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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51715172517351745175>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 787
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
491
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:06

  дядя Caша написав:
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое
расширение сужение ликвидности.


US

То мабуть в Дніпрі підвищення зниження температури повітря. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ДС - не перебувайте довго на сонці. :wink:
Востаннє редагувалось tea в Вів 19 чер, 2018 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:08

Привет из Днепра-2

К 10.58 котировки доллара на межбанке не тронулись с места, оставаясь на цифре 26,38/26,42 UAH/USD, на моменте «ситуативное» и низколиквидное равновесие покупок и продаж СКВ. В приподнятом состоянии рынок доллара удерживают нерезиденты.

Спустя 6 минут, на 11.04, цена безналичного доллара на межбанке сузила спред, повысив биды до новых высот: 26,40/26,42 UAH/USD.

Дата: 19 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 26,20/26,25-27 UAH/USD
EUR 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 19 июня 2018 г. на 10.46
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,25/26,32 UAH/USD
€ 30,70/30,90 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).

На открытии торгов 19 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,24/26,33 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 6,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 30,75/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 июня спрос вырос на 15,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.); рубль - 0,407/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).

На старте торгов 19 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:08

  tea написав:
  дядя Caша написав:
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое
расширение сужение ликвидности.


US

То мабуть в Дніпрі підвищення зниження температури повітря. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


В узком кругу ограниченных людей.
Таких людей нет, а скоро совсем не будет!
Это я Вам как родному говорю.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Вів 19 чер, 2018 10:10, всього редагувалось 2 разів.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:09

  bub-har написав: А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!

Можливо.
А тим часом ПУМБ купує по 26.30,а Юнекс - по 26.31.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

10:23 26.3100 26.5100 Юнекс Банк
У Юнекса, почти как всегда, лучший курс покупки. Правда, при обмене, пытаются навязать доп. услуги: страховки и т.д. Если не соглашаешься, могут не поменять, или поменять не всю требуемую сумму.
Magic
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:12

  tea написав:
  bub-har написав: А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!

Можливо.
А тим часом ПУМБ купує по 26.30,а Юнекс - по 26.31.

А когда у нас банки отличались адекватностью.
Отдел, отвечающий за валютную позицию также подвержен панике, как и остальное стадо.

А на панике и саморазогреве можно и к 27 сейчас загнать, да.
Что есть неплохой шанс сбросить на хлебушек.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:12

  Captain Obvious написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое
расширение сужение ликвидности.


US

То мабуть в Дніпрі підвищення зниження температури повітря. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


В узком кругу ограниченных людей.
Таких людей нет, а скоро совсем не будет!
Это я Вам как родному говорю.

ДС,судячи по всьому, зараз перечитує книжку крилатих фраз Чорномирдіна.
"Ніколи такого не було,і тут "бац" - знову". :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Тупо НИЧЕГО для роста не произошло.

Для курсовых колебаний не обязательны громкие события.
Когда задрали учетную ставку, курс отреагировал ранним не по сезону и чрезмерным снижением. Прошло время, к ставке рынок привык. Вполне возможно, что этот фактор можно считать отыгранным. Если так, вполне можно ожидать возвращения курса на привычную траекторию чуть выше прошлогодней.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:14

НБУ уже три недели не выполняет обещание выкупать по 10 млн ежедневно.

29.05 - 01.06 - покупка 15 млн
04.06 - 08.06 - покупка 20 млн
11.06 - 15.06 - покупка 20 млн / продажа 24 млн ( сальдо -4 млн.дол )

Из 14 рабочих дней на которых должно быть куплено около 140 млн , НБУ купил всего 31 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:17

  tea написав:quote="4389462:tea"]
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось некоторое
расширение сужение ликвидности.


US

То мабуть в Дніпрі підвищення зниження температури повітря. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

В узком кругу ограниченных людей.
Таких людей нет, а скоро совсем не будет!
Это я Вам как родному говорю.[/quote]
ДС,судячи по всьому, зараз перечитує книжку крилатих фраз Чорномирдіна.
"Ніколи такого не було,і тут "бац" - знову". :mrgreen:[/quote]

ДС не читатель, ДС - писатель...И держатель сети саун для языкатых представителей местной фауны. Хотя за комменты спасибо. Повеселили.

US
дядя Caша
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