Да? Не знал. А где можно почитать за комиссии?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:14
Да? Не знал. А где можно почитать за комиссии?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:14
Привет из Днепара-4
По состоянию на 11.10 Киева котировки безналичного доллара на межбанке все еще не покинул цифру 26,30/26,32 UAH/USD. Как утверждают участники торгов, на рынке сохраняется равновесие спроса и предложения. Последнее в значительной степени обеспечивает переток более дешевого доллара с наличного рынка.
US
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:26
Чуть-чуть ростем. Интересно, до уровня 26,4 на бидах дотянем? Колебания уже не те)
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:10
Привет из Днепара-5
После 11.15 на рынок вышли системные игроки, которые, впрочем, ничего не изменили – к 11.50 котировки «американца» все еще пребывали на уровне 26,30/26,32 UAH/USD.
Дополуденное вялотекущее снижение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.30 Киева, сопровождалось признаками «послабления» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Дата: 18 июня 2018 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,20 UAH/USD
€ – 30,41/30,74 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,414 UAH/RUB
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о действующих на моменте ценах: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. При этом киевские банкаи поставили на прием курс 26,15 UAH/USD, подтверждая интенсификацию перетока более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения межбанка: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.
На указанное время рынок среднеликвидный.
US
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:16
Re: Валютный рынок в контексте
Кто может объяснить, почему на 100 долларовых купюрах полоски, которые должны быть по идее приклеены к 3 Д стерео ленте, не приклеены к ней? В результате, со временем, эти полоски "отстают" от основы банкноты. Образуются щелевые зазоры между полосками и 3 Д лентой.. Всё это выглядит не очень эстетично и странно, как будто это брак. Но такие купюры выдают в отделениях банков. Посмотрите на банкноту с длинного торца под небольшим углом. Увидете неплотность прилегания этих полосок к основе купюры, особенно, если купюры мпросто слегка изогнуть в сторноу портрета.,
Купюра может зацепится этими полосками и порваться.
Явная кричащая недоработка дизайна купюры или брак?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 18 чер, 2018 11:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:17
Привет из Днепра-6
Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке около 12.00 была прервана возобновившимся ростом «американца» до 26,31/26,33 UAH/USD.
US
Додано: Пон 18 чер, 2018 11:34
Доброго дня панове . Мабуть багато хто чека€ коли напруга на МБ спаде ,та вiдкотиться доляр вниз, бо ЧР готовий на зниження , але НБУ гра€ свою гру . СьогоднI понедiлок I рухи подальшI на МБ важко визначити наскiльки просядемо , чи далI пiде доляр в рiст.
*Відправлено з Чату
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