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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:13
Libo написав: tea написав:
Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.
Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается.
Запасной вариант - наша Юля.
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.
Никаких против всех.
Никаких назло.
Никаких за дружбу с русской сволочью и убийцами.
Только за нашу победу.
Только за будущее наших детей.
Пока у нас только два реальных кандидата.
Уже голосовал за Гриценко, а толку? Не продвигает он себя
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:15
centurionus написав: tea написав:
Вибори покажуть
Чергові вибори вкотре покажуть те й саме: недостатні розумові здібності та низький моральний рівень більшості електорату. Дива не станеться, на жаль
.
В залежності від того,що вважати дивом.
Для мене буде дивом,якщо президент,якого оберуть,виконає всі свої обіцянки.Поки що таких в Україні не було.
Станом на зараз найбільший популіст - Рабінович.З останнього - він обіцяє взагалі прибрати з пенсіонерів комунальні платежі.Нагадаю - в країні є точно 13 млн.пенсіонерів і з кожним роком їх все більше і більше.А працюючих,внаслідок різних причин,з кожним роком буде все менше і менше.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:17
Libo написав: tea написав:
Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.
Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается.
Запасной вариант - наша Юля
.
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.
Лібо - на Юлю ставить в тому числі і Путін.
Тому нам не треба такого запасного варіанту.Ви,мабуть,забули політичну історію Юлі.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:23
Востаннє редагувалось tea
в Нед 17 чер, 2018 20:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:24
Libo написав: tea написав:
Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.
Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается.
Запасной вариант - наша Юля.
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.
Никаких против всех.
Никаких назло.
Никаких за дружбу с русской сволочью и убийцами.
Только за нашу победу.
Только за будущее наших детей.
Пока у нас только два реальных кандидата.
Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...
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edvardd
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:35
Гадаю, якщо буде вибір між "косою" та Петром ,то хай краще Петро далі армію розбудовує ,та зміцнює ніж все про..рем.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43
edvardd написав:
Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...
Гонтарева?
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:50
tea написав:
Лібо - на Юлю ставить в тому числі і Путін.
Тому нам не треба такого запасного варіанту.Ви,мабуть,забули політичну історію Юлі.
На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
На путинскую соску они бы не поставили бы.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
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Libo
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