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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:24
Libo написав: tea написав:
Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.
Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается.
Запасной вариант - наша Юля.
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.
Никаких против всех.
Никаких назло.
Никаких за дружбу с русской сволочью и убийцами.
Только за нашу победу.
Только за будущее наших детей.
Пока у нас только два реальных кандидата.
Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:35
Гадаю, якщо буде вибір між "косою" та Петром ,то хай краще Петро далі армію розбудовує ,та зміцнює ніж все про..рем.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43
edvardd написав:
Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...
Гонтарева?
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43
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Libo
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:50
tea написав:
Лібо - на Юлю ставить в тому числі і Путін.
Тому нам не треба такого запасного варіанту.Ви,мабуть,забули політичну історію Юлі.
На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
На путинскую соску они бы не поставили бы.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
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Libo
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Додано: Нед 17 чер, 2018 20:54
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Libo
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:16
Libo написав:
На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
Путіну в 2010 році більш прийнятним президентом стала б Юля.Та й навіщо розповсюджувати дезу про ЮВТ,якщо газові контракти за все кажуть.
Сумніваюсь,що Білий Дім ставить на Юлю.Думаю,що з рейтингових кандидатів Білий Дім скоріш за все обере Гриценка.
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tea
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:36
... плять, ну Я ж казав, що буде подібна куєта!
“... так, він куйовий, але виберем його(того самого), щоб гірше не було... "
... тпфу, на вас! - і ще раз тпфу! - плять, ви ніколи добре не будете жити, якщо завжди будете казати ту дурну фразу:" а би не гірше"!
... треба прагнути КРАЩОГО!!! -К-Р-А-Щ-О-Г-О!!! - а не того болота, яке місимо вже стільки років від початку(та й до) незалежності!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 17 чер, 2018 22:55
tea написав:
Путіну в 2010 році більш прийнятним президентом стала б Юля.Та й навіщо розповсюджувати дезу про ЮВТ,якщо газові контракти за все кажуть.
Сумніваюсь,що Білий Дім ставить на Юлю.Думаю,що з рейтингових кандидатів Білий Дім скоріш за все обере Гриценка.
Для чего распространял эту дезу Кремль?
Правильно.
Чтобы ты пошел и проголосовал не за "пропутинскую" Юльку, а за "проукраинского" Януковича.
Удивлен, что ты не знаешь, что произошло тогда в Москве и почему Юля подписала этот договор.
Тогда Украина твердо пообещала Европе подписать контракт и возобновить транзит, но Ющ отозвал делегацию Нафтогаза, которая уже договорилась на совершенно приемлемых для Украины условиях... Не мира, не войны ... Пусть Юля подписывает, раз она вам обещала и несет ответственность ...
Это была месть Юле.
За счет интересов страны и каждого ее гажданина.
По сути, предательство.
Второй раз он предал страну и вас, когда фактически поддержал урку. А вы повелись, протывсихи. Получили кровь на Майдане, оккупацию Донбасса и Крыма, войну ...
А теперь представь, что вы тогда пошли бы и проголосовали за нашу Юлю, которая шла с широчайшей антиолигархической программой, которая уничтожила бы ахметовых, януковичей и всю эту воровскую донецкую сволоту ...
Отож.
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Libo
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