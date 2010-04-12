Додано: Вів 19 чер, 2018 01:40

bub-har написав: Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют! Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!

Вспоминаются 2012-2013 года на форуме, когда курс 8 для 80% форумчан стал эталоном стабильности. И даже в первые недели Евромайдана утверждалось, что максимум до 9 опустят. Выражение "кратный девал" клеймилось, банилось, упоминавшие о нем зачислялись во врагов народа.Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рылои бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда,потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.Рисковать с гривной можно в первые годы после перекупленности. Затем напечатают новую гривну, и оттянут момент кратного девала.Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад. Ценники на товары уже требуют обновления исторических пиков.Если обваливается турецкая лира, страна с развитой промышленностью, туристической сферой, у которой нет проблем с притоком валюты, есть только политические проблемы, то стабильность украинской гривны, это верный признак в очередной раз присыпить бдительность украинского холопа и вытрясти из него матрацную заначку.Вообще говоря в долгосрок играть против исторического тренда USD/UAH - это сцать против ветра.