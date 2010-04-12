Додано: Пон 18 чер, 2018 11:10

Привет из Днепара-5



После 11.15 на рынок вышли системные игроки, которые, впрочем, ничего не изменили – к 11.50 котировки «американца» все еще пребывали на уровне 26,30/26,32 UAH/USD.



Дополуденное вялотекущее снижение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.30 Киева, сопровождалось признаками «послабления» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Дата: 18 июня 2018 г. на 11.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,06/26,20 UAH/USD

€ – 30,41/30,74 UAH/EUR

RUB – 0,407/0,414 UAH/RUB



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о действующих на моменте ценах: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. При этом киевские банкаи поставили на прием курс 26,15 UAH/USD, подтверждая интенсификацию перетока более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения межбанка: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.

На указанное время рынок среднеликвидный.



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