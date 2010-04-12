всегда жили одним днем...
вообще с точки зрения валютчика нам нужны перемены, нужен новый президент и новый передел собственности, новая борьба за власть, там глядишь и валютный рынок расшатается и нам крохи с барского стола перепадут
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:17
всегда жили одним днем...
вообще с точки зрения валютчика нам нужны перемены, нужен новый президент и новый передел собственности, новая борьба за власть, там глядишь и валютный рынок расшатается и нам крохи с барского стола перепадут
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:10
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое сужение ликвидности.
Об этом поведал немного, с уровня 57 441,5 млн. грн. к отметке 56 261,7 млн. грн. снизивший свой объем гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника.
Думается, динамику гривневой ликвидности определили мероприятия регулятора. Нацбанк в пятницу, 15 июня, продал банкам свои депозитныесертификаты на общую сумму 27,572 млрд. грен.
Это дает основание рассчитывать как минимум, на замедление роста курса доллара на межбанке .
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 июня с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 15 июня по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,1605, опустившись до $1,1586 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1578 на открытии торгов в Европе.
Дата: 18 июня 2018 г. на 10.07
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,20 UAH/USD
€ – 30,41/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
US
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:20
Привет из Днепара-2
Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали снижение: 26,30/26,34 UAH/USD. «Начали день со снижения, надоело расти. На моменте обороты низкие», - заметил наш консультант.
US
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:30
Как один из факторов роста, запрет платежной системы TYME
Заборонена TYME: Нацбанк блокує приплив валюти з Росії
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:31
Re: Валютный рынок в контексте
Да ладно! Вы лично сами покупали ОВГЗ? Из личного опыта - покупал на 400к грн и заплатил комиссию аж в 216 грн. Плюс комиссия брокеру 30грн/мес. Лично не считал точку безубыточности, но менеджер говорил, что от 30к грн ОВГЗ уже обходит депозит.
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:49
Смолий убрал главного конкурента для своей фирмы, которая тоже продвигает подобные услуги.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:52
Да , эта версия тоже имеет право на существование. Свято место пусто не бывает.На данный момент Укрпочта имеет право на переводы денег из рашки .
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:54
Привет из Днепара-3
К 10.48 котировки доллара понизились по оферам до 26,30/26,32 UAH/USD, на моменте «ситуативное» равновесие покупок и продаж СКВ.
Дата: 18 июня 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,18/26,23 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок. Предложение СКВ доминирует, но цена его не устраивает местных валютчиков.
Дата: 18 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.50
Мелкий опт «неформал»
$ 26,10-14/26,18 UAH/USD
EUR 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Привлекает внимание очевидный курсовой разнобой.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,18/26,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение упало на 20 пунктов).
На открытии торгов 18 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,18/26,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение упало на 20 пунктов).
На старте торгов 18 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
US
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:59
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:00
Re: Валютный рынок в контексте
Вниз Хмельницький обменки 26.1-26.2.
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