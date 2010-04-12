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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5160516151625163

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:54

  Сибарит написав:
  edvardd написав:Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...

Гонтарева? :)


Скорее Петя пол поменяет, матку себе присобачит вместо шланга...

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:16

  Libo написав:На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
8) 8) 8)

Путіну в 2010 році більш прийнятним президентом стала б Юля.Та й навіщо розповсюджувати дезу про ЮВТ,якщо газові контракти за все кажуть.
Сумніваюсь,що Білий Дім ставить на Юлю.Думаю,що з рейтингових кандидатів Білий Дім скоріш за все обере Гриценка.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 21:36

Україна - понад усе!!!

... плять, ну Я ж казав, що буде подібна куєта!
“... так, він куйовий, але виберем його(того самого), щоб гірше не було... "

... тпфу, на вас! - і ще раз тпфу! - плять, ви ніколи добре не будете жити, якщо завжди будете казати ту дурну фразу:" а би не гірше"!
... треба прагнути КРАЩОГО!!! -К-Р-А-Щ-О-Г-О!!! - а не того болота, яке місимо вже стільки років від початку(та й до) незалежності!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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