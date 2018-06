Додано: Нед 17 чер, 2018 17:05

tea написав: Вибори покажуть Вибори покажуть

Чергові вибори вкотре покажуть те й саме: недостатні розумові здібності та низький моральний рівень більшості електорату. Дива не станеться, на жаль. Чергові вибори вкотре покажуть те й саме: недостатні розумові здібності та низький моральний рівень більшості електорату. Дива не станеться, на жаль.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell