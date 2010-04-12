всегда жили одним днем...
вообще с точки зрения валютчика нам нужны перемены, нужен новый президент и новый передел собственности, новая борьба за власть, там глядишь и валютный рынок расшатается и нам крохи с барского стола перепадут
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:17
всегда жили одним днем...
вообще с точки зрения валютчика нам нужны перемены, нужен новый президент и новый передел собственности, новая борьба за власть, там глядишь и валютный рынок расшатается и нам крохи с барского стола перепадут
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:10
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое сужение ликвидности.
Об этом поведал немного, с уровня 57 441,5 млн. грн. к отметке 56 261,7 млн. грн. снизивший свой объем гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника.
Думается, динамику гривневой ликвидности определили мероприятия регулятора. Нацбанк в пятницу, 15 июня, продал банкам свои депозитныесертификаты на общую сумму 27,572 млрд. грен.
Это дает основание рассчитывать как минимум, на замедление роста курса доллара на межбанке .
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 июня с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 15 июня по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,1605, опустившись до $1,1586 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1578 на открытии торгов в Европе.
Дата: 18 июня 2018 г. на 10.07
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,20 UAH/USD
€ – 30,41/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
US
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:20
Привет из Днепара-2
Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали снижение: 26,30/26,34 UAH/USD. «Начали день со снижения, надоело расти. На моменте обороты низкие», - заметил наш консультант.
US
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