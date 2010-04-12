Alex2006 написав:

С чего вдруг? В этом году даже самых главных оленей не смогли постричь выше 29 (уровень прошлого года), откуда 30? А в этот раз еще больше оленей поумнели и не дадут сделать из себя жертв загона. Да и стандартная ошибка, если курс вырос - это не "плюс" для кого-то, пока он не продал купленное дешевле. А если все захотят продать - то курс быстро обвалиться и "плюс" будет лишь у небольшого числа из первых. А других будут и дальше убеждать, что они "в выигрыше", ведь они купили по 26.2, а курс сейчас 27!!!)) И не важно, что между ними 3% разницы, что есть грн депо за 3-4 мес, а до зимы гораздо дольше