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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 чер, 2018 13:12
baran написав:kharkov_val
вы еще не видели ребра не правильно порезанных долларов... когда размер тот что надо, а изображение сдвинуто конкретно
то понятно. а отчего доллары с розовым оттенком бывают? где не интересовался--никто внятно не сказал
и бывают типо закомпостированные. говорят это от кошельков специальных, но я в эту версию не поверил чего-то
Если кто знает--пишите, буду признателен, а то спать спокойно не могу
уж больно любопытный я
Закомпостированные - у банках разных стран свои причуды. Насколько я знаю - в Индии любят "издеваться" над долларом. То пачки степлером скрепляю, то красят. Короче, отношение к нему не как к Иконе, а как к простой бумажке денежной.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:14
kharkov_val написав: Позитивчик написав: Yuri_61 написав:
Кто может объяснить, почему на 100 долларовых купюрах полоски, которые должны быть по идее приклеены к 3 Д стерео ленте, не приклеены к ней? В результате, со временем, эти полоски "отстают" от основы банкноты. Образуются щелевые зазоры между полосками и 3 Д лентой.. Всё это выглядит не очень эстетично и странно, как будто это брак. Но такие купюры выдают в отделениях банков. Посмотрите на банкноту с длинного торца под небольшим углом. Увидете неплотность прилегания этих полосок к основе купюры, особенно, если купюры мпросто слегка изогнуть в сторноу портрета.,
Купюра может зацепится этими полосками и порваться.
Явная кричащая недоработка дизайна купюры или брак?
Та що Ви паритесь, поміняйте на наші гарненькі соточки, де добряче приклеяні стрічки, і буде вам щастя!
вы еще не видели ребра не правильно порезанных долларов... когда размер тот что надо, а изображение сдвинуто конкретно
Ну и что? Доллар от этого не убавляет в цене!
Вы гривну тоже можете порезать как хотите,ну и что?
Искренне не понимаю ваш посыл@
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:17
zorka написав:baran
розовые-периодически выпускаемые серии с целью затруднить подделку
А то что полоски над синей 3Д лентой просто прилегают (не приклеены к основе?) норма?
Это встречается, из моего опыта, в 30% где-то от всех купюр
да и ещё: банками не принимаются со штампами, проколами свыше 0,5 мм в диаметре
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Пон 18 чер, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:18
Так, а чего никто спасибо мне не сказал?
А то Аляк и так далее,.а я месяца полтора еащад написал, что доллар около 20 чисел пойдет вверх.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:30
Yuri_61 да,норм.есть,что не прилегают, но через детектор катаются, как платеж - принимаются
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:36
Одесса розница покупает строго па25.8
Ни копейкой выше.
делайте выводы.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:39
Captain Obvious написав:
Одесса розница покупает строго па25.8
Ни копейкой выше.
делайте выводы.
Починається сезон.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:54
Траст, а коли розвернемось?
На початку наступного місяця?
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:14
Captain Obvious написав:
Одесса розница покупает строго па25.8
Ни копейкой выше.
делайте выводы.
1. Одесса розница есть и по 25.9 (утром видел, сейчас может и выше). А в марфин-банке можно в обед по 26,10 сдать. (а счас по .15).
2. Одесса (барыжная)розница брала и 25.5(6) когда продажа была на 20 коп. ниже. И особо наглые бывало даже по 26.4 продавали
(не знаю даже кто покупал), когда в банке рядом можно было по 26.1+- купить (сейчас вечером посмотрю может эта барыго-обменка (в центре кстати) поставила еще выше).
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:14
Позитивчик написав:
Траст, а коли розвернемось?
На початку наступного місяця?
па 25.5 будет или не будет?
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