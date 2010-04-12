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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51655166516751685169>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:26

сірий
Хороший знак,это к тому,что завтра МБ вниз

- LOL!!! Че то тормозите вы тут на этом форуме (хоть он и называется валютным).
По пунктам:
1. Денег вам не дадут;
2. Рынки начнут схлопываться, а экспорт - падать;
3. Доллар будет расти, а реальные зарплаты - падать;
4. Банки начнут скупать (заробитчанскую) валюту у населения, и дальше-больше;
5. "Европатриоты" - будут очень огорчены, а те кто "влошился" надолго - останутся без денег
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:33

Hogtown Я уже тута писал что как только доходит зп по Киеву до 1000 у.е жди девальвации !!! Уже дошла почти год как !!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:33

Hogtown
6. Пятачок зарежет Винни-Пуха (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:36

Сибарит
6. Пятачок зарежет Винни-Пуха (с)

- Ну, был когда-то Пятачек, а сейчас - кабан Полтинник...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:37

  Hogtown написав:сірий
Хороший знак,это к тому,что завтра МБ вниз

- LOL!!! Че то тормозите вы тут на этом форуме (хоть он и называется валютным).
По пунктам:
1. Денег вам не дадут;
2. Рынки начнут схлопываться, а экспорт - падать;
3. Доллар будет расти, а реальные зарплаты - падать;
4. Банки начнут скупать (заробитчанскую) валюту у населения, и дальше-больше;
5. "Европатриоты" - будут очень огорчены, а те кто "влошился" надолго - останутся без денег

Как там, Чемпионат Московской Олимпиады,себя чувствует?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:40

сірий
Как там, Чемпионат Московской Олимпиады

- С этим - в рошен
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:50

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон на вечер 26,16 на 26,22

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portoz
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:02

  Hogtown написав:сірий
Как там, Чемпионат Московской Олимпиады

- С этим - в рошен

Ну,.Где рошенко, а где вы :)
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:18

  Den написав:Hogtown Я уже тута писал что как только доходит зп по Киеву до 1000 у.е жди девальвации !!! Уже дошла почти год как !!!

Середня зарплатня по Києву - 13150.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:20

  tea написав:Станом на момент вже бачимо картину дня. Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36 На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.

Не зарано НБУ вiдпуска€ гривню на такi коливання МБ 39/42 , тижнем ранiше добре регулював , щоб курс не зростав , та й не падав , але ж початок лiта i треба б було викуповувати доляр , а не дозволяти його зростання. НБУ створю€ сам такi умови на МБ для росту доляра , щоб потiм коли пiде вниз пiд адмiн. впливом ,та з’вились продавцI i лишня зелень в закрома., або йде планова девальвацiя на упередження поки нема такоi уваги до валюти, хоча я очикував такi рухи на початку липня . Ця ситуацiя показу€ ,що НБУ не хоче нижче 26 укрiпляти гривню , а навпаки послабив ii ,зсовучи коридор вгору , а не вниз ..

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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