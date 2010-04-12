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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5168516951705171

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 01:40

  bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины 8) ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!

Вспоминаются 2012-2013 года на форуме, когда курс 8 для 80% форумчан стал эталоном стабильности. И даже в первые недели Евромайдана утверждалось, что максимум до 9 опустят. Выражение "кратный девал" клеймилось, банилось, упоминавшие о нем зачислялись во врагов народа.

Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло
и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда,
потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.

Рисковать с гривной можно в первые годы после перекупленности. Затем напечатают новую гривну, и оттянут момент кратного девала.

Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад. Ценники на товары уже требуют обновления исторических пиков.

Если обваливается турецкая лира, страна с развитой промышленностью, туристической сферой, у которой нет проблем с притоком валюты, есть только политические проблемы, то стабильность украинской гривны, это верный признак в очередной раз присыпить бдительность украинского холопа и вытрясти из него матрацную заначку.

Вообще говоря в долгосрок играть против исторического тренда USD/UAH - это сцать против ветра.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:14

  Zebra написав:
  bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины 8) ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!

Вспоминаются 2012-2013 года на форуме, когда курс 8 для 80% форумчан стал эталоном стабильности. И даже в первые недели Евромайдана утверждалось, что максимум до 9 опустят. Выражение "кратный девал" клеймилось, банилось, упоминавшие о нем зачислялись во врагов народа.

Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло
и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда,
потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.

Рисковать с гривной можно в первые годы после перекупленности. Затем напечатают новую гривну, и оттянут момент кратного девала.

Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад. Ценники на товары уже требуют обновления исторических пиков.

Если обваливается турецкая лира, страна с развитой промышленностью, туристической сферой, у которой нет проблем с притоком валюты, есть только политические проблемы, то стабильность украинской гривны, это верный признак в очередной раз присыпить бдительность украинского холопа и вытрясти из него матрацную заначку.

Вообще говоря в долгосрок играть против исторического тренда USD/UAH - это сцать против ветра.

Зображення

да ладно, вот прийдет янык будет па 8:
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... o,-158,666
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:25

  75stasstas75 написав:
  Alex2006 написав: С чего вдруг? В этом году даже самых главных оленей не смогли постричь выше 29 (уровень прошлого года), откуда 30? А в этот раз еще больше оленей поумнели и не дадут сделать из себя жертв загона. Да и стандартная ошибка, если курс вырос - это не "плюс" для кого-то, пока он не продал купленное дешевле. А если все захотят продать - то курс быстро обвалиться и "плюс" будет лишь у небольшого числа из первых. А других будут и дальше убеждать, что они "в выигрыше", ведь они купили по 26.2, а курс сейчас 27!!!)) И не важно, что между ними 3% разницы, что есть грн депо за 3-4 мес, а до зимы гораздо дольше

ну жди па 8, кто мешает то, зимой расскажешь как успехи

Я же уже рассказывал как успехи, у гривны все хорошо :) Просто многие не умеют правильно считать убытки, потому они вполне спокойны, когда купили бакс по 27, а курс через год 27.50. Они же в плюсе!!!))
viewtopic.php?p=4271748#p4271748

  Zebra написав:
  bub-har написав:Неожиданно поезд поехал в другом направлении! Ну ничего,сейчас впарят непотриб подороже и в долины 8) ! Те,кто купит никчемность па 26,25 и выше-пожалеют!

Вспоминаются 2012-2013 года на форуме, когда курс 8 для 80% форумчан стал эталоном стабильности. И даже в первые недели Евромайдана утверждалось, что максимум до 9 опустят. Выражение "кратный девал" клеймилось, банилось, упоминавшие о нем зачислялись во врагов народа.

Меня тогда здесь не было, но те слова вполне правильные. Если бы не военные действия, курс был бы 10. Девал случился из-за военных событий, а не экономических. Такое бывает редко и исключение из правил, лишь на кризисы и приходиться надеяться баксодержателям, чтобы хоть скомпенсировать убытки...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:35

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня!
....такссс, вже Алекс появився! - ще чекаємо Сомика і, можна спокійно ще тримати на поточному рахунку свою улюблену, рідну, найкращу - гривню!.... з надією відкупити на 20-30коп. того не улюбленого, не рідного, нікому не потрібного доляра! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:40

Re: Валютный рынок в контексте: "ви-просили, - ми-зробили"))

... і, спеціально для Юри-61 моя світлина....
....тільки, із запаленим сірником експерементуйте самі :mrgreen:
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...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:57

Креді Агріколь - 26.20/26.45
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 08:59

  Alex2006 написав:Меня тогда здесь не было, но те слова вполне правильные. Если бы не военные действия, курс был бы 10. Девал случился из-за военных событий, а не экономических. Такое бывает редко и исключение из правил, лишь на кризисы и приходиться надеяться баксодержателям, чтобы хоть скомпенсировать убытки...

Тем временем с самого утра доллар погнал вверх :lol:
Zebra
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