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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:26
сірий
Хороший знак,это к тому,что завтра МБ вниз
- LOL!!! Че то тормозите вы тут на этом форуме (хоть он и называется валютным).
По пунктам:
1. Денег вам не дадут;
2. Рынки начнут схлопываться, а экспорт - падать;
3. Доллар будет расти, а реальные зарплаты - падать;
4. Банки начнут скупать (заробитчанскую) валюту у населения, и дальше-больше;
5. "Европатриоты" - будут очень огорчены, а те кто "влошился" надолго - останутся без денег
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Hogtown
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:33
Hogtown Я уже тута писал что как только доходит зп по Киеву до 1000 у.е жди девальвации !!! Уже дошла почти год как !!!
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Den
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:33
Hogtown
6. Пятачок зарежет Винни-Пуха (с)
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Сибарит
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:36
Сибарит
6. Пятачок зарежет Винни-Пуха (с)
- Ну, был когда-то Пятачек, а сейчас - кабан Полтинник...
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Hogtown
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:37
Hogtown написав:сірий
Хороший знак,это к тому,что завтра МБ вниз
- LOL!!! Че то тормозите вы тут на этом форуме (хоть он и называется валютным).
По пунктам:
1. Денег вам не дадут;
2. Рынки начнут схлопываться, а экспорт - падать;
3. Доллар будет расти, а реальные зарплаты - падать;
4. Банки начнут скупать (заробитчанскую) валюту у населения, и дальше-больше;
5. "Европатриоты" - будут очень огорчены, а те кто "влошился" надолго - останутся без денег
Как там, Чемпионат Московской Олимпиады,себя чувствует?
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сірий
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:40
сірий
Как там, Чемпионат Московской Олимпиады
- С этим - в рошен
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Hogtown
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Додано: Пон 18 чер, 2018 17:50
Херсон на вечер 26,16 на 26,22
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:02
Hogtown написав:сірий
Как там, Чемпионат Московской Олимпиады
- С этим - в рошен
Ну,.Где рошенко, а где вы
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:18
Den написав:Hogtown
Я уже тута писал что как только доходит зп по Киеву до 1000 у.е жди девальвации !!! Уже дошла почти год как !!!
Середня зарплатня по Києву - 13150.
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tea
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:20
tea написав:
Станом на момент вже бачимо картину дня. Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36 На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.
Не зарано НБУ вiдпуска€ гривню на такi коливання МБ 39/42 , тижнем ранiше добре регулював , щоб курс не зростав , та й не падав , але ж початок лiта i треба б було викуповувати доляр , а не дозволяти його зростання. НБУ створю€ сам такi умови на МБ для росту доляра , щоб потiм коли пiде вниз пiд адмiн. впливом ,та з’вились продавцI i лишня зелень в закрома., або йде планова девальвацiя на упередження поки нема такоi уваги до валюти, хоча я очикував такi рухи на початку липня . Ця ситуацiя показу€ ,що НБУ не хоче нижче 26 укрiпляти гривню , а навпаки послабив ii ,зсовучи коридор вгору , а не вниз ..*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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