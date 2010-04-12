Скорее Петя пол поменяет, матку себе присобачит вместо шланга...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:54
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:16
Путіну в 2010 році більш прийнятним президентом стала б Юля.Та й навіщо розповсюджувати дезу про ЮВТ,якщо газові контракти за все кажуть.
Сумніваюсь,що Білий Дім ставить на Юлю.Думаю,що з рейтингових кандидатів Білий Дім скоріш за все обере Гриценка.
Додано: Нед 17 чер, 2018 21:36
Україна - понад усе!!!
... плять, ну Я ж казав, що буде подібна куєта!
“... так, він куйовий, але виберем його(того самого), щоб гірше не було... "
... тпфу, на вас! - і ще раз тпфу! - плять, ви ніколи добре не будете жити, якщо завжди будете казати ту дурну фразу:" а би не гірше"!
... треба прагнути КРАЩОГО!!! -К-Р-А-Щ-О-Г-О!!! - а не того болота, яке місимо вже стільки років від початку(та й до) незалежності!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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