Yuri_61 написав:Кто может объяснить, почему на 100 долларовых купюрах полоски, которые должны быть по идее приклеены к 3 Д стерео ленте, не приклеены к ней? В результате, со временем, эти полоски "отстают" от основы банкноты. Образуются щелевые зазоры между полосками и 3 Д лентой.. Всё это выглядит не очень эстетично и странно, как будто это брак. Но такие купюры выдают в отделениях банков. Посмотрите на банкноту с длинного торца под небольшим углом. Увидете неплотность прилегания этих полосок к основе купюры, особенно, если купюры мпросто слегка изогнуть в сторноу портрета., Купюра может зацепится этими полосками и порваться. Явная кричащая недоработка дизайна купюры или брак?
Та що Ви паритесь, поміняйте на наші гарненькі соточки, де добряче приклеяні стрічки, і буде вам щастя!
Yuri_61 написав:Кто может объяснить, почему на 100 долларовых купюрах полоски, которые должны быть по идее приклеены к 3 Д стерео ленте, не приклеены к ней? В результате, со временем, эти полоски "отстают" от основы банкноты. Образуются щелевые зазоры между полосками и 3 Д лентой.. Всё это выглядит не очень эстетично и странно, как будто это брак. Но такие купюры выдают в отделениях банков. Посмотрите на банкноту с длинного торца под небольшим углом. Увидете неплотность прилегания этих полосок к основе купюры, особенно, если купюры мпросто слегка изогнуть в сторноу портрета., Купюра может зацепится этими полосками и порваться. Явная кричащая недоработка дизайна купюры или брак?
Та що Ви паритесь, поміняйте на наші гарненькі соточки, де добряче приклеяні стрічки, і буде вам щастя!
вы еще не видели ребра не правильно порезанных долларов... когда размер тот что надо, а изображение сдвинуто конкретно
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое сужение ликвидности. Об этом поведал немного, с уровня 57 441,5 млн. грн. к отметке 56 261,7 млн. грн. снизивший свой объем гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника.
Думается, динамику гривневой ликвидности определили мероприятия регулятора. Нацбанк в пятницу, 15 июня, продал банкам свои депозитныесертификаты на общую сумму 27,572 млрд. грен.
Это дает основание рассчитывать как минимум, на замедление роста курса доллара на межбанке .
Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали снижение: 26,30/26,34 UAH/USD. «Начали день со снижения, надоело расти. На моменте обороты низкие», - заметил наш консультант.
К 10.48 котировки доллара понизились по оферам до 26,30/26,32 UAH/USD, на моменте «ситуативное» равновесие покупок и продаж СКВ.
По состоянию на 11.10 Киева котировки безналичного доллара на межбанке все еще не покинул цифру 26,30/26,32 UAH/USD. Как утверждают участники торгов, на рынке сохраняется равновесие спроса и предложения. Последнее в значительной степени обеспечивает переток более дешевого доллара с наличного рынка.
После 11.15 на рынок вышли системные игроки, которые, впрочем, ничего не изменили – к 11.50 котировки «американца» все еще пребывали на уровне 26,30/26,32 UAH/USD.
Дополуденное вялотекущее снижение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.30 Киева, сопровождалось признаками «послабления» гривневой ликвидности, о чем дали понять опустившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке около 12.00 была прервана возобновившимся ростом «американца» до 26,31/26,33 UAH/USD.
К 12.25 котировки доллара на межбанке приподнялись к 26,32/26,34 UAH/USD.
На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне несколько растянувших спред котировок «американца» - 26,32/26,34 UAH/USD около 12.56 Киева.
На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 июня с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 15 июня по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 15 июня по спросу понизился на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,1605, опустившись до $1,1586 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1578 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,18/26,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение упало на 20 пунктов).
На открытии торгов 18 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,18/26,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение упало на 20 пунктов).
На старте торгов 18 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о действующих на моменте ценах: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. При этом киевские банкаи поставили на прием курс 26,15 UAH/USD, подтверждая интенсификацию перетока более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения межбанка: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Как и предполагалось, «зеленое» ралли валютного межбанка 18 июня замедлилось. Тому, полагаю, было несколько причин.
Во-первых, на рынке произошло сжатие гривневой ликвидности при участии разместившего свои депозитные сертификаты НБУ 15 июня. Ситуация с гривней усугубляется стартовавшим бюджетным периодом, который на сей раз будет особенно «нервным» из-за совпадения финиша месяца, квартала и полугодия.
Во-вторых, ралли безналичного доллара продолжается уже четвертую сессию, «пора уже и честь знать».
В-третьих, как показала динамика долларовых цен в кассах коммбанков, заметно вырос объем перетока более дешевого наличного доллара на все еще дорогой межбанк, ослабляя остроту нехватки предложения СКВ, привычную для понедельника.
Наличный «неформальный» рынок обнаружил попытки дивергенции с ценами касс департаментов неторговых операций коммбанков. Думаю, это стало следствием нехватки гривневого ресурса, не позволяя «неформала» более радикально поднимать цены приема.
Полагаю, на ближайших торгах рынок безналичного доллара войдет в полосу относительной стабильности на фоне роста интереса к ресурсам в нацвалюте. Есть вероятность экспансии подобного настроения и на наличный рынок. Основная причина подобного сюжета – привычное для вторника увеличение притока экспортной выручки из-за рубежа на фоне развития бюджетного периода.
вы еще не видели ребра не правильно порезанных долларов... когда размер тот что надо, а изображение сдвинуто конкретно
то понятно. а отчего доллары с розовым оттенком бывают? где не интересовался--никто внятно не сказал и бывают типо закомпостированные. говорят это от кошельков специальных, но я в эту версию не поверил чего-то Если кто знает--пишите, буду признателен, а то спать спокойно не могу уж больно любопытный я
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
zorka спасибо, хотя я не очень понимаю как это затрудняет подделку, но выглядят розовые сотки как бракованные
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Позитивчик написав:Звужуємось, то звужуємось, але не "верхи" спускаються, а "низи" вгору підтягуються
Так і виглядає повзуча девальвація. Ще вчора деякі київські обмінки продавали по 26.15,а сьогодні більше 10 банків купують по 26.15-26.19.А так як міжбанк сьогодні суттєво не знизився,то завтра більшість банків поставлять ще вищі курси купівлі.Ну й чорний ринок не буде відставати. Все це ми проходимо кожного року. П.С.Дякую всім за "плюси".Не даремно складав всі пазли і кнопав на форум.