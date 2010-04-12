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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5167516851695170> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 787 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 110 5. более 75% 62% 491 Всього голосів : 787 Додано: Пон 18 чер, 2018 18:53 Den написав: vovan_prm написав: Den

Я хороший человек, пригласите меня Я хороший человек, пригласите меня Хороший человек это хорошо но если вы никогда небыли с этим связаны !! То я могу пригласить вас только на процент от работы , может у вас пойдёт (продажи).Собственное производство . Хороший человек это хорошо но если вы никогда небыли с этим связаны !! То я могу пригласить вас только на процент от работы , может у вас пойдёт (продажи).Собственное производство .

Спасибо. Это была шутка.

Я дописал предыдущий пост. Спасибо. Это была шутка.Я дописал предыдущий пост. спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1614 З нами з: 09.09.14 Подякував: 549 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 18:53 tea написав: Перес де Куэльяр написав: tea написав: Адміністративними методами можна.А навіщо? Адміністративними методами можна.А навіщо? А навіщо 28.9 ,чи 26 А навіщо 28.9 ,чи 26

Так до 26.00 курс дійшов сам,без адмінметодів. Так до 26.00 курс дійшов сам,без адмінметодів. Может и так , но мы перешли на полный импорт !!! Хотя раньше брали порядка 20 % Украины !! НО когда продукция импорта стала дешевле в 20% !!!!! Ну Вы понимаетее..... Может и так , но мы перешли на полный импорт !!! Хотя раньше брали порядка 20 % Украины !! НО когда продукция импорта стала дешевле в 20% !!!!! Ну Вы понимаетее..... Den Повідомлень: 226 З нами з: 18.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 18:57 vovan_prm написав: Den

Я хороший человек, пригласите меня

П.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать. Я хороший человек, пригласите меняП.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать. Спасибо что исправили ... Это реальная проблема на рынке ... Люди берущие абы шо обычно прогорают ибо не понимают что они не могут создать конкурентный продукт !!!! Они по старинке пользуются текучкой кадров который неменуемо ведёт к разорению предприятия !!!!PS Люди демагоги которые хватают тут первые места либо никогда небыли связаны с бизнесом либо просто популисты !!PS Более того на последнюю выставку приглашали монтажников из Чехии ибо они нам обошлись в 30 % дешевле чем Украинские ... Спасибо что исправили ... Это реальная проблема на рынке ... Люди берущие абы шо обычно прогорают ибо не понимают что они не могут создать конкурентный продукт !!!! Они по старинке пользуются текучкой кадров который неменуемо ведёт к разорению предприятия !!!!PS Люди демагоги которые хватают тут первые места либо никогда небыли связаны с бизнесом либо просто популисты !!PS Более того на последнюю выставку приглашали монтажников из Чехии ибо они нам обошлись в 30 % дешевле чем Украинские ... Востаннє редагувалось Den в Пон 18 чер, 2018 19:04, всього редагувалось 1 раз. Den Повідомлень: 226 З нами з: 18.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 38 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 19:02 tea написав: Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...



Начебто все згадав.

Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний. Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...Начебто все згадав.Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.

Ще раз подякую за всі плюси.

Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних.

1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень.

2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі.

3.Облікова ставка - зміниться чи ні.

4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні.

5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП.

6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи.

7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень. Ще раз подякую за всі плюси.Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних.1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень.2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі.3.Облікова ставка - зміниться чи ні.4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні.5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП.6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи.7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень. tea Повідомлень: 14401 З нами з: 15.11.08 Подякував: 162 раз. Подякували: 1738 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 19:10 tea написав: tea написав: Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...



Начебто все згадав.

Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний. Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...Начебто все згадав.Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.

Ще раз подякую за всі плюси.

Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних.

1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень.

2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі.

3.Облікова ставка - зміниться чи ні.

4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні.

5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП.

6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи.

7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень. Ще раз подякую за всі плюси.Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних.1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень.2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі.3.Облікова ставка - зміниться чи ні.4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні.5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП.6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи.7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень. Ви пишете, як Ви кажете звіт з тоі інформаціі ,що тут викладають форумчани ?Те що Ви написали, я все тут читав ,тому плюса не поставив .Мабуть Ваш звіт для тих, хто не читає постійно гілку. Ви пишете, як Ви кажете звіт з тоі інформаціі ,що тут викладають форумчани ?Те що Ви написали, я все тут читав ,тому плюса не поставив .Мабуть Ваш звіт для тих, хто не читає постійно гілку. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1468 З нами з: 06.01.17 Подякував: 515 раз. Подякували: 530 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 19:19 tea tea писал(а):





Так до 26.00 курс дійшов сам,без адмінметодів Ви впевнені ? Ви впевнені ? Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1468 З нами з: 06.01.17 Подякував: 515 раз. Подякували: 530 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 19:33 tea написав: tea написав: Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...



Начебто все згадав.

Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний. Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...Начебто все згадав.Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.

Ще раз подякую за всі плюси.

Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних.

1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень.

2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі.

3.Облікова ставка - зміниться чи ні.

4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні.

5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП.

6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи.

7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень. Ще раз подякую за всі плюси.Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних.1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень.2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі.3.Облікова ставка - зміниться чи ні.4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні.5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП.6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи.7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень. Самый главный показатель это ВВП 2300 на душу !!! Это на минуточку 5000 Грн(В МЕСЯЦ) !!! И это не минимальная зп и даже не средняя ЭТО ВВП (Если ВЫ не вкурсе то это все затраты ....)А теперь берем ЗВР 18 Ярдов / 40.000.000 =450 У.е на человека(В ГОД) !!!! Дак это Африка !!!!PS Допоки в нас не буде инвестицій в 20 а то и більше ярдів рік ми не зможимо тримати курс на теперішньму рівні !!!! Самый главный показатель это ВВП 2300 на душу !!! Это на минуточку 5000 Грн(В МЕСЯЦ) !!! И это не минимальная зп и даже не средняя ЭТО ВВП (Если ВЫ не вкурсе то это все затраты ....)А теперь берем ЗВР 18 Ярдов / 40.000.000 =450 У.е на человека(В ГОД) !!!! Дак это Африка !!!!PS Допоки в нас не буде инвестицій в 20 а то и більше ярдів рік ми не зможимо тримати курс на теперішньму рівні !!!! Востаннє редагувалось Den в Пон 18 чер, 2018 19:38, всього редагувалось 2 разів. Den Повідомлень: 226 З нами з: 18.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 19:36 tea

1.Все в наших руках.Як приспічить - виконають всі умови.

2.Такий ризик існує,але,скоріш за все,не в цьому році.

3.В другому півріччі,звичайно,долар буде рости.Темпи зростання в середньому 2% в місяць,тобто за 6 місяців виростемо приблизно на 12%.Але середня зарплатня буде рости більшими темпами,аніж 12%.Гройсман обіцяє на кінець року 10 тис.грн.Зараз 8 тис.з копійками.

4.Ну звичайно,коли попит на долари перевищує пропозицію,то банки і не тільки будуть скуповувати заробітчанську валюту.

5.А що Ви маєте на увазі під терміном "влошився"?

1. "Дорога ложка к обеду", но поезд уже ушел (на моменте - проезжает последний вагон);

2. "Смотрите ширее"(c), что происходит с другими (развивающимися) экономиками (Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и т.д.). И задумайтесь, почему это происходит;

3. Зарплаты от гройсмана (средние, минимальные) - это серьезно! Действительность к сожалению другая - это анти-рыночное правительство и их анти-рыночные меры ведут лишь к росту издержек и снижению конкурентоспособности украинской экономики в целом;

4. Будут скупать - т.к. это будет единственным (и мелеющим) источником;

5. Специальный вид "инвестиций" - позволяет "инвестору" освободиться от капитала. 1. "Дорога ложка к обеду", но поезд уже ушел (на моменте - проезжает последний вагон);2. "Смотрите ширее"(c), что происходит с другими (развивающимися) экономиками (Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и т.д.). И задумайтесь, почему это происходит;3. Зарплаты от гройсмана (средние, минимальные) - это серьезно! Действительность к сожалению другая - это анти-рыночное правительство и их анти-рыночные меры ведут лишь к росту издержек и снижению конкурентоспособности украинской экономики в целом;4. Будут скупать - т.к. это будет единственным (и мелеющим) источником;5. Специальный вид "инвестиций" - позволяет "инвестору" освободиться от капитала. Hogtown Повідомлень: 1342 З нами з: 09.07.12 Подякував: 3 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 20:01 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в пятницу относительно доллара на 9,58 коп., на торгах понедельника понизился на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,3290 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 18 июня с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,30/26,34, а к 10.47 СКВ оказалась на более «узком» уровне 26,30/26,32 UAH/USD, который не покидала до полудня, удерживаясь на нем равновесием покупок и продаж…



Пополудни на покупках появившихся на МЕЖБАНКЕ системных игроков доллар инициировал рост, оказавшись около 12.15 на цифре 26,31/26,33 UAH/USD.



На обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне более широких цен (26,31/26,34 UAH/USD).



К 13,10 рост был продолжен, подняв пару доллар-гривня к 26,325/26,345, а с 14.25 доллар в условиях упавшей торговой активности перешел в режим порционного повышения цен, которое привело его около 17.00 Киева к отметке 26,39/26,42 UAH/USD, которой СКВ и завершила торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 18 июня.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3290 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3290 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 июня, замедлив, но сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения доллара. Обычное явление ля понедельника.



Во-вторых, полагаю, более актуальным будет уделить внимания заметному замедлению «зеленого» ралли. Если в пятницу средневзвешенный курс СКВ прибавил 9,58 коп., нынче «американец» «потяжелел» на 1,35 коп.



Одной из причин стремления рынка доллара к стабильности могло стать «сжатие» рынка гривневого ресурса, о чем дали понять понизившиеся с уровня 57 441,5 коп., к отметке 56 261,7 коп. Мы не исключаем, что в этом часть» вину» НБУ, продавшего в пятницу свои депосертификаты на сумму 27,572 млрд. грн.

Кроме того, заметно вырос переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.

В-третьих, на трех предыдущих сессиях доллар вырос с уровня 26,0875 к отметке 26,3155 UAH/USD.

В-четвертых, рынок пребывает в преддверии бюджетного периода, когда растет интерес к гривне, необходимой для платежей в Казну.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 18 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указали выше, к понедельнику падает приток экспортной СКВ из-за рубежа.



Во-вторых, из-за высоких цен «американца» импортеры ограничили покупки СКВ.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью).



Наконец, в-четвертых, стартовал отпускной сезон, а вместе с ним и снижение бизнесовой активности.













Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 18 июня вел себя по-разному, демонстрируя коррекцию пары доллар-гривня в дополуденную часть сессии и, сменив настроение, начав показывать рост после обедаю



«На поверхности» лежит очевидная причина подобной динамики. Думается, потенциальные клиенты наличного рынка в первой половине дня были «убаюканы» очевидным стремлением рынка «зеленого» безнала к стабильности. Это дало повод дилерам-«неформалам» большинства рынков вышеперечисленных городов даже понизить действующие цены наличного «американца» к полудню. Затем после обеда на межбанке возобновился динамичный рост доллара, достигнув своего «апогея» к финишу сессии. Наверняка этот предфинишный «рывок» и взволновал клиентуру наличного рынка, которая, подчеркнем особо, не поинтересовавшись ликвидностью последних сделок, задравших цену «американца» на межбанке, поспешили за наличным долларом в «обменки».



О причинах предфинишного курсового «залета» «зеленой» СКВ на межбанке можно лишь гадать. Наиболее вероятной причиной низколиквидной игры на повышение могли стать превентивные мероприятия экспортеров, к которым должны вскоре (вторник-четверг) придти приличные объемы экспортной выручки, 50% которой надо обязательно продать на межбанке. Вот, вероятно предфинишным ростом с прицелом на следующую сессию межбанка потенциальные продавцы безналичной СКВ и готовят себе почву.



Интересно отметить, что из-за предфинишного курсового «залета» безналичного доллара рынки некоторых городов (Днепр, Запорожье, Харьков, Крыжополь) завершили торги 18-го в «дисбалансе», с преобладанием клиентского спроса.



При этом если рынок Запорожья констатировал рост ликвидности, его остальные «товарищи по несчастью» были вынуждены признать потери в оборотах.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Киев, Одесса), либо прибавила 2,0-5,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова). «Зеленые» офера 18 июня либо не изменились (Киев, Одесса), либо прибавили 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-4,0 коп., офера прибавили 1,0-4,0 коп.



Итак, в течение понедельника большинство наличных рынков страны продемонстрировало динамичное подорожание наличного «американца», соизмеримое с ростом СКВ на межбанке, или даже превзошедшее «зеленый» безнал. Полагаю, главная причина этого феномена не только в предфинишном безоборотном курсовом «залете» безналичного доллара, а в очередной реанимации перетока более дешевого наличного доллара на дорогой валютный межбанк. Департаменты неторговых операций коммбанков стремились «пропылесосить» наличный рынок, для чего поднимали цены «приема», составляя заметную конкуренцию «неформальному» рынку.



Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 18 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,20/26,26 UAH/USD, евро – 30,80/30,5 UAH/EUR, рубль – 0,407/0,417 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере развития событий на межбанке, где до полудня замедление роста курса СКВ стало очевидным, дилеры наличного рынка успокоились и даже немного понизили цены в паре доллар-гривня.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, отвечая на настроения межбанка: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.

На указанное время рынок среднеликвидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Кроме того, спред в паре доллар-гривня немного растянулся.



Равновесие спроса и предложения не удалось сохранить - к финишу сессии на рынке Днепра преобладание спроса. Этот перекос немного повредил обороты, заслужившие от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку», что хуже показателей предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., позиция «предложение» прибавила 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,20/26,26 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь коррекцией обеих позиций, поскольку в таком же тренде двигались и цены «зеленого» безнала.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня понизились с уровней открытия: 26,16/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.



После обеда оптовики Днепра, были вынуждены поднимать действующие цены, реагируя на возникновение довольно агрессивных клиентских покупок, вызванных, насколько нам представляется предфинишным «залетом» курса «зеленого» безнала.



По итогам понедельника добиться равновесия в оптовом сегменте наличного рынка Днепра не удалось – сессия завершилась с преобладанием спроса. И этот «перекос» нанес урон оборотам, заслужившим по итогам дня «тройку с плюсом», ухудшив «хорошие» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 18 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 15 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера поднялись на 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 июня уровнями 30,80/30,95 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника двадцатикопеечный рост бидов на фоне пятнадцатикопеечного повышения оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 20,0 коп., позиция «предложение» выросла на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины понедельника 18 июня, приходилось дисконтировать цены пары доллар-гривня, реагируя на более спокойную атмосферу межбанка, а после обеда из-за безоборотного «зеленого» ралли межбанка поднимать действующие цены в ответ на агрессивные покупки клиентов.



Это сопровождалось безуспешными попытками контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня.



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшее в начале европейской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, сумевшее «вознести» ее ко внутридневному максимуму ($1,1618 по состоянию на 13.30 Киева), который пара не покидала до 16.00.

Этот рост пары евро-доллар «в миру» нашел свое отражение во внутридневной динамике наличного евро в Днепре. Кроме того, здесь не обошлось без подорожание наличного доллара в течение 18 июня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1592 к отметке $1,1612 констатировав внутридневной его рост на скромные 20 пунктов. На первый взгляд, этот «привес» несоразмерен заметному внутридневному повышению обеих позиция наличного евро. Однако, повторимся, что заметную часть европейской сессии рынка forex пара евро-доллар пребывала в диапазоне $1,1612-1,1618…



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1605, пара евро-доллар уже около 04.00 Киева упала к $1,1575, приподнявшись к 09.00 Киева до $1,1595. Новый провал уронил пару около 10.25 Киева ко внутридневному минимуму($1,1570). С этого момента стартовало вышеупомянутое ралли пары евро-доллар, сумевшее поднять пару по состоянию на 13.30 в рамки диапазона $1,1612-1,1618, который она не покидала до 16.00 Киева. Новая коррекция понизила пару к $1,1600, а очередные попытки возобновить рост завершились безрезультатно – с 19.00 пара евро-доллар консолидировалась в диапазоне $1,1602-1,1608, который не покидала до 20.35 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар до киевского полудня остается ниже отметки $1,1600 после снижения в четверг на заявлении ЕЦБ и роста в пятницу.



Политический скандал в Германии, где партия Меркель попала в центр внимания в связи с вопросом об иммигрантах и ожидание выступления главы ЕЦБ Драги на форуме в Португалии ограничивает рост евро.



Над долларом же довлеет очередной рост напряженности между США и Китаем.



Трейдеры ждут начала форума ЕЦБ в Португалии, данных по рынка жилья NAHB и выступлений представителей ФРС США Бостик и Вильямса. Уровни поддержки находятся на $1,1543 и $1,1479, рост ограничен $1,1617 и $1,1714.



Курс евро по отношению к доллару после обеда понедельника на европейской сессии рынка forex колеблется в символическом «плюсе», трейдеры оценивают новости о возможном конфликте внутри правительства Германии.



По состоянию на 14.05 Киева курс евро к доллару рос до $1,1616 за евро с $1,1610 на прошлых торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥110,5 со ¥110,66 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03% - до 94,75 пункта.



СМИ в воскресенье сообщили, что глава МВД ФРГ, председатель ХСС Хорст Зеехофер в понедельник предъявит ультиматум канцлеру Ангеле Меркель в связи с проблемой нелегальных мигрантов. Зеехофер потребует, чтобы в течение двух недель было найдено «общеевропейское решение по отказу во въезде мигрантам, уже зарегистрированным в других странах-членах ЕС».



В противном случае он выпустит министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать проводить контроль на границе и высылать мигрантов, получивших отказ на предоставление убежища в Германии.

По мнению аналитика FX Asset Management Бориса Шлоссберга, конфликт внутри германского правительства будет иметь крайне негативные последствия для евро. «Германия является фактическим якорем для валюты. Евро может сильно упасть к доллару, если кризис в Германии выйдет из-под контроля», - сказал аналитик агентству.



Вместе с тем, положительно на курсе евро продолжают сказываться итоги заседания Евроцентробанка, которое прошло в прошлый четверг. По итогам встречи регулятор объявил о намерении продлить программу количественного смягчения (QE) до конца декабря 2018 года, объем выкупа активов сократить с октября текущего года до Є15 с Є30 миллиардов в месяц, и после этого завершить программу QE.



Волатильность прошедшей недели, когда FOMC ФРС США в очередной раз поднял ставки и просигнализировал о продолжении этого процесса, а ЕЦБ разочаровал мягкостью своего решения и в части продления сроков количественного смягчения и нескорым подъемом ставок, сменилась затишьем в «плоских» диапазонах практически по всему спектру основных мировых валют.



В рамках теханализа, в основе которого лежат принципы ТС FORT, на графиках валютных пар, «правят бал» объекты FLET. Только пробой границ этих FLET – конструкций будет свидетельствовать об оживлении и формировании свежих импульсов.



18-го в португальской Синтре стартует конференция Евроцентробанка. Выступление главы регулятора Марио Драги станет не только событием протокольного характера, но весьма вероятно, будет использовано для разъяснения сути принятого решения и «сглаживания углов».



В целом, в течение недели на этом мероприятии выступит целый ряд руководителей мировых центробанков, в том числе, и глава ФРС США Джером Пауэлл. А потому, дальнейшее развитие сформированных по итогам прошлой недели тенденций не так очевидно. Хотя сложно будет переубедить рынок в том, что доллар США в сложившихся обстоятельствах - лучшая валюта.



Возвращаясь к паре евро-доллар в контексте теханализа, заметим, что пробой курса пары ниже $1,1540 откроет путь к $1,1400, но не исключена и коррекция к $1,1675. Впрочем, последнее, даже с учетом обострения торговых войн США-ЕС и США-Поднебесная маловероятно. Думаются, мало помогут евро и «вербальные» интервенции о возможном повышении ставки ЕЦБ в следующем, 2019 году.

Рынки ждут выступления глава ЕЦБ Драги на открытии конференции в Синтре. Но ожидать сильной реакции рынка не следует. Учитывая ясные заявления по итогам заседания на прошлой неделе, у рынков есть четкое представление о дальнейшем курсе и сроках завершения покупок облигаций, а также времени первого повышения ставки, не ранее III-го квартала 2019 года.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 30,80/30,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной двадцатикопеечный рост бидов на фоне пятнадцатикопеечного повышения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», упав в течение 18 июня на 30 пунктов по спросу и потеряв 10 пунктов по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,407/0,417 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера рубля потеряли по 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку с плюсом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия пятницы на 20,0 коп. спросу и прибавившему 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 июня по спросу и по предложению потеряли по 30 пунктов.



Как и предполагалось, «зеленое» ралли валютного межбанка 18 июня замедлилось. Тому, полагаю, было несколько причин.



Во-первых, на рынке произошло сжатие гривневой ликвидности при участии разместившего свои депозитные сертификаты НБУ 15 июня. Ситуация с гривней усугубляется стартовавшим бюджетным периодом, который на сей раз будет особенно «нервным» из-за совпадения финиша месяца, квартала и полугодия.



Во-вторых, ралли безналичного доллара продолжается уже четвертую сессию, «пора уже и честь знать».



В-третьих, как показала динамика долларовых цен в кассах коммбанков, заметно вырос объем перетока более дешевого наличного доллара на все еще дорогой межбанк, ослабляя остроту нехватки предложения СКВ, привычную для понедельника.



Наличный «неформальный» рынок обнаружил попытки дивергенции с ценами касс департаментов неторговых операций коммбанков. Думаю, это стало следствием нехватки гривневого ресурса, не позволяя «неформала» более радикально поднимать цены приема.



Полагаю, на ближайших торгах рынок безналичного доллара войдет в полосу относительной стабильности на фоне роста интереса к ресурсам в нацвалюте.

Есть вероятность экспансии подобного настроения и на наличный рынок. Основная причина подобного сюжета – привычное для вторника увеличение притока экспортной выручки из-за рубежа на фоне развития бюджетного периода.



Думаю, не стоит преувеличивать значимость предфинишного безоборотного курсового «залета» безналичной пары доллар-гривня. Хотя бы по причине нулевой по сути ликвидности мизерных сделок «вознесших» безналичный доллар к закрытию торгов 18-го на уровень 26,39/26,42 UAH/USD.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64818 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3938 раз. Подякували: 7336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 20:26 Hogtown написав: tea



1. "Дорога ложка к обеду", но поезд уже ушел (на моменте - проезжает последний вагон);

2. "Смотрите ширее"(c), что происходит с другими (развивающимися) экономиками (Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и т.д.). И задумайтесь, почему это происходит;

1. "Дорога ложка к обеду", но поезд уже ушел (на моменте - проезжает последний вагон);2. "Смотрите ширее"(c), что происходит с другими (развивающимися) экономиками (Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и т.д.). И задумайтесь, почему это происходит;

1.Не вважаю,що потяг вже пішов.

2.Я знаю - про що Ви пишете.Я лише написав,що в цьому році не буде.В 2019 така вірогідність зростає. 1.Не вважаю,що потяг вже пішов.2.Я знаю - про що Ви пишете.Я лише написав,що в цьому році не буде.В 2019 така вірогідність зростає. tea Повідомлень: 14401 З нами з: 15.11.08 Подякував: 162 раз. Подякували: 1738 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 5167516851695170> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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