Додано: Пон 18 чер, 2018 12:14

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое сужение ликвидности.

Об этом поведал немного, с уровня 57 441,5 млн. грн. к отметке 56 261,7 млн. грн. снизивший свой объем гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника.



Думается, динамику гривневой ликвидности определили мероприятия регулятора. Нацбанк в пятницу, 15 июня, продал банкам свои депозитныесертификаты на общую сумму 27,572 млрд. грен.



Это дает основание рассчитывать как минимум, на замедление роста курса доллара на межбанке .



Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали снижение: 26,30/26,34 UAH/USD. «Начали день со снижения, надоело расти. На моменте обороты низкие», - заметил наш консультант.



К 10.48 котировки доллара понизились по оферам до 26,30/26,32 UAH/USD, на моменте «ситуативное» равновесие покупок и продаж СКВ.



По состоянию на 11.10 Киева котировки безналичного доллара на межбанке все еще не покинул цифру 26,30/26,32 UAH/USD. Как утверждают участники торгов, на рынке сохраняется равновесие спроса и предложения. Последнее в значительной степени обеспечивает переток более дешевого доллара с наличного рынка.



После 11.15 на рынок вышли системные игроки, которые, впрочем, ничего не изменили – к 11.50 котировки «американца» все еще пребывали на уровне 26,30/26,32 UAH/USD.



Дополуденное вялотекущее снижение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.30 Киева, сопровождалось признаками «послабления» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке около 12.00 была прервана возобновившимся ростом «американца» до 26,31/26,33 UAH/USD.



К 12.25 котировки доллара на межбанке приподнялись к 26,32/26,34 UAH/USD.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне несколько растянувших спред котировок «американца» - 26,32/26,34 UAH/USD около 12.56 Киева.



На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 июня с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 15 июня по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 15 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,1605, опустившись до $1,1586 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1578 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,18/26,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение упало на 20 пунктов).



На открытии торгов 18 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,18/26,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение упало на 20 пунктов).



На старте торгов 18 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о действующих на моменте ценах: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. При этом киевские банкаи поставили на прием курс 26,15 UAH/USD, подтверждая интенсификацию перетока более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения межбанка: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.

На указанное время рынок среднеликвидный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,20 UAH/USD, евро – 30,41/30,76 UAH/EUR, рубль 0,409/0,415 UAH/RUB, Киев опт 26,10-14/26,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10-14/26,18 UAH/USD, евро (опт) 30,40/30,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,40/30,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,10/26,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,18 UAH/USD, розница – 26,07/26,23 UAH/USD; Запорожье – 26,18/26,23 UAH/USD; евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,414 RUB/USD.



Как и предполагалось, «зеленое» ралли валютного межбанка 18 июня замедлилось. Тому, полагаю, было несколько причин.



Во-первых, на рынке произошло сжатие гривневой ликвидности при участии разместившего свои депозитные сертификаты НБУ 15 июня. Ситуация с гривней усугубляется стартовавшим бюджетным периодом, который на сей раз будет особенно «нервным» из-за совпадения финиша месяца, квартала и полугодия.



Во-вторых, ралли безналичного доллара продолжается уже четвертую сессию, «пора уже и честь знать».



В-третьих, как показала динамика долларовых цен в кассах коммбанков, заметно вырос объем перетока более дешевого наличного доллара на все еще дорогой межбанк, ослабляя остроту нехватки предложения СКВ, привычную для понедельника.



Наличный «неформальный» рынок обнаружил попытки дивергенции с ценами касс департаментов неторговых операций коммбанков. Думаю, это стало следствием нехватки гривневого ресурса, не позволяя «неформала» более радикально поднимать цены приема.



Полагаю, на ближайших торгах рынок безналичного доллара войдет в полосу относительной стабильности на фоне роста интереса к ресурсам в нацвалюте.

Есть вероятность экспансии подобного настроения и на наличный рынок. Основная причина подобного сюжета – привычное для вторника увеличение притока экспортной выручки из-за рубежа на фоне развития бюджетного периода.



US