buratinyo написав:

tea написав: Surfer написав: Что и как гарантирует вклады в ОВДП ? Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?

ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.

Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.

Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП. ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП.

ОВДП отличаются от депозитов по затратам на их приобретение. В связи с этим необходимо подсчитать своеобразную точку безубыточности - т.е. минимальную сумму покупку ОВДП, при которой доходность от операции будет не меньше, чем доходность от депозита с максимально высокой актуальной ставкой на рынке на ту же сумму.Допустим, депозит уже можно сейчас разместить под 16,5% годовых. С учетом налогообложения процентного дохода от депозитов в размере 19,5% (18+1,5) получаем чистый процентный доход от такого депозита в размере 16,5% * 0,805 =. Ограничений на минимальную сумму депозита здесь фактически нет (от 500 грн)Теперь рассмотрим затраты по приобретению ОВДП на первичном рынке (непосредственно в НБУ), так как именно там доходность по ОВДП будет максимальной возможной из-за отсутствия посредников, которые обязательно будут при покупке этих же ОВДП, но уже на биржах у банков.1. Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении - до 1000 грн.2. Зачисление приобретенных ОВДП на этот счет в депозитарном учреждении - до 5000 грн.3. Брокеры берут комиссию - 0,01-0,1% от общей суммы приобретения ОВДП. В государственных банках брокеры берут 0,01%, а в других банках 0,1%.4. Открытие счета в расчетном центре бывает необходимо, если депозитарное учреждение и банк, приобретающий для вас ОВДП, разные - 300 грн.5. Перечисление банком приобретенных для вас ОВДП на Ваш счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении - 0,01 грн за одну ОВДП или 0,00001% от общей суммы приобретения ОВДП.Получаем 1000+5000+300=6300 грн - своеобразная плата только за вход на рынок ОВДП. Плюс сопровождающие разовые платежи в размере 0,01+0,00001%=0,01001% от общей суммы приобретения ОВДП.Учетная ставка НБУ сейчас 17% годовых. ОВДП вполне реально можно приобрести сегодня с процентной доходностью 17,3% годовых. Не забываем, что процентный доход от ОВДП не облагается налогами в Украине, кроме военного сбора 1,5%.Возьмем за Х - точка безубыточности для инвестиций в ОВДП на срок один год. Строим уравнение:Х * 0,132825 = Х * 0,173 * 0,985 - Х * 0,0001001 - 6300;преобразовываем и получаем:Х * 0,03748 - 6300 = 0;получаем:Эта точка безубыточности показывает нам минимальный размер суммы покупки ОВДП на сегодня, при которой эта покупка ОВДП принесет нам процентную доходность не меньше, чем обычный депозит за год на ту же сумму.