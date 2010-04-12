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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:47
tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Адміністративними методами НБУ може укріпити гривню і до 25,чи Ви вважаєте на МБ завжди риночні методи курсоутворення без маніпуляцій регулятора.?
Адміністративними методами можна.А навіщо?
А навіщо 28.9 ,чи 26 ,головне те, що Ви виділили в моєму попередньому дописі.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:48
vovan_prm написав:Den
Я хороший человек, пригласите меня
Хороший человек это хорошо но если вы никогда небыли с этим связаны !! То я могу пригласить вас только на процент от работы , может у вас пойдёт (продажи).Собственное производство .
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:50
Перес де Куэльяр написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Адміністративними методами НБУ може укріпити гривню і до 25,чи Ви вважаєте на МБ завжди риночні методи курсоутворення без маніпуляцій регулятора.?
Адміністративними методами можна.А навіщо?
А навіщо 28.9 ,чи 26
Так до 26.00 курс дійшов сам,без адмінметодів.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:53
Den написав: vovan_prm написав:Den
Я хороший человек, пригласите меня
Хороший человек это хорошо но если вы никогда небыли с этим связаны !! То я могу пригласить вас только на процент от работы , может у вас пойдёт (продажи).Собственное производство .
Спасибо. Это была шутка.
Я дописал предыдущий пост.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:53
tea написав: Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Адміністративними методами можна.А навіщо?
А навіщо 28.9 ,чи 26
Так до 26.00 курс дійшов сам,без адмінметодів.
Может и так , но мы перешли на полный импорт !!! Хотя раньше брали порядка 20 % Украины !! НО когда продукция импорта стала дешевле в 20% !!!!! Ну Вы понимаетее.....
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:57
vovan_prm написав:Den
Я хороший человек, пригласите меня
П.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать.
Спасибо что исправили ... Это реальная проблема на рынке ... Люди берущие абы шо обычно прогорают ибо не понимают что они не могут создать конкурентный продукт !!!! Они по старинке пользуются текучкой кадров который неменуемо ведёт к разорению предприятия !!!!PS Люди демагоги которые хватают тут первые места либо никогда небыли связаны с бизнесом либо просто популисты !!PS Более того на последнюю выставку приглашали монтажников из Чехии ибо они нам обошлись в 30 % дешевле чем Украинские ...
Востаннє редагувалось Den
в Пон 18 чер, 2018 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 19:02
tea написав:
Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...
Начебто все згадав.
Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.
Ще раз подякую за всі плюси.
Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних.
1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень.
2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі.
3.Облікова ставка - зміниться чи ні.
4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні.
5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП.
6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи.
7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 19:10
tea написав: tea написав:
Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...
Начебто все згадав.
Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.
Ще раз подякую за всі плюси.
Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних.
1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень.
2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі.
3.Облікова ставка - зміниться чи ні.
4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні.
5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП.
6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи.
7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень.
Ви пишете, як Ви кажете звіт з тоі інформаціі ,що тут викладають форумчани ?Те що Ви написали, я все тут читав ,тому плюса не поставив .Мабуть Ваш звіт для тих, хто не читає постійно гілку.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 19:19
tea
tea писал(а):
Так до 26.00 курс дійшов сам,без адмінметодів
Ви впевнені ?
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