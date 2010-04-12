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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5160516151625163

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:01

  tea написав:
  Libo написав:На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
8) 8) 8)

Путіну в 2010 році більш прийнятним президентом стала б Юля.Та й навіщо розповсюджувати дезу про ЮВТ,якщо газові контракти за все кажуть.
Сумніваюсь,що Білий Дім ставить на Юлю.Думаю,що з рейтингових кандидатів Білий Дім скоріш за все обере Гриценка.

У меня появились недавно смутные подозрения, что Белому дому надоели откровенные дураки в украинской власти, которые полностью забыли что такое долг депутата или министра перед государством и перед своим народом. Поэтому среди представленных кандидатов имеющих сейчас реальный рейтинг выше среднего явно не хватает таких людей как:
1. Мураев Е.
2. Добкин М.
3. Бойко Ю.

Эти люди бесспорно имеют довольно много конструктива для эффективного решения жизненно важных проблем в нашем государстве. Согласен, что среди избираталей мало разбирающихся в стратегическом планировании развития государства и огромной важности для такого планирования для каждого гражданина. Но иммунитет от явных дегенератов, популистов и просто глупцов у украинского народа уже имеется, как мне кажется. Именно этим объясняется практически нулевой рейтинг и Тимошенко, и Порошенко и прочих названных ранее потенциальных кандидатов. Хотя надо признать Порошенко хорошо подпортил свой рейтинг исключительно за счет популизма, с которым он не смог справиться.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:11

  buratinyo написав:У меня появились недавно смутные подозрения, что Белому дому надоели откровенные дураки в украинской власти, которые полностью забыли что такое долг депутата или министра перед государством и перед своим народом. Поэтому среди представленных кандидатов имеющих сейчас реальный рейтинг выше среднего явно не хватает таких людей как: 1. Мураев Е. 2. Добкин М. 3. Бойко Ю. Эти люди бесспорно имеют довольно много конструктива для эффективного решения жизненно важных проблем в нашем государстве. Согла

Вони в душI не украiнцi , Ви не боiтеся народного гнiву та мщення украiнських воiнiв за зраду ? Совiстi нема таке писати.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 17 чер, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 23:31

  buratinyo написав:
  tea написав:
  Libo написав:На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
8) 8) 8)

Путіну в 2010 році більш прийнятним президентом стала б Юля.Та й навіщо розповсюджувати дезу про ЮВТ,якщо газові контракти за все кажуть.
Сумніваюсь,що Білий Дім ставить на Юлю.Думаю,що з рейтингових кандидатів Білий Дім скоріш за все обере Гриценка.

У меня появились недавно смутные подозрения, что Белому дому надоели откровенные дураки в украинской власти, которые полностью забыли что такое долг депутата или министра перед государством и перед своим народом. Поэтому среди представленных кандидатов имеющих сейчас реальный рейтинг выше среднего явно не хватает таких людей как:
1. Мураев Е.
2. Добкин М.
3. Бойко Ю.

Эти люди бесспорно имеют довольно много конструктива для эффективного решения жизненно важных проблем в нашем государстве. Согласен, что среди избираталей мало разбирающихся в стратегическом планировании развития государства и огромной важности для такого планирования для каждого гражданина. Но иммунитет от явных дегенератов, популистов и просто глупцов у украинского народа уже имеется, как мне кажется. Именно этим объясняется практически нулевой рейтинг и Тимошенко, и Порошенко и прочих названных ранее потенциальных кандидатов. Хотя надо признать Порошенко хорошо подпортил свой рейтинг исключительно за счет популизма, с которым он не смог справиться.

Добкин героиновый наркоман, плюс в прошлом уголовник- наперсточник
Мураев - тоже вроди терки с топливом были.
Бойко - тут даже коментировать не надо. Он давно лег под пороха и с ним в 1 команде
PrimusInterPares
 
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