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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5164516551665167>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:16

  Trast написав:Так, а чего никто спасибо мне не сказал? А то Аляк и так далее,.а я месяца полтора еащад написал, что доллар около 20 чисел пойдет вверх.

На пiв вiдсотка вгору в мене це викликало тiльки стурбованнiсть , а не якiсь дii , стверджувати що почався рiст , та змiна тренду ще зарано, почека€мо до кiнця тижня , потiм робити треба висновки.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:35

  Перес де Куэльяр написав:На пiв вiдсотка вгору в мене це викликало тiльки стурбованнiсть , а не якiсь дii , стверджувати що почався рiст , та змiна тренду ще зарано, почека€мо до кiнця тижня , потiм робити треба висновки.

*Відправлено з Чату

Станом на момент вже бачимо картину дня.
Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36
На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:05

Re: Валютный рынок в контексте

Кіберполіція викрила мережу фейкових пунктів конвертації криптовалют
https://narodna-pravda.ua/2018/06/17/ki ... alyut/amp/
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:06

tea Сдавал сегодня в ломбард 26,19-26,27.Энергодар.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:27

  edvardd написав:Запорожье повы, сужаемся 26,13-26,20 с утра 26,13-26,23


7км закрылся курсом 26,15/20
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:29

соседи рыжика малюют ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось чик в Пон 18 чер, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:55

  чик написав:соседи рыжика малюют Зображення

карикатурщики-ваши соседи :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:59

сірий

ну как бы местные парни тоже
https://finance.ua/ua/currency#interbank
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 9,58 коп., на торгах понедельника понизился на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,3290 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 июня с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.12, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,30/26,34, а к 10.47 СКВ оказалась на более «узком» уровне 26,30/26,32 UAH/USD, который не покидала до полудня, удерживаясь на нем равновесием покупок и продаж…

Пополудни на покупках появившихся на межбанке системных игроков доллар инициировал рост, оказавшись около 12.15 на цифре 26,31/26,33 UAH/USD.

На обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне более широких цен (26,31/26,34 UAH/USD).

К 13,10 рост был продолжен, подняв пару доллар-гривня к 26,325/26,345, а с 14.25 доллар в условиях упавшей торговой активности перешел в режим порционного повышения цен, которое привело его около 17.00 Киева к отметке 26,39/26,42 UAH/USD, которой СКВ и завершила торги валютного межбанка 18 июня.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3290 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3290 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 18 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 18 июня, замедлив, но сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения доллара. Обычное явление ля понедельника.

Во-вторых, полагаю, более актуальным будет уделить внимания заметному замедлению «зеленого» ралли. Если в пятницу средневзвешенный курс СКВ прибавил 9,58 коп., нынче «американец» «потяжелел» на 1,35 коп.

Одной из причин стремления рынка доллара к стабильности могло стать «сжатие» рынка гривневого ресурса, о чем дали понять понизившиеся с уровня 57 441,5 коп., к отметке 56 261,7 коп. Мы не исключаем, что в этом часть» вину» НБУ, продавшего в пятницу свои депосертификаты на сумму 27,572 млрд. грн.
Кроме того, заметно вырос переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.
В-третьих, на трех предыдущих сессиях доллар вырос с уровня 26,0875 к отметке 26,3155 UAH/USD.
В-четвертых, рынок пребывает в преддверии бюджетного периода, когда растет интерес к гривне, необходимой для платежей в Казну.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, как указали выше, к понедельнику падает приток экспортной СКВ из-за рубежа.

Во-вторых, из-за высоких цен «американца» импортеры ограничили покупки СКВ.

В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью).



Дата: 18 июня 2018 г. 17.31

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,20/26,26 UAH/USD (с утра – 26,18/26,23 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,22 UAH/USD)
€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,407/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.

По мере развития событий на межбанке, где до полудня замедление роста курса СКВ стало очевидным, дилеры наличного рынка успокоились и даже немного понизили цены в паре доллар-гривня.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения межбанка: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.
На указанное время рынок среднеликвидный.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Кроме того, спред в паре доллар-гривня немного растянулся.

Равновесие спроса и предложения не удалось сохранить, - к финишу сессии ра рынке Днепра преобладание спроса. Этот перекос немного повредил обороты, заслужившие от оптовиков Днепра «тройку с плюсом», что хуже показателей предыдущей сессии.

Дата: 18 июня 2018 г. на 17.17
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,14/26,18 UAH/USD (с утра 26,10-14/26,18 UAH/USD, к полудню 26,10/26,15 UAH/USD)
€ 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR, к полудню 30,65/30,80 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Привлекает внимание очевидный курсовой разнобой.

До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о действующих на моменте ценах: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. При этом киевские банки поставили на прием курс 26,15 UAH/USD, подтверждая интенсификацию перетока более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.

После обеда, на киевском рынке цены доллара возобновили рост, реагируя на настроения межбанка в «зеленом» секторе.

Итоговое равновесие и отсутствие пауз в торговле на протяжении понедельника обеспечили прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 18-го «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.

Дата: 18 июня 2018 г.

17.27 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,18/26,25 UAH/USD (с утра - 26,18/26,23 UAH/USD, к полудню – 26,18/26,22 UAH/USDD)
€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,83 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,414 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок. Предложение СКВ доминирует, но цена его не устраивает местных валютчиков.

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное выравнивание рынка в баланс спроса и предложения.

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.

После обеда на местном рынке возобновился спрос, сохранив перекос рынка в этом направлении до самого закрытия торгов.

Несмотря на этот дисбаланс, местные дилеры констатировали улучшение итоговой ликвидности, заслужившей от них «четверку», что лучше «посредственных» показателей предыдущей сессии.


Дата: 18 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,11/26,24 UAH/USD (с утра - 26,06/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,20 UAH/USD)
€ – 30,52/30,84 UAH/EUR (с утра – 30,41/30,76 UAH/EUR, к полудню - 30,41/30,74 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,414 UAH/RUB)

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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:43

  Alex2007 написав:сірий

ну как бы местные парни тоже
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Хороший знак,это к тому,что завтра МБ вниз :wink:
сірий
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