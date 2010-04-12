На пiв вiдсотка вгору в мене це викликало тiльки стурбованнiсть , а не якiсь дii , стверджувати що почався рiст , та змiна тренду ще зарано, почека€мо до кiнця тижня , потiм робити треба висновки.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:16
На пiв вiдсотка вгору в мене це викликало тiльки стурбованнiсть , а не якiсь дii , стверджувати що почався рiст , та змiна тренду ще зарано, почека€мо до кiнця тижня , потiм робити треба висновки.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:35
Станом на момент вже бачимо картину дня.
Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36
На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:05
Re: Валютный рынок в контексте
Кіберполіція викрила мережу фейкових пунктів конвертації криптовалют
Додано: Пон 18 чер, 2018 15:27
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