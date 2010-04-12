vovan_prm написав:Den Я хороший человек, пригласите меня П.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать.
Спасибо что исправили ... Это реальная проблема на рынке ... Люди берущие абы шо обычно прогорают ибо не понимают что они не могут создать конкурентный продукт !!!! Они по старинке пользуются текучкой кадров который неменуемо ведёт к разорению предприятия !!!!PS Люди демагоги которые хватают тут первые места либо никогда небыли связаны с бизнесом либо просто популисты !!PS Более того на последнюю выставку приглашали монтажников из Чехии ибо они нам обошлись в 30 % дешевле чем Украинские ...
vovan_prm написав:Den Я хороший человек, пригласите меня П.С. ИМХО: проблема в том, что многие работодатели забыли (многие и не знали), что квалифицированная рабочая сила ограниченный ресурс, за который нужно конкурировать.
Спасибо что исправили ... Это реальная проблема на рынке ... Люди берущие абы шо обычно прогорают ибо не понимают что они не могут создать конкурентный продукт !!!! Они по старинке пользуются текучкой кадров который неменуемо ведёт к разорению предприятия !!!!PS Люди демагоги которые хватают тут первые места либо никогда небыли связаны с бизнесом либо просто популисты !!PS Более того на последнюю выставку приглашали монтажников из Чехии ибо они нам обошлись в 30 % дешевле чем Украинские ...
1. "Дорога ложка к обеду", но поезд уже ушел (на моменте - проезжает последний вагон); 2. "Смотрите ширее"(c), что происходит с другими (развивающимися) экономиками (Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и т.д.). И задумайтесь, почему это происходит;
1.Не вважаю,що потяг вже пішов. 2.Я знаю - про що Ви пишете.Я лише написав,що в цьому році не буде.В 2019 така вірогідність зростає.
bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!
угу, пожалеют, особенно к зиме, когда курс под 30 будет
С чего вдруг? В этом году даже самых главных оленей не смогли постричь выше 29 (уровень прошлого года), откуда 30? А в этот раз еще больше оленей поумнели и не дадут сделать из себя жертв загона. Да и стандартная ошибка, если курс вырос - это не "плюс" для кого-то, пока он не продал купленное дешевле. А если все захотят продать - то курс быстро обвалиться и "плюс" будет лишь у небольшого числа из первых. А других будут и дальше убеждать, что они "в выигрыше", ведь они купили по 26.2, а курс сейчас 27!!!)) И не важно, что между ними 3% разницы, что есть грн депо за 3-4 мес, а до зимы гораздо дольше
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.