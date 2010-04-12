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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5160516151625163>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:17

  Позитивчик написав:Навіщо, владі тепер рубати гілку, на якій сидять?
Наприклад, "субсидійну"?
Могли ще рік почекати, задобритись перед людьми :lol:
Чи їм вже по барабану?
Докрадають і уйо? :shock:

всегда жили одним днем...
вообще с точки зрения валютчика нам нужны перемены, нужен новый президент и новый передел собственности, новая борьба за власть, там глядишь и валютный рынок расшатается и нам крохи с барского стола перепадут 8)
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:10

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое сужение ликвидности.
Об этом поведал немного, с уровня 57 441,5 млн. грн. к отметке 56 261,7 млн. грн. снизивший свой объем гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника.

Думается, динамику гривневой ликвидности определили мероприятия регулятора. Нацбанк в пятницу, 15 июня, продал банкам свои депозитныесертификаты на общую сумму 27,572 млрд. грен.

Это дает основание рассчитывать как минимум, на замедление роста курса доллара на межбанке .

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 июня с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 15 июня по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,1605, опустившись до $1,1586 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1578 на открытии торгов в Европе.

Дата: 18 июня 2018 г. на 10.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,20 UAH/USD
€ – 30,41/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:20

Привет из Днепара-2

Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали снижение: 26,30/26,34 UAH/USD. «Начали день со снижения, надоело расти. На моменте обороты низкие», - заметил наш консультант.

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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:30

Как один из факторов роста, запрет платежной системы TYME


Заборонена TYME: Нацбанк блокує приплив валюти з Росії
https://finclub.net/ua/analytics/zaboronena-tyme-natsbank-blokuie-pryplyv-valiuty-z-rosii.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:31

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Получаем 1000+5000+300=6300 грн - своеобразная плата только за вход на рынок ОВДП. Плюс сопровождающие разовые платежи в размере 0,01+0,00001%=0,01001% от общей суммы приобретения ОВДП.

Учетная ставка НБУ сейчас 17% годовых. ОВДП вполне реально можно приобрести сегодня с процентной доходностью 17,3% годовых. Не забываем, что процентный доход от ОВДП не облагается налогами в Украине, кроме военного сбора 1,5%.

Возьмем за Х - точка безубыточности для инвестиций в ОВДП на срок один год. Строим уравнение:
Х * 0,132825 = Х * 0,173 * 0,985 - Х * 0,0001001 - 6300;
преобразовываем и получаем:
Х * 0,03748 - 6300 = 0;
получаем: Х = 168 090,10 грн
Эта точка безубыточности показывает нам минимальный размер суммы покупки ОВДП на сегодня, при которой эта покупка ОВДП принесет нам процентную доходность не меньше, чем обычный депозит за год на ту же сумму.


Да ладно! Вы лично сами покупали ОВГЗ? Из личного опыта - покупал на 400к грн и заплатил комиссию аж в 216 грн. Плюс комиссия брокеру 30грн/мес. Лично не считал точку безубыточности, но менеджер говорил, что от 30к грн ОВГЗ уже обходит депозит.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:49

  zzzzzz написав:Как один из факторов роста, запрет платежной системы TYME


Заборонена TYME: Нацбанк блокує приплив валюти з Росії
https://finclub.net/ua/analytics/zaboronena-tyme-natsbank-blokuie-pryplyv-valiuty-z-rosii.html


Смолий убрал главного конкурента для своей фирмы, которая тоже продвигает подобные услуги.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:52

  Искатель написав:Смолий убрал главного конкурента для своей фирмы, которая тоже продвигает подобные услуги.


Да , эта версия тоже имеет право на существование. Свято место пусто не бывает.На данный момент Укрпочта имеет право на переводы денег из рашки .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:54

Привет из Днепара-3

К 10.48 котировки доллара понизились по оферам до 26,30/26,32 UAH/USD, на моменте «ситуативное» равновесие покупок и продаж СКВ.

Дата: 18 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,18/26,23 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок. Предложение СКВ доминирует, но цена его не устраивает местных валютчиков.

Дата: 18 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.50

Мелкий опт «неформал»

$ 26,10-14/26,18 UAH/USD
EUR 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Привлекает внимание очевидный курсовой разнобой.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,18/26,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение упало на 20 пунктов).

На открытии торгов 18 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,18/26,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение упало на 20 пунктов).

На старте торгов 18 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.

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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:59

  tea написав:Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.

Ну і?!
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:00

Re: Валютный рынок в контексте

Вниз Хмельницький обменки 26.1-26.2.
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