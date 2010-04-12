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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 517051715172517351745175>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:14

  freeze написав:
  Zebra написав:Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад.


Мне кажется, что как раз три года назад 50 грн и не казались совсем фантастическими, и эта цифра не раз звучала на этой ветке. По памяти кто-то ухитрился купить по 36-37, так отписывались. Я немного купил по 30 тогда за компанию с многими. Потом пришло отрезвление, и с годами цифра 50 стала всё реже звучать на ветке.
Я думаю, всё будет без вулканических извержений. По крайней мере цифре 20 - при условии решения вопроса ОРДЛО от нового Президента, я удивлюсь гораздо меньше, чем цифре 50. Хотя и то и то на сегодня кажется маловероятным.
Ну и потом, ребята, скажу злую вещь, цифра 50 опять будет означать среднюю зарплату в 200 долларов и пенсию в 50 долларов на уровне в половину цыган албанских, и это после стольких лет успешных реформ. Это будет показатель нежизнеспособности государства. Вряд ли это допустят наши западные друзья, это будет и их феерический провал.

Все это я читал в 2013 - "врятли допустят", "это фантастика"
В стране в любой момент может произойти какой нить госпереворот, или контрнаступление российских террористов после ЧМ, как это было после Олимпиады.

Девалы речь малопредсказуемая. В пример привожу Турцию - с начала года лира девальвировала более чем на 30% в стране где боевые действия происходят за пределами самой страны, а политические процессы схожи с нашими.

Стабильность в Украине - верный признак грядущего песца.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:15

  kharkov_val написав:это не поддается логике потому что не логично

Гагарін 26.23/26.32.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:16

  buratinyo написав:
  tea написав:
  Surfer написав: Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?

ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.
Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.
Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП.


ОВДП отличаются от депозитов по затратам на их приобретение. В связи с этим необходимо подсчитать своеобразную точку безубыточности - т.е. минимальную сумму покупку ОВДП, при которой доходность от операции будет не меньше, чем доходность от депозита с максимально высокой актуальной ставкой на рынке на ту же сумму.

Допустим, депозит уже можно сейчас разместить под 16,5% годовых. С учетом налогообложения процентного дохода от депозитов в размере 19,5% (18+1,5) получаем чистый процентный доход от такого депозита в размере 16,5% * 0,805 = 13,2825% годовых. Ограничений на минимальную сумму депозита здесь фактически нет (от 500 грн)

Теперь рассмотрим затраты по приобретению ОВДП на первичном рынке (непосредственно в НБУ), так как именно там доходность по ОВДП будет максимальной возможной из-за отсутствия посредников, которые обязательно будут при покупке этих же ОВДП, но уже на биржах у банков.
1. Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении - до 1000 грн.
2. Зачисление приобретенных ОВДП на этот счет в депозитарном учреждении - до 5000 грн.
3. Брокеры берут комиссию - 0,01-0,1% от общей суммы приобретения ОВДП. В государственных банках брокеры берут 0,01%, а в других банках 0,1%. :wink: :mrgreen:
4. Открытие счета в расчетном центре бывает необходимо, если депозитарное учреждение и банк, приобретающий для вас ОВДП, разные - 300 грн.
5. Перечисление банком приобретенных для вас ОВДП на Ваш счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении - 0,01 грн за одну ОВДП или 0,00001% от общей суммы приобретения ОВДП.

Получаем 1000+5000+300=6300 грн - своеобразная плата только за вход на рынок ОВДП. Плюс сопровождающие разовые платежи в размере 0,01+0,00001%=0,01001% от общей суммы приобретения ОВДП.

Учетная ставка НБУ сейчас 17% годовых. ОВДП вполне реально можно приобрести сегодня с процентной доходностью 17,3% годовых. Не забываем, что процентный доход от ОВДП не облагается налогами в Украине, кроме военного сбора 1,5%.

Возьмем за Х - точка безубыточности для инвестиций в ОВДП на срок один год. Строим уравнение:
Х * 0,132825 = Х * 0,173 * 0,985 - Х * 0,0001001 - 6300;
преобразовываем и получаем:
Х * 0,03748 - 6300 = 0;
получаем: Х = 168 090,10 грн
Эта точка безубыточности показывает нам минимальный размер суммы покупки ОВДП на сегодня, при которой эта покупка ОВДП принесет нам процентную доходность не меньше, чем обычный депозит за год на ту же сумму.
если я не ошибаюсь минимально можно купить на 40 к. у.е. ? у вас получается что на 6,5 к уже выгодно. Где тогда можно купить на 6,5 к ? либо смысл подсчета
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:17

  freeze написав:Ну и потом, ребята, скажу злую вещь, цифра 50 опять будет означать среднюю зарплату в 200 долларов и пенсию в 50 долларов на уровне в половину цыган албанских, и это после стольких лет успешных реформ. Это будет показатель нежизнеспособности государства. Вряд ли это допустят наши западные друзья, это будет и их феерический провал.

Наші західні друзі не зроблять за нас реформи.А математика - річ вперта.Рано чи пізно девальвація неминуча.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло
и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда,
потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.
Ну так специальному сорту аленей сейчас никто не мешает обуть кеды и бежать тариться никчемностью па 26,3 и выше,а то вдруг наступит девал,обвал,всё пропало,пуйло нападёт! Их подстрегут как обычно и на разворот! А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:30

Re: Валютный рынок в контексте

Валютный безнал показывает формирование устойчивого тренда вверх. Это уже не случайный всплеск. Похоже, что дно мы уже прошли. Через месяц курс доллара 26.60-26.80 грн. мне видится уже реальным. Пришло время закупаться ненужным, фиксировать прибыль и формировать долларовое депо. 12 дней назад скупился по 26.10 грн., позавчера по 26.25 грн. Сегодня планирую закупиться снова по 26.25 грн. Пролонгацию гривнедепо на месяц уже отменяю. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Полугодовые гривнедепо у меня разбиты на мелкие партии с декабря-января до середины июля.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

....стоп,стоп,стоп!!! - а як же на носі "двадцяті числа"???! — що так легко та теорія "коту під хвіст"?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 09:56

  Дядюшка Скрудж написав:Валютный безнал показывает формирование устойчивого тренда вверх. Это уже не случайный всплеск. Похоже, что дно мы уже прошли. Через месяц курс доллара 26.60-26.80 грн. мне видится уже реальным. Пришло время закупаться ненужным, фиксировать прибыль и формировать долларовое депо. 12 дней назад скупился по 26.10 грн., позавчера по 26.25 грн. Сегодня планирую закупиться снова по 26.25 грн. Пролонгацию гривнедепо на месяц уже отменяю. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Полугодовые гривнедепо у меня разбиты на мелкие партии с декабря-января до середины июля.



Зображення
7 км вторит банкам 26,20/26,25
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:02

  prodigy написав:7 км вторит банкам 26,20/26,25

В Києві одна з обмінок з таблиці поставила 26.22/26.30
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:02

  Долярчик написав:....стоп,стоп,стоп!!! - а як же на носі "двадцяті числа"???! — що так легко та теорія "коту під хвіст"?!


Сейчас постригут оленей, и до середины июля вниз.

Дальше возможны варианты.

Все (кроме оленей) понимают, что сейчас еще не время для роста.

Тупо НИЧЕГО для роста не произошло.
А тут еще налоговый период с уплатами.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Вів 19 чер, 2018 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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