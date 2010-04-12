Libo написав:На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз. Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке. Всё неодназночно.
Путіну в 2010 році більш прийнятним президентом стала б Юля.Та й навіщо розповсюджувати дезу про ЮВТ,якщо газові контракти за все кажуть. Сумніваюсь,що Білий Дім ставить на Юлю.Думаю,що з рейтингових кандидатів Білий Дім скоріш за все обере Гриценка.
У меня появились недавно смутные подозрения, что Белому дому надоели откровенные дураки в украинской власти, которые полностью забыли что такое долг депутата или министра перед государством и перед своим народом. Поэтому среди представленных кандидатов имеющих сейчас реальный рейтинг выше среднего явно не хватает таких людей как: 1. Мураев Е. 2. Добкин М. 3. Бойко Ю.
Эти люди бесспорно имеют довольно много конструктива для эффективного решения жизненно важных проблем в нашем государстве. Согласен, что среди избираталей мало разбирающихся в стратегическом планировании развития государства и огромной важности для такого планирования для каждого гражданина. Но иммунитет от явных дегенератов, популистов и просто глупцов у украинского народа уже имеется, как мне кажется. Именно этим объясняется практически нулевой рейтинг и Тимошенко, и Порошенко и прочих названных ранее потенциальных кандидатов. Хотя надо признать Порошенко хорошо подпортил свой рейтинг исключительно за счет популизма, с которым он не смог справиться.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:У меня появились недавно смутные подозрения, что Белому дому надоели откровенные дураки в украинской власти, которые полностью забыли что такое долг депутата или министра перед государством и перед своим народом. Поэтому среди представленных кандидатов имеющих сейчас реальный рейтинг выше среднего явно не хватает таких людей как: 1. Мураев Е. 2. Добкин М. 3. Бойко Ю. Эти люди бесспорно имеют довольно много конструктива для эффективного решения жизненно важных проблем в нашем государстве. Согла
Вони в душI не украiнцi , Ви не боiтеся народного гнiву та мщення украiнських воiнiв за зраду ? Совiстi нема таке писати.
Libo написав:На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз. Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке. Всё неодназночно.
Путіну в 2010 році більш прийнятним президентом стала б Юля.Та й навіщо розповсюджувати дезу про ЮВТ,якщо газові контракти за все кажуть. Сумніваюсь,що Білий Дім ставить на Юлю.Думаю,що з рейтингових кандидатів Білий Дім скоріш за все обере Гриценка.
У меня появились недавно смутные подозрения, что Белому дому надоели откровенные дураки в украинской власти, которые полностью забыли что такое долг депутата или министра перед государством и перед своим народом. Поэтому среди представленных кандидатов имеющих сейчас реальный рейтинг выше среднего явно не хватает таких людей как: 1. Мураев Е. 2. Добкин М. 3. Бойко Ю.
Эти люди бесспорно имеют довольно много конструктива для эффективного решения жизненно важных проблем в нашем государстве. Согласен, что среди избираталей мало разбирающихся в стратегическом планировании развития государства и огромной важности для такого планирования для каждого гражданина. Но иммунитет от явных дегенератов, популистов и просто глупцов у украинского народа уже имеется, как мне кажется. Именно этим объясняется практически нулевой рейтинг и Тимошенко, и Порошенко и прочих названных ранее потенциальных кандидатов. Хотя надо признать Порошенко хорошо подпортил свой рейтинг исключительно за счет популизма, с которым он не смог справиться.
Добкин героиновый наркоман, плюс в прошлом уголовник- наперсточник Мураев - тоже вроди терки с топливом были. Бойко - тут даже коментировать не надо. Он давно лег под пороха и с ним в 1 команде