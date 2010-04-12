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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5167516851695170

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:28

  Den написав:
  vovan_prm написав:Den
Я хороший человек, пригласите меня :D
П.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать.
Спасибо что исправили ... Это реальная проблема на рынке ... Люди берущие абы шо обычно прогорают ибо не понимают что они не могут создать конкурентный продукт !!!! Они по старинке пользуются текучкой кадров который неменуемо ведёт к разорению предприятия !!!!PS Люди демагоги которые хватают тут первые места либо никогда небыли связаны с бизнесом либо просто популисты !!PS Более того на последнюю выставку приглашали монтажников из Чехии ибо они нам обошлись в 30 % дешевле чем Украинские ...


Виробництво меблів?
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:41

  Den написав:А теперь берем ЗВР 18 Ярдов / 40.000.000 =450 У.е на человека(В ГОД) !!!!

В Україні немає 40 млн.Є різні оцінки кількості,починаючи від 25 млн.На гілці Альяка була дискусія.Я нарахував десь 31-34 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:54

Чи правда,що Медведчук купив 2 канали?
https://www.unian.ua/politics/10156565- ... ajina.html
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:55

https://i2.wp.com/picua.org/img/2018-06 ... 7nua12.jpg
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:05

Re: Валютный рынок в контексте

Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины 8) ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:10

  bub-har написав:Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!

Пожалеют, что не купили на все свои и кредитные :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:40

  bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины 8) ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!

Красавчик! Вот это по нашему! Кто не рискует-тот, пьет минераль :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:50

  Sergo написав:
  Den написав:
  vovan_prm написав:Den
Я хороший человек, пригласите меня :D
П.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать.
Спасибо что исправили ... Это реальная проблема на рынке ... Люди берущие абы шо обычно прогорают ибо не понимают что они не могут создать конкурентный продукт !!!! Они по старинке пользуются текучкой кадров который неменуемо ведёт к разорению предприятия !!!!PS Люди демагоги которые хватают тут первые места либо никогда небыли связаны с бизнесом либо просто популисты !!PS Более того на последнюю выставку приглашали монтажников из Чехии ибо они нам обошлись в 30 % дешевле чем Украинские ...


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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 22:14

  bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!

угу, пожалеют, особенно к зиме, когда курс под 30 будет
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