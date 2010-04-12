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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5160516151625163>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:13

  Libo написав:
  tea написав:Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.



Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается. :!:
Запасной вариант - наша Юля. :?
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.
Никаких против всех.
Никаких назло.
Никаких за дружбу с русской сволочью и убийцами.
Только за нашу победу.
Только за будущее наших детей.
Пока у нас только два реальных кандидата.
8) 8) 8)


Уже голосовал за Гриценко, а толку? Не продвигает он себя
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:15

  centurionus написав:
  tea написав:Вибори покажуть

Чергові вибори вкотре покажуть те й саме: недостатні розумові здібності та низький моральний рівень більшості електорату. Дива не станеться, на жаль.

В залежності від того,що вважати дивом.
Для мене буде дивом,якщо президент,якого оберуть,виконає всі свої обіцянки.Поки що таких в Україні не було.
Станом на зараз найбільший популіст - Рабінович.З останнього - він обіцяє взагалі прибрати з пенсіонерів комунальні платежі.Нагадаю - в країні є точно 13 млн.пенсіонерів і з кожним роком їх все більше і більше.А працюючих,внаслідок різних причин,з кожним роком буде все менше і менше.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:17

  Libo написав:
  tea написав:Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.



Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается. :!:
Запасной вариант - наша Юля. :?
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.

Лібо - на Юлю ставить в тому числі і Путін.
Тому нам не треба такого запасного варіанту.Ви,мабуть,забули політичну історію Юлі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:23

  Libo написав:Никаких за дружбу с русской сволочью и убийцами.

https://i2.wp.com/picua.org/img/2018-06 ... p9ytfa.jpg

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https://i1.wp.com/picua.org/img/2018-06 ... pxytcd.jpg

https://i1.wp.com/picua.org/img/2018-06 ... q24xh6.jpg
Востаннє редагувалось tea в Нед 17 чер, 2018 20:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:24

  Libo написав:
  tea написав:Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.



Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается. :!:
Запасной вариант - наша Юля. :?
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.
Никаких против всех.
Никаких назло.
Никаких за дружбу с русской сволочью и убийцами.
Только за нашу победу.
Только за будущее наших детей.
Пока у нас только два реальных кандидата.
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Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:31

  edvardd написав:
  Libo написав:Запасной вариант - наша Юля. :?

Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...

Едварде - ну сьогодні ж не 1 квітня. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:35

  tea написав:
  edvardd написав:
  Libo написав:Запасной вариант - наша Юля. :?

Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...

Едварде - ну сьогодні ж не 1 квітня. :mrgreen:
Гадаю, якщо буде вибір між "косою" та Петром ,то хай краще Петро далі армію розбудовує ,та зміцнює ніж все про..рем.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...

Гонтарева? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43

  edvardd написав:
Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...


Хочешь сказать наша Юля резко поправится? Или Надю Савченко сейчас на самом деле тайно откармливают? Готовая опоблочная свиноматка Таня Бахтеева?

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:50

  tea написав:Лібо - на Юлю ставить в тому числі і Путін.
Тому нам не треба такого запасного варіанту.Ви,мабуть,забули політичну історію Юлі.


На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
На путинскую соску они бы не поставили бы.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
8) 8) 8)
Libo
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