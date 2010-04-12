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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5159516051615162>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:56

Re: Валютный рынок в контексте

  centurionus написав:Особисто в мене до загального невдоволення газовим питанням додається те, що на землі, яка до колективізації належала моїм прямим родичам, стоїть декілька робочих свердловин.

Фантазировать не вредно
Вот мои родственники после 1812 владели несколькими селами, и сахарозаводы построили рядом с ними
Ну не верю, что семье героям Отечественной войны 1812г вернут пусть не села и сахарозаводы, ну хоть землю под ними
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:03

  ЧИА написав:Фантазировать не вредно Вот мои родственники после 1812 владели несколькими селами, и сахарозаводы построили рядом с ними Ну не верю, что семье героям Отечественной войны 1812г вернут пусть не села и сахарозаводы, ну хоть землю под ними

Один нащадок Вольфа Исааковича Эйдельштейн теж мрi€ про шматочок Украiни.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:24

  Libo написав:
  tea написав:Є на форумі прихильники Юлі,Гриценка,Порошенка,Ляшка,Бойка,Рабіновіча,Садового тощо.



Значит так, голосуем за полковника Гриценко. Капитан Либо за него подписывается и ручается. :!:
Запасной вариант - наша Юля. :?
Остальные рейтинговые вас жестоко кинут, сдадут в рабство русской свиноте либо банально расчищают путь к победе таковым.
Никаких против всех.
Никаких назло.
Никаких за дружбу с русской сволочью и убийцами.
Только за нашу победу.
Только за будущее наших детей.
Пока у нас только два реальных кандидата.
8) 8) 8)

Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:31

  edvardd написав:
  Libo написав:Запасной вариант - наша Юля. :?

Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...

Едварде - ну сьогодні ж не 1 квітня. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:35

  tea написав:
  edvardd написав:
  Libo написав:Запасной вариант - наша Юля. :?

Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...

Едварде - ну сьогодні ж не 1 квітня. :mrgreen:
Гадаю, якщо буде вибір між "косою" та Петром ,то хай краще Петро далі армію розбудовує ,та зміцнює ніж все про..рем.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...

Гонтарева? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:43

  edvardd написав:
Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...


Хочешь сказать наша Юля резко поправится? Или Надю Савченко сейчас на самом деле тайно откармливают? Готовая опоблочная свиноматка Таня Бахтеева?

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 20:50

  tea написав:Лібо - на Юлю ставить в тому числі і Путін.
Тому нам не треба такого запасного варіанту.Ви,мабуть,забули політичну історію Юлі.


На Юлю пока ставит также госдеп И Уайтхауз.
На путинскую соску они бы не поставили бы.
Про связи нашей Юли с Путеным как раз активно распространяло дезу ФСБ, чтобы помочь донецкой урке.
Всё неодназночно.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:40

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Всё неодназночно.

Вторую каденцию Порошенко даже не рассматриваете?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:46

Re: Валютный рынок в контексте

Навіщо, владі тепер рубати гілку, на якій сидять?
Наприклад, "субсидійну"?
Могли ще рік почекати, задобритись перед людьми :lol:
Чи їм вже по барабану?
Докрадають і уйо? :shock:
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