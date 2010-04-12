bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!
Вспоминаются 2012-2013 года на форуме, когда курс 8 для 80% форумчан стал эталоном стабильности. И даже в первые недели Евромайдана утверждалось, что максимум до 9 опустят. Выражение "кратный девал" клеймилось, банилось, упоминавшие о нем зачислялись во врагов народа.
Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда, потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.
Рисковать с гривной можно в первые годы после перекупленности. Затем напечатают новую гривну, и оттянут момент кратного девала.
Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад. Ценники на товары уже требуют обновления исторических пиков.
Если обваливается турецкая лира, страна с развитой промышленностью, туристической сферой, у которой нет проблем с притоком валюты, есть только политические проблемы, то стабильность украинской гривны, это верный признак в очередной раз присыпить бдительность украинского холопа и вытрясти из него матрацную заначку.
Вообще говоря в долгосрок играть против исторического тренда USD/UAH - это сцать против ветра.
bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!
Вспоминаются 2012-2013 года на форуме, когда курс 8 для 80% форумчан стал эталоном стабильности. И даже в первые недели Евромайдана утверждалось, что максимум до 9 опустят. Выражение "кратный девал" клеймилось, банилось, упоминавшие о нем зачислялись во врагов народа.
Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда, потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.
Рисковать с гривной можно в первые годы после перекупленности. Затем напечатают новую гривну, и оттянут момент кратного девала.
Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад. Ценники на товары уже требуют обновления исторических пиков.
Если обваливается турецкая лира, страна с развитой промышленностью, туристической сферой, у которой нет проблем с притоком валюты, есть только политические проблемы, то стабильность украинской гривны, это верный признак в очередной раз присыпить бдительность украинского холопа и вытрясти из него матрацную заначку.
Вообще говоря в долгосрок играть против исторического тренда USD/UAH - это сцать против ветра.
Alex2006 написав: С чего вдруг? В этом году даже самых главных оленей не смогли постричь выше 29 (уровень прошлого года), откуда 30? А в этот раз еще больше оленей поумнели и не дадут сделать из себя жертв загона. Да и стандартная ошибка, если курс вырос - это не "плюс" для кого-то, пока он не продал купленное дешевле. А если все захотят продать - то курс быстро обвалиться и "плюс" будет лишь у небольшого числа из первых. А других будут и дальше убеждать, что они "в выигрыше", ведь они купили по 26.2, а курс сейчас 27!!!)) И не важно, что между ними 3% разницы, что есть грн депо за 3-4 мес, а до зимы гораздо дольше
ну жди па 8, кто мешает то, зимой расскажешь как успехи
Я же уже рассказывал как успехи, у гривны все хорошо Просто многие не умеют правильно считать убытки, потому они вполне спокойны, когда купили бакс по 27, а курс через год 27.50. Они же в плюсе!!!)) viewtopic.php?p=4271748#p4271748
Zebra написав:
bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!
Вспоминаются 2012-2013 года на форуме, когда курс 8 для 80% форумчан стал эталоном стабильности. И даже в первые недели Евромайдана утверждалось, что максимум до 9 опустят. Выражение "кратный девал" клеймилось, банилось, упоминавшие о нем зачислялись во врагов народа.
Меня тогда здесь не было, но те слова вполне правильные. Если бы не военные действия, курс был бы 10. Девал случился из-за военных событий, а не экономических. Такое бывает редко и исключение из правил, лишь на кризисы и приходиться надеяться баксодержателям, чтобы хоть скомпенсировать убытки...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Доброго дня! ....такссс, вже Алекс появився! - ще чекаємо Сомика і, можна спокійно ще тримати на поточному рахунку свою улюблену, рідну, найкращу - гривню!.... з надією відкупити на 20-30коп. того не улюбленого, не рідного, нікому не потрібного доляра!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Alex2006 написав:Меня тогда здесь не было, но те слова вполне правильные. Если бы не военные действия, курс был бы 10. Девал случился из-за военных событий, а не экономических. Такое бывает редко и исключение из правил, лишь на кризисы и приходиться надеяться баксодержателям, чтобы хоть скомпенсировать убытки...