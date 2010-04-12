Додано: Нед 17 чер, 2018 16:39

Василь-Рівне написав: І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів, тобто побутує думка, що можна знизити ціну на газ до 3,5-4 тисячи і таким чином позбутися субсидіювання населення. Моя думка така - це можна зробите лише після закінчення судової реформи та початку повноцінної роботи антикорупційного суду який буде здатний проголошувати реальні вироки з відсидкою чиновників всіх рівнів у тюрмі, лише так, в іншому випадку, махінації злодійство - ми це все вже проходили і наступати на граблі повторно немає сенсу. І так (ох ця інфа зараз тут зчинить бурю, але напишу) населення спожило 15,4 млрд кубів, тобто побутує думка, що можна знизити ціну на газ до 3,5-4 тисячи і таким чином позбутися субсидіювання населення. Моя думка така - це можна зробите лише після закінчення судової реформи та початку повноцінної роботи антикорупційного суду який буде здатний проголошувати реальні вироки з відсидкою чиновників всіх рівнів у тюрмі, лише так, в іншому випадку, махінації злодійство - ми це все вже проходили і наступати на граблі повторно немає сенсу.

если уж рассуждать про то что газ народный и всем должно быть хорошо то у меня вопрос. а где доля тех кто газом вообще не пользуется?например есть села не газифицированные. как эти люди будут участвовать в празднике жизни который называется газ по дешеке.ИМХО. (спорить не собираюсь потому можете не напрягаться отвечать)Весь газ собственной добычи должен продаваться по цене импортируемого. грубо говоря - всем по одной цене. А разница между затратами на добычу собственного газа и ценой продажи должна раз в год делиться на всех граждан страны поровну (что то отдаленно подобное есть в Норвегии). А дальше уж сам каждый решает на что пустить полученные деньги.И так должно быть со всеми ресурсами которые добывают у нас в стране а не только газом. Но этот метод к сожалению применим только к гос добыче.