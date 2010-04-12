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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5168516951705171

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 01:40

  bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины 8) ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!

Вспоминаются 2012-2013 года на форуме, когда курс 8 для 80% форумчан стал эталоном стабильности. И даже в первые недели Евромайдана утверждалось, что максимум до 9 опустят. Выражение "кратный девал" клеймилось, банилось, упоминавшие о нем зачислялись во врагов народа.

Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло
и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда,
потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.

Рисковать с гривной можно в первые годы после перекупленности. Затем напечатают новую гривну, и оттянут момент кратного девала.

Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад. Ценники на товары уже требуют обновления исторических пиков.

Если обваливается турецкая лира, страна с развитой промышленностью, туристической сферой, у которой нет проблем с притоком валюты, есть только политические проблемы, то стабильность украинской гривны, это верный признак в очередной раз присыпить бдительность украинского холопа и вытрясти из него матрацную заначку.

Вообще говоря в долгосрок играть против исторического тренда USD/UAH - это сцать против ветра.

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