого прибутку! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:56

  tea написав:Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.



Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается. :!:
Запасной вариант - наша Юля. :?
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.
Никаких против всех.
Никаких назло.
Никаких за дружбу с русской сволочью и убийцами.
Только за нашу победу.
Только за будущее наших детей.
Пока у нас только два реальных кандидата.
8) 8) 8)
Libo
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