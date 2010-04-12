Додано: Вів 19 чер, 2018 10:08

Привет из Днепра-2



К 10.58 котировки доллара на межбанке не тронулись с места, оставаясь на цифре 26,38/26,42 UAH/USD, на моменте «ситуативное» и низколиквидное равновесие покупок и продаж СКВ. В приподнятом состоянии рынок доллара удерживают нерезиденты.



Спустя 6 минут, на 11.04, цена безналичного доллара на межбанке сузила спред, повысив биды до новых высот: 26,40/26,42 UAH/USD.



Дата: 19 июня 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.35



Мелкий опт «неформал»



$ 26,20/26,25-27 UAH/USD

EUR 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



Дата: 19 июня 2018 г. на 10.46

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,25/26,32 UAH/USD

€ 30,70/30,90 UAH/EUR

RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).



На открытии торгов 19 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).



На старте торгов 19 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.



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