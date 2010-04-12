Додано: Пон 18 чер, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 9,58 коп., на торгах понедельника понизился на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,3290 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 июня с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,30/26,34, а к 10.47 СКВ оказалась на более «узком» уровне 26,30/26,32 UAH/USD, который не покидала до полудня, удерживаясь на нем равновесием покупок и продаж…



Пополудни на покупках появившихся на межбанке системных игроков доллар инициировал рост, оказавшись около 12.15 на цифре 26,31/26,33 UAH/USD.



На обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне более широких цен (26,31/26,34 UAH/USD).



К 13,10 рост был продолжен, подняв пару доллар-гривня к 26,325/26,345, а с 14.25 доллар в условиях упавшей торговой активности перешел в режим порционного повышения цен, которое привело его около 17.00 Киева к отметке 26,39/26,42 UAH/USD, которой СКВ и завершила торги валютного межбанка 18 июня.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3290 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3290 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 июня, замедлив, но сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения доллара. Обычное явление ля понедельника.



Во-вторых, полагаю, более актуальным будет уделить внимания заметному замедлению «зеленого» ралли. Если в пятницу средневзвешенный курс СКВ прибавил 9,58 коп., нынче «американец» «потяжелел» на 1,35 коп.



Одной из причин стремления рынка доллара к стабильности могло стать «сжатие» рынка гривневого ресурса, о чем дали понять понизившиеся с уровня 57 441,5 коп., к отметке 56 261,7 коп. Мы не исключаем, что в этом часть» вину» НБУ, продавшего в пятницу свои депосертификаты на сумму 27,572 млрд. грн.

Кроме того, заметно вырос переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.

В-третьих, на трех предыдущих сессиях доллар вырос с уровня 26,0875 к отметке 26,3155 UAH/USD.

В-четвертых, рынок пребывает в преддверии бюджетного периода, когда растет интерес к гривне, необходимой для платежей в Казну.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указали выше, к понедельнику падает приток экспортной СКВ из-за рубежа.



Во-вторых, из-за высоких цен «американца» импортеры ограничили покупки СКВ.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью).







Дата: 18 июня 2018 г. 17.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,20/26,26 UAH/USD (с утра – 26,18/26,23 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,22 UAH/USD)

€ – 30,80/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,85 UAH/EUR)

RUB – 0,407/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере развития событий на межбанке, где до полудня замедление роста курса СКВ стало очевидным, дилеры наличного рынка успокоились и даже немного понизили цены в паре доллар-гривня.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения межбанка: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.

На указанное время рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Кроме того, спред в паре доллар-гривня немного растянулся.



Равновесие спроса и предложения не удалось сохранить, - к финишу сессии ра рынке Днепра преобладание спроса. Этот перекос немного повредил обороты, заслужившие от оптовиков Днепра «тройку с плюсом», что хуже показателей предыдущей сессии.



Дата: 18 июня 2018 г. на 17.17

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,14/26,18 UAH/USD (с утра 26,10-14/26,18 UAH/USD, к полудню 26,10/26,15 UAH/USD)

€ 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR, к полудню 30,65/30,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Привлекает внимание очевидный курсовой разнобой.



До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о действующих на моменте ценах: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. При этом киевские банки поставили на прием курс 26,15 UAH/USD, подтверждая интенсификацию перетока более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.



После обеда, на киевском рынке цены доллара возобновили рост, реагируя на настроения межбанка в «зеленом» секторе.



Итоговое равновесие и отсутствие пауз в торговле на протяжении понедельника обеспечили прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 18-го «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 18 июня 2018 г.



17.27 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,18/26,25 UAH/USD (с утра - 26,18/26,23 UAH/USD, к полудню – 26,18/26,22 UAH/USDD)

€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,65/30,83 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,414 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок. Предложение СКВ доминирует, но цена его не устраивает местных валютчиков.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное выравнивание рынка в баланс спроса и предложения.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики наконец-то сообщили о том, что им удалось выровнять рынок в баланс спроса и предложения. На указанное время в городе действуют цены: 26,18/26,22 UAH/USD, евро – 30,65/30,83 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



После обеда на местном рынке возобновился спрос, сохранив перекос рынка в этом направлении до самого закрытия торгов.



Несмотря на этот дисбаланс, местные дилеры констатировали улучшение итоговой ликвидности, заслужившей от них «четверку», что лучше «посредственных» показателей предыдущей сессии.





Дата: 18 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,11/26,24 UAH/USD (с утра - 26,06/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,20 UAH/USD)

€ – 30,52/30,84 UAH/EUR (с утра – 30,41/30,76 UAH/EUR, к полудню - 30,41/30,74 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,407/0,414 UAH/RUB)



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