- LOL!!! Че то тормозите вы тут на этом форуме (хоть он и называется валютным). По пунктам: 1. Денег вам не дадут; 2. Рынки начнут схлопываться, а экспорт - падать; 3. Доллар будет расти, а реальные зарплаты - падать; 4. Банки начнут скупать (заробитчанскую) валюту у населения, и дальше-больше; 5. "Европатриоты" - будут очень огорчены, а те кто "влошился" надолго - останутся без денег
1.Все в наших руках.Як приспічить - виконають всі умови. 2.Такий ризик існує,але,скоріш за все,не в цьому році. 3.В другому півріччі,звичайно,долар буде рости.Темпи зростання в середньому 2% в місяць,тобто за 6 місяців виростемо приблизно на 12%.Але середня зарплатня буде рости більшими темпами,аніж 12%.Гройсман обіцяє на кінець року 10 тис.грн.Зараз 8 тис.з копійками. 4.Ну звичайно,коли попит на долари перевищує пропозицію,то банки і не тільки будуть скуповувати заробітчанську валюту. 5.А що Ви маєте на увазі під терміном "влошився"?
Востаннє редагувалось tea в Пон 18 чер, 2018 18:31, всього редагувалось 1 раз.
tea написав:Станом на момент вже бачимо картину дня. Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36 На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.
Не зарано НБУ вiдпуска€ гривню на такi коливання МБ 39/42 , тижнем ранiше добре регулював , щоб курс не зростав , та й не падав , але ж початок лiта i треба б було викуповувати доляр , а не дозволяти його зростання. НБУ створю€ сам такi умови на МБ для росту доляра , щоб потiм коли пiде вниз пiд адмiн. впливом ,та з’вились продавцI i лишня зелень в закрома., або йде планова девальвацiя на упередження поки нема такоi уваги до валюти, хоча я очикував такi рухи на початку липня . Ця ситуацiя показу€ ,що НБУ не хоче нижче 26 укрiпляти гривню , а навпаки послабив ii ,зсовучи коридор вгору , а не вниз ..
НБУ не те що не хоче - не може укріплювати гривню нижче 26.00.Останні три тижні на міжбанку був баланс попит/пропозиція.Для того,щоб на міжбанку курс пішов нижче 26.00,НБУ мав би палити ЗВР.А навіщо? При зростанні курса,який ми зараз спостерігаємо,НБУ все одно тримає ситуацію під контролем і може вийти з інтервенцією тоді,коли сам захоче.
Den написав:Hogtown Я уже тута писал что как только доходит зп по Киеву до 1000 у.е жди девальвации !!! Уже дошла почти год как !!!
Середня зарплатня по Києву - 13150.
Вы в это верите ?? А пойдите и найдите на такую зп специалиста уровня хоты бы Выше 0 !!!PS Если ВЫ хороший дизайнер или менеджер могу пригласить Вас к себе на работу на сумму Более 30.000 грн ... Если вы демагог ... НУ тогда пишите есчё ....
Востаннє редагувалось Den в Пон 18 чер, 2018 18:37, всього редагувалось 1 раз.
tea написав:Станом на момент вже бачимо картину дня. Міжбанк почався котуваннями 26.33/26.36,потім спробував піти вниз,але не вийшло і зараз котування ще вищі,аніж вранці - 26.34/26.36 На готівці за долари від клієнтів змагаються банки і обмінки.Курс зранку зростає і в перших і в других,а враховуючи,що міжбанк закінчується зростанням,то завтра банки ще підвищать як курси купівлі,так і курси продажу.Не здивуюсь,якщо який-небудь банк завтра виставить 26.20 на купівлю.Сьогодні ще такого курса немає.
Не зарано НБУ вiдпуска€ гривню на такi коливання МБ 39/42 , тижнем ранiше добре регулював , щоб курс не зростав , та й не падав , але ж початок лiта i треба б було викуповувати доляр , а не дозволяти його зростання. НБУ створю€ сам такi умови на МБ для росту доляра , щоб потiм коли пiде вниз пiд адмiн. впливом ,та з’вились продавцI i лишня зелень в закрома., або йде планова девальвацiя на упередження поки нема такоi уваги до валюти, хоча я очикував такi рухи на початку липня . Ця ситуацiя показу€ ,що НБУ не хоче нижче 26 укрiпляти гривню , а навпаки послабив ii ,зсовучи коридор вгору , а не вниз ..
НБУ не те що не хоче - не може укріплювати гривню нижче 26.00.Останні три тижні на міжбанку був баланс попит/пропозиція.Для того,щоб на міжбанку курс пішов нижче 26.00,НБУ мав би палити ЗВР.А навіщо? При зростанні курса,який ми зараз спостерігаємо,НБУ все одно тримає ситуацію під контролем і може вийти з інтервенцією тоді,коли сам захоче.
Адміністративними методами НБУ може укріпити гривню і до 25,чи Ви вважаєте на МБ завжди риночні методи курсоутворення без маніпуляцій регулятора.?
Den написав:Hogtown Я уже тута писал что как только доходит зп по Киеву до 1000 у.е жди девальвации !!! Уже дошла почти год как !!!
Середня зарплатня по Києву - 13150.
Вы в это верите ?
Це крайні дані офіційної статистики.Звичайно,я їй не вірю,але іншої статистики немає. А не вірю тому,що багато хто отримує частину зарплати в конверті. Але й не вірю в середню в 1000 доларів,як Ви написали.
Den Я хороший человек, пригласите меня П.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 18 чер, 2018 18:52, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Перес де Куэльяр написав:ня МБ 39/42 , тижнем ранiше добре регулював , щоб курс не зростав , та й не падав , але ж початок лiта i треба б було викуповувати доляр , а не дозволяти його зростання. НБУ створю€ сам такi умови на МБ для росту доляра , щоб потiм коли пiде вниз пiд адмiн. впливом ,та з’вились продавцI i лишня зелень в закрома., або йде планова девальвацiя на упередження поки нема такоi уваги до валюти, хоча я очикував такi рухи на початку липня . Ця ситуацiя показу€ ,що НБУ не хоче нижче 26 укрiпляти гривню , а навпаки послабив ii ,зсовучи коридор вгору , а не вниз ..
НБУ не те що не хоче - не може укріплювати гривню нижче 26.00.Останні три тижні на міжбанку був баланс попит/пропозиція.Для того,щоб на міжбанку курс пішов нижче 26.00,НБУ мав би палити ЗВР.А навіщо? При зростанні курса,який ми зараз спостерігаємо,НБУ все одно тримає ситуацію під контролем і може вийти з інтервенцією тоді,коли сам захоче.
Адміністративними методами НБУ може укріпити гривню і до 25,чи Ви вважаєте на МБ завжди риночні методи курсоутворення без маніпуляцій регулятора.?
Лично Я вижу невиданный наплыв заказов (и соответсвенно гривны).. Как Вы думаете куда деваются её излишки ??? А вот теперь главный вопрос обеспечен ли этот поток реальный ВВП или это просто пустая бумага ???