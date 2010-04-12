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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5163516451655166

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:16

  Trast написав:Так, а чего никто спасибо мне не сказал? А то Аляк и так далее,.а я месяца полтора еащад написал, что доллар около 20 чисел пойдет вверх.

На пiв вiдсотка вгору в мене це викликало тiльки стурбованнiсть , а не якiсь дii , стверджувати що почався рiст , та змiна тренду ще зарано, почека€мо до кiнця тижня , потiм робити треба висновки.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:35

  Перес де Куэльяр написав:На пiв вiдсотка вгору в мене це викликало тiльки стурбованнiсть , а не якiсь дii , стверджувати що почався рiст , та змiна тренду ще зарано, почека€мо до кiнця тижня , потiм робити треба висновки.

*Відправлено з Чату

Станом на момент вже бачимо картину дня.
Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36
На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:05

Re: Валютный рынок в контексте

Кіберполіція викрила мережу фейкових пунктів конвертації криптовалют
https://narodna-pravda.ua/2018/06/17/ki ... alyut/amp/
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:06

tea Сдавал сегодня в ломбард 26,19-26,27.Энергодар.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:27

  edvardd написав:Запорожье повы, сужаемся 26,13-26,20 с утра 26,13-26,23


7км закрылся курсом 26,15/20
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:29

соседи рыжего малюют Зображення
а шо делать?
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