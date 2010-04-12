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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5166516751685169>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:23

  Hogtown написав:сірий
Хороший знак,это к тому,что завтра МБ вниз

- LOL!!! Че то тормозите вы тут на этом форуме (хоть он и называется валютным).
По пунктам:
1. Денег вам не дадут;
2. Рынки начнут схлопываться, а экспорт - падать;
3. Доллар будет расти, а реальные зарплаты - падать;
4. Банки начнут скупать (заробитчанскую) валюту у населения, и дальше-больше;
5. "Европатриоты" - будут очень огорчены, а те кто "влошился" надолго - останутся без денег

1.Все в наших руках.Як приспічить - виконають всі умови.
2.Такий ризик існує,але,скоріш за все,не в цьому році.
3.В другому півріччі,звичайно,долар буде рости.Темпи зростання в середньому 2% в місяць,тобто за 6 місяців виростемо приблизно на 12%.Але середня зарплатня буде рости більшими темпами,аніж 12%.Гройсман обіцяє на кінець року 10 тис.грн.Зараз 8 тис.з копійками.
4.Ну звичайно,коли попит на долари перевищує пропозицію,то банки і не тільки будуть скуповувати заробітчанську валюту.
5.А що Ви маєте на увазі під терміном "влошився"?
Востаннє редагувалось tea в Пон 18 чер, 2018 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:24

tea И вы в Это верите ???
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:25

  Den написав:tea И вы в Это верите ???

У що саме?
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:30

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Станом на момент вже бачимо картину дня. Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36 На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.

Не зарано НБУ вiдпуска€ гривню на такi коливання МБ 39/42 , тижнем ранiше добре регулював , щоб курс не зростав , та й не падав , але ж початок лiта i треба б було викуповувати доляр , а не дозволяти його зростання. НБУ створю€ сам такi умови на МБ для росту доляра , щоб потiм коли пiде вниз пiд адмiн. впливом ,та з’вились продавцI i лишня зелень в закрома., або йде планова девальвацiя на упередження поки нема такоi уваги до валюти, хоча я очикував такi рухи на початку липня . Ця ситуацiя показу€ ,що НБУ не хоче нижче 26 укрiпляти гривню , а навпаки послабив ii ,зсовучи коридор вгору , а не вниз ..

*Відправлено з Чату

НБУ не те що не хоче - не може укріплювати гривню нижче 26.00.Останні три тижні на міжбанку був баланс попит/пропозиція.Для того,щоб на міжбанку курс пішов нижче 26.00,НБУ мав би палити ЗВР.А навіщо?
При зростанні курса,який ми зараз спостерігаємо,НБУ все одно тримає ситуацію під контролем і може вийти з інтервенцією тоді,коли сам захоче.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:32

  tea написав:
  Den написав:Hogtown Я уже тута писал что как только доходит зп по Киеву до 1000 у.е жди девальвации !!! Уже дошла почти год как !!!

Середня зарплатня по Києву - 13150.
Вы в это верите ?? А пойдите и найдите на такую зп специалиста уровня хоты бы Выше 0 !!!PS Если ВЫ хороший дизайнер или менеджер могу пригласить Вас к себе на работу на сумму Более 30.000 грн ... Если вы демагог ... НУ тогда пишите есчё ....
Востаннє редагувалось Den в Пон 18 чер, 2018 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:37

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Станом на момент вже бачимо картину дня. Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36 На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.

Не зарано НБУ вiдпуска€ гривню на такi коливання МБ 39/42 , тижнем ранiше добре регулював , щоб курс не зростав , та й не падав , але ж початок лiта i треба б було викуповувати доляр , а не дозволяти його зростання. НБУ створю€ сам такi умови на МБ для росту доляра , щоб потiм коли пiде вниз пiд адмiн. впливом ,та з’вились продавцI i лишня зелень в закрома., або йде планова девальвацiя на упередження поки нема такоi уваги до валюти, хоча я очикував такi рухи на початку липня . Ця ситуацiя показу€ ,що НБУ не хоче нижче 26 укрiпляти гривню , а навпаки послабив ii ,зсовучи коридор вгору , а не вниз ..

*Відправлено з Чату

НБУ не те що не хоче - не може укріплювати гривню нижче 26.00.Останні три тижні на міжбанку був баланс попит/пропозиція.Для того,щоб на міжбанку курс пішов нижче 26.00,НБУ мав би палити ЗВР.А навіщо?
При зростанні курса,який ми зараз спостерігаємо,НБУ все одно тримає ситуацію під контролем і може вийти з інтервенцією тоді,коли сам захоче.
Адміністративними методами НБУ може укріпити гривню і до 25,чи Ви вважаєте на МБ завжди риночні методи курсоутворення без маніпуляцій регулятора.?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:43

  Den написав:
  tea написав:
  Den написав:Hogtown Я уже тута писал что как только доходит зп по Киеву до 1000 у.е жди девальвации !!! Уже дошла почти год как !!!

Середня зарплатня по Києву - 13150.
Вы в это верите ?

Це крайні дані офіційної статистики.Звичайно,я їй не вірю,але іншої статистики немає.
А не вірю тому,що багато хто отримує частину зарплати в конверті.
Але й не вірю в середню в 1000 доларів,як Ви написали.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:44

  Перес де Куэльяр написав:Адміністративними методами НБУ може укріпити гривню і до 25,чи Ви вважаєте на МБ завжди риночні методи курсоутворення без маніпуляцій регулятора.?

Адміністративними методами можна.А навіщо?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:45

Den
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П.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 18 чер, 2018 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:45

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:ня МБ 39/42 , тижнем ранiше добре регулював , щоб курс не зростав , та й не падав , але ж початок лiта i треба б було викуповувати доляр , а не дозволяти його зростання. НБУ створю€ сам такi умови на МБ для росту доляра , щоб потiм коли пiде вниз пiд адмiн. впливом ,та з’вились продавцI i лишня зелень в закрома., або йде планова девальвацiя на упередження поки нема такоi уваги до валюти, хоча я очикував такi рухи на початку липня . Ця ситуацiя показу€ ,що НБУ не хоче нижче 26 укрiпляти гривню , а навпаки послабив ii ,зсовучи коридор вгору , а не вниз ..

*Відправлено з Чату

НБУ не те що не хоче - не може укріплювати гривню нижче 26.00.Останні три тижні на міжбанку був баланс попит/пропозиція.Для того,щоб на міжбанку курс пішов нижче 26.00,НБУ мав би палити ЗВР.А навіщо?
При зростанні курса,який ми зараз спостерігаємо,НБУ все одно тримає ситуацію під контролем і може вийти з інтервенцією тоді,коли сам захоче.
Адміністративними методами НБУ може укріпити гривню і до 25,чи Ви вважаєте на МБ завжди риночні методи курсоутворення без маніпуляцій регулятора.?
Лично Я вижу невиданный наплыв заказов (и соответсвенно гривны).. Как Вы думаете куда деваются её излишки ??? А вот теперь главный вопрос обеспечен ли этот поток реальный ВВП или это просто пустая бумага ???
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