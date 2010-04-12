Фантазировать не вредно
Вот мои родственники после 1812 владели несколькими селами, и сахарозаводы построили рядом с ними
Ну не верю, что семье героям Отечественной войны 1812г вернут пусть не села и сахарозаводы, ну хоть землю под ними
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 чер, 2018 17:56
Re: Валютный рынок в контексте
Фантазировать не вредно
Вот мои родственники после 1812 владели несколькими селами, и сахарозаводы построили рядом с ними
Ну не верю, что семье героям Отечественной войны 1812г вернут пусть не села и сахарозаводы, ну хоть землю под ними
и это пройдет
Додано: Нед 17 чер, 2018 19:03
Один нащадок Вольфа Исааковича Эйдельштейн теж мрi€ про шматочок Украiни.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:24
Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:31
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:35
Гадаю, якщо буде вибір між "косою" та Петром ,то хай краще Петро далі армію розбудовує ,та зміцнює ніж все про..рем.
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43
Додано: Нед 17 чер, 2018 20:50
На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
На путинскую соску они бы не поставили бы.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:40
Re: Валютный рынок в контексте
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:46
Re: Валютный рынок в контексте
Навіщо, владі тепер рубати гілку, на якій сидять?
Наприклад, "субсидійну"?
Могли ще рік почекати, задобритись перед людьми
Чи їм вже по барабану?
Докрадають і уйо?
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